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КПРФ обыграл самарское «Динамо», «Синара» уступила «Норильскому никелю»

15 октября, 22:59

Состоялись матчи второго тура чемпионата России по мини-футболу.

«Синара» уступила «Норильскому никелю» (2:3). «Тюмень» победила «Ухту» (4:2). Самарское «Динамо» уступило КПРФ (1:3). «Торпедо» победило «Газпром-Югру» (5:1).

Чемпионат России

2-й тур

«Синара» (Екатеринбург) — «Норильский никель» (Норильск) — 2:3 (1:1)

15 октября. Екатеринбург. «Манеж ЗАО «МФК ВИЗ-СИНАРА»».

«Тюмень» (Тюмень) — «Ухта» (Ухта) — 4:2 (2:1)

15 октября. Тюмень. «СК Центральный».

«Динамо Самара» (Самара) — КПРФ (Москва) — 1:3 (1:1)

15 октября. Самара. «СК МТЛ-Арена».

«Торпедо» (Нижегородская область) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 5:1 (2:1)

15 октября. Нижний Новгород. «ФОК Мещерский».

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Евгений Петров все материалы автора
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