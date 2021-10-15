КПРФ обыграл самарское «Динамо», «Синара» уступила «Норильскому никелю»
15 октября, 22:59
Состоялись матчи второго тура чемпионата России по мини-футболу.
«Синара» уступила «Норильскому никелю» (2:3). «Тюмень» победила «Ухту» (4:2). Самарское «Динамо» уступило КПРФ (1:3). «Торпедо» победило «Газпром-Югру» (5:1).
Чемпионат России
2-й тур
«Синара» (Екатеринбург) — «Норильский никель» (Норильск) — 2:3 (1:1)
15 октября. Екатеринбург. «Манеж ЗАО «МФК ВИЗ-СИНАРА»».
«Тюмень» (Тюмень) — «Ухта» (Ухта) — 4:2 (2:1)
15 октября. Тюмень. «СК Центральный».
«Динамо Самара» (Самара) — КПРФ (Москва) — 1:3 (1:1)
15 октября. Самара. «СК МТЛ-Арена».
«Торпедо» (Нижегородская область) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 5:1 (2:1)
15 октября. Нижний Новгород. «ФОК Мещерский».
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