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«Украинские болельщики оказались настоящим дерьмом». Милонов — о полуфинале Евро

Милонов критично оценил поведение украинских болельщиков в полуфинале Евро по мини-футболу
Мария Куцубеева
Корреспондент
Виталий Милонов.
Фото Global Look Press

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу сборной России в полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу над Украиной (3:2).

«Вчера было невыразимое хамство со стороны украинских болельщиков. Многие из них приехали туда не ради спорта, а ради политики. Может, их как-то специально отобрали и послали самых безголовых. Они срывали спортивное мероприятие, мешали своим же. Мало того, что себя идиотами показали, еще и команду не поддержали. Нужна поддержка, а не фигня, которую вчера несли. Мне очень жаль украинских футболистов, потому что болельщики оказались у них просто настоящим дерьмом. Если бы они вчера лучше поддерживали, то наши противники, может, играли бы более интересно», — сказал Милонов «СЭ».

Соперником российской сборной в финале станет Португалия. Матч состоится 6 февраля. Начало в 19.30 по московскому времени.

Сборная России по мини-футболу
Сборная Украины по мини-футболу
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