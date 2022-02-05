Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу сборной России в полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу над Украиной (3:2).

«Вчера было невыразимое хамство со стороны украинских болельщиков. Многие из них приехали туда не ради спорта, а ради политики. Может, их как-то специально отобрали и послали самых безголовых. Они срывали спортивное мероприятие, мешали своим же. Мало того, что себя идиотами показали, еще и команду не поддержали. Нужна поддержка, а не фигня, которую вчера несли. Мне очень жаль украинских футболистов, потому что болельщики оказались у них просто настоящим дерьмом. Если бы они вчера лучше поддерживали, то наши противники, может, играли бы более интересно», — сказал Милонов «СЭ».

Соперником российской сборной в финале станет Португалия. Матч состоится 6 февраля. Начало в 19.30 по московскому времени.