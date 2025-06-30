Чишкала вместе с «Бенфикой» стал чемпионом Португалии по футзалу

Российский нападающий «Бенфики» Иван Чишкала выиграл чемпионат Португалии по футзалу.

В воскресенье клуб из Лиссабона победил «Спортинг» (4:3) в пятом матче финала плей-офф национального чемпионата и выиграл серию со счетом 3-2.

Чишкала присоединился к «Бенфике» в 2020 году, став первым российским игроком в чемпионате Португалии. Ранее он играл за «Газпром-Югру», с которой в 2016 году одержал победу в Кубке УЕФА.

Вместе со сборной России нападающий становился серебряным призером чемпионата мира (2016) и Европы (2022).