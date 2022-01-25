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25 января, 23:38

Чишкала доволен игрой сборной России в матче с Хорватией

Евгений Петров
Корреспондент

Игрок сборной России Иван Чишкала поделился впечатлениями после матча группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу против Хорватии (4:0).

«Мы сыграли сегодня действительного хорошо, у соперника почти не было голевых моментов, — цитирует Чишкалу официальный сайт УЕФА. — Сами создали очень много опасных ситуаций, и в целом наша сегодняшняя игра мне понравилась».

Также он рассказал травме Робиньо.

«Мы общались с Робиньо, он говорит, что не все хорошо, — отметил Чишкала. — Ему еще предстоит пройти обследование. Надеемся, с ним будет все в порядке, он очень важный игрок для нас».

Сборная России набрала шесть очков и обеспечила себе выход из группы с первого места.

Источник: https://ru.uefa.com/futsaleuro/match/2033845--croatia-vs-russia/
Сборная России по мини-футболу
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