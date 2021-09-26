Чернышенко: «Правительство поддержит заявку на проведение чемпионата мира по мини-футболу»
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Министерство спорта готово поддержать заявку РФС на проведение в стране чемпионата мира по мини-футболу.
В России ни разу не проводилось мировое первенство по мини-футболу.
«Россия готова принимать как можно больше международных соревнований, подтверждая статус ведущей мировой державы, восстанавливая и расширяя связи и позиции в мировом спортивном сообществе. У нас есть отличная инфраструктура, которая расширяется по поручению президента России.
Много объектов продолжает строиться и реконструироваться — их необходимо загружать и использовать в полной мере. Правительство в лице Минспорта поддержит заявку Российского футбольного союза на проведение в стране чемпионата мира по мини-футболу, который, уверен, будет организован на высоком уровне», — цитирует Чернышенко ТАСС.
25 сентября в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями политических партий поддержал предложение провести в России чемпионат мира.
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