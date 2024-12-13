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Белый считает, что сборная России по футзалу на чемпионатах мира и Европы боролась бы за золото

Камила Абдурахманова
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Чемпион Европы 1999 года Аркадий Белый рассказал о матчах квалификации чемпионата Европы-2026 по футзалу, участие в которой не принимает сборная России.

«Я периодически смотрю международные матчи сборных, но в меньшей степени. Хотя из-за отсутствия сборной России для нас это уже менее актуально. Очень грустно, что сейчас нашей сборной нет на матчах квалификации чемпионата Европы-2026. Обычный болельщик, может быть, и больше матчей смотрел бы, чем я. У меня работы много. Но пока я не видел больших нюансов, по рейтингу все идет как должно быть. Сборная России сейчас на чемпионатах мира и Европы боролась бы за золото. У нас рейтинговая команда, мы способны бороться за самые первые места», — сказал Белый Metaratings.ru.

Чемпионат Европы по футзалу в 2026 году пройдет в Латвии и Литве. На предыдущем чемпионате Европы российские спортсмены стали серебряными призерами, проиграв в финале Португалии со счетом 2:4.

Источник: Metaratings.ru
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