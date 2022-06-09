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Сегодня, 18:04

Ассоциация мини-футбола Севастополя стала членом Ассоциации мини-футбола России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Ассоциация мини-футбола России (АМФР) приняла в региональные члены Ассоциацию мини-футбола Севастополя (АМФС). Данное решение было единогласно принято на заседании исполкома АМФР в среду, 8 июня.

«Сейчас эмоции просто переполняют. 8 июня стало для нас отправной точкой для выхода на новый уровень развития. Благодаря этому сотрудничеству у нас открывается громадное количество возможностей для более качественного продвижения мини-футбола. Очень хочется развивать детско-юношеский сегмент, любительский мини-футбол и, конечно, профессиональный. В планах стать серьезным центром мини-футбола на юге России, как это делают коллеги на Урале и в северных регионах», — приводит слова президента АМФС Юрия Строчкова пресс-служба АМФР.

АМФР и АМФС планируют осуществлять тесное взаимодействие по организации детско-юношеских соревнований, дальнейшее развитие в Севастополе массовых проектов «Мини-футбол — в школу» и «Мини-футбол — в вузы».

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