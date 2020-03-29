Ассоциация мини-футбола рекомендовала всем клубам перейти на индивидуальные тренировки

Ассоциация мини-футбола России рекомендовала всем клубам перейти на режим индивидуальных тренировок из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

17 марта АМФР сообщила о приостановке соревнований по мини-футболу, проходящих под эгидой ассоциации и Российского футбольного союза (РФС). Речь идет о мужском и женском чемпионатах России, Кубке России среди мужских команд, финале всероссийских соревнований «Мини-футбол — в школу», учебно-тренировочных сборах национальных команд.