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Ассоциация мини-футбола рекомендовала всем клубам перейти на индивидуальные тренировки

11:54
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Ассоциация мини-футбола России рекомендовала всем клубам перейти на режим индивидуальных тренировок из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

17 марта АМФР сообщила о приостановке соревнований по мини-футболу, проходящих под эгидой ассоциации и Российского футбольного союза (РФС). Речь идет о мужском и женском чемпионатах России, Кубке России среди мужских команд, финале всероссийских соревнований «Мини-футбол — в школу», учебно-тренировочных сборах национальных команд.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 665 616 человек. Умерших — 30 857, выздоровевших — 141 746. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8108343

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