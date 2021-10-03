Португалия обыграла Аргентину в финале чемпионата мира по мини-футболу
22:02
В финале чемпионата мира по мини-футболу сборная Португалии победила команду Аргентины (2:1). Турнир проходил в Литве.
В составе аргентинцев отличился Анхель Клаудино. У португальцев дубль сделал Пани Варела.
Португалия выиграла чемпионат мира впервые в своей истории. Аргентина впервые стала чемпионом мира в 2016 году, когда в финале обыграла команду России (5:4).
Чемпионат мира
Финал
Аргентина — Португалия — 1:2 (1:1)
Голы: Клаудино, 28 — Варела, 15, 28
3 октября. Каунас. «Zalgiris Arena»
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