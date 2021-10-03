Португалия обыграла Аргентину в финале чемпионата мира по мини-футболу

В финале чемпионата мира по мини-футболу сборная Португалии победила команду Аргентины (2:1). Турнир проходил в Литве.

В составе аргентинцев отличился Анхель Клаудино. У португальцев дубль сделал Пани Варела.

Португалия выиграла чемпионат мира впервые в своей истории. Аргентина впервые стала чемпионом мира в 2016 году, когда в финале обыграла команду России (5:4).

Чемпионат мира

Финал

Аргентина — Португалия — 1:2 (1:1)

Голы: Клаудино, 28 — Варела, 15, 28

3 октября. Каунас. «Zalgiris Arena»