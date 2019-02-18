Александр Алаев: "Третье место женской сборной России по мини-футболу – это однозначно успех"

Генеральный директор РФС Александр Алаев назвал успехом завоевание женской сборной России бронзы на чемпионате Европы.

– Третье место женской сборной России по мини-футболу – это однозначно успех, очень рад за девушек, за тренерский штаб, за всех тех, кто прикладывал усилия для того, чтобы занять высокое место, - приводит слова Алаева официальный сайт Российского футбольного союза. - Очень рад, что сборная России в принципе попала на ЕВРО, так как в отборе участвовали 23 команды, и эта бронза является по-настоящему большим успехом. При этом нужно быть объективными: уровень сборных Испании и Португалии выше, чем у остальных. Впрочем, мы сделаем выводы, будем стремиться к победам и бороться за самые высокие места.

Отдельно хотелось бы сказать слова благодарности организаторам турнира, несмотря на то что турнир проходит впервые, он производит самое приятное впечатление. Было много скептиков, но за эти два дня я увидел высокий уровень футбола и приятно удивился. Полный стадион, три тысячи зрителей, огромное внимание СМИ, а сегодня премьер-министр Португалии присутствует на финальном матче. Самое главное, что Чемпионат Европы появился в структуре УЕФА, и уже сейчас можно подвести успешные предварительные итоги.

Женская сборная России по мини-футболу завоевала бронзовые награды на чемпионате Европы в Португалии. В матче за третье место она в серии пенальти обыграла Украины со счетом 3:2. Чемпионом континента стала сборная Испании, обыгравшая в финале хозяев соревнований со счетом 4:0.