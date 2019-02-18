Александр Алаев: "Бронза женской сборной на Евро - однозначно успех"

Генеральный директор РФС Александр Алаев поздравил женскую сборную России с бронзовыми медалями первого в истории чемпионата Европы по мини-футболу. Россиянки в матче за бронзу обыграли Украину (2:2, пенальти - 3:2). Золото выиграла Испания, одолевшая в финале хозяек турнира - сборную Португалии (4:0).

- Третье место женской сборной России по мини-футболу - это однозначно успех, очень рад за девушек, за тренерский штаб, за всех тех, кто прикладывал усилия для того, чтобы занять высокое место, - цитирует официальный сайт РФС Алаева. - Очень рад, что сборная России в принципе попала на Евро, так как в отборе участвовали 23 команды, и эта бронза является по-настоящему большим успехом. При этом нужно быть объективными: уровень сборных Испании и Португалии выше, чем у остальных. Впрочем, мы сделаем выводы, будем стремиться к победам и бороться за самые высокие места.

Отдельно хотелось бы сказать слова благодарности организаторам турнира, несмотря на то что турнир проходит впервые, он производит самое приятное впечатление. Было много скептиков, но за эти два дня я увидел высокий уровень футбола и приятно удивился. Полный стадион, три тысячи зрителей, огромное внимание СМИ, премьер-министр Португалии присутствует на финальном матче. Самое главное, что чемпионат Европы появился в структуре УЕФА, и уже сейчас можно подвести успешные предварительные итоги.