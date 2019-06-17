Адамов покинул мини-футбольный "Спартак"

Мини-футбольный "Спартак" по обоюдному решению сторон расстался с нападающим Романом Адамовым, информирует пресс-служба клуба.

Игрок впервые перешёл в "Спартак" в августе 2017 года. В течение сезона Адамов дважды признавался лучшим игроком команды, а по системе гол+пас в 11 сыгранных встречах в Высшей лиге он набрал 33 очка (16 забитых мячей и 17 голевых передач).

Все голы были забиты в первом круге Первенства, после которого игрок перешел в "Сибиряк". В составе новосибирцев Адамов стал обладателем серебряных медалей Суперлиги, а первую часть сезона 2018/2019 на правах аренды провёл в самарском "Динамо".

В феврале 2019 года он вновь вернулся в "Спартак" и помог команде выйти в плей-офф Высшей лиги. Во второй части сезона нападающий набрал 18 баллов по системе гол+пас (9 голов и 9 передач).