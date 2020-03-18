10 лет назад не стало «Русского Пеле» Константина Еременко

Десять лет назад ушел из жизни бывший нападающий сборной России по мини-футболу Константин Еременко. Легендарному игроку, получившему прозвище «Русский Пеле» было 39 лет.

Большую часть своей карьеры он провел в составе московской «Дины», с которой выиграл восемь чемпионатов России подряд, а также ряд других трофеев, включая три Турнира европейских чемпионов (предшественник мини-футбольной Лиги чемпионов).

Со сборной России Еременко стал чемпионом Европы-1999, причем в финальном матче против Испании именно он реализовал решающий пенальти в послематчевой серии.

Также футболист выиграл бронзу ЧМ-1996, серебро и бронзу на еще двух чемпионатах Европы.

После завершения карьеры из-за порока сердца работал президентом московского «Динамо», которое при нем выиграло шесть чемпионатов, Кубок России и Кубок УЕФА.

Скончался Еременко 18 марта 2010 года в результате сердечной недостаточности.

Именем Еременко назван Кубок легенд — турнир для футболистов-ветеранов.