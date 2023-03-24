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Разговор по пятницам

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Олег Яровинский: «Тяжело собирать выбитые зубы сломанными руками», — сказал Гинер»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Леонид Слуцкий, Олег Яровинский и Евгений Гинер
Леонид Слуцкий, Олег Яровинский и Евгений Гинер.
Фото «СЭ»
Олег Яровинский
Олег Яровинский в редакции «СЭ».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Артем Дзюба
Артем Дзюба.
Фото Джалиль Губайдуллин, ФК &quot;Рубин&quot;
Диего Марадона
Диего Марадона.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Илья Самошников
Илья Самошников.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Иван Игнатьев
Иван Игнатьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Олег Данченко и Жоаузинью
Олег Данченко и Жоаузинью.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Лучано Спаллетти
Лучано Спаллетти.
Фото AFP
Олег Яровинский и Леонид Слуцкий
Олег Яровинский и Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александр Головин
Александр Головин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сергей Чепчугов
Сергей Чепчугов.
Фото Кристина Коровникова
Олег Яровинский в Гане
Олег Яровинский в Гане.
Фото из личного архива
Олег Яровинский в Якутии
Олег Яровинский в Якутии.
Фото из личного архива
Олег Яровинский
Олег Яровинский.
Фото ФК &quot;Рубин&quot;
Олег Яровинский
Олег Яровинский.
Фото Валентин Кобыща, ЦСКА
Олег Яровинский и Леонид Слуцкий
Олег Яровинский и Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров
Леонид Слуцкий, Олег Яровинский и Виктор Гончаренко
Леонид Слуцкий, Олег Яровинский и Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Интервью бывшего спортивного директора ЦСКА и «Рубина».

К Олегу Яровинскому мы собирались давно. Жевали бы сопли еще год — но вот ознакомились в очередном его интервью с волнующей историей:

«Алекс Фергюсон рассказывал, как однажды ужинал с представителями ПСВ. Говорит: «Чопорные голландцы сели и начали обсуждать природу, погоду. Мне стало скучно. И тут вспоминаю, что когда-то хотел купить в «МЮ» вратаря из ПСВ. Ну и выдаю: «Голкипер был нормальный, фамилия, к сожалению, в памяти не отложилась. Но какая же у него была жена! Просто огонь. Я сразу обратил внимание на ее огромную грудь!» Фергюсон думал, что разбавит обстановку. Но видит, что ребята из совета директоров ПСВ молчат, не смеются. Внезапно один из них произносит: «Сэр Алекс, этим вратарем был я».

Рассказ сложил нас пополам. Поняли — к человеку, имеющему за душой такие истории, надо торопиться. Чтобы не достались кому-то другому.

Отчество

— Как раз сегодня мы изучали страничку вашей сестры Ольги в соцсетях.

— (Настороженно.) Да. У меня есть сестра. Что она написала?

— Изумительный текст про вашего отца. Мы так понимаем — он грек?

Да никакой он не грек — самый что ни на есть русский дядька! Хотя моя бабушка — дочка терской казачки и бурята. Ее мама вышла замуж за профессора Санкт-Петербургского университета Хрисанфа Федоровича Кетова. Который был в самаркандской ссылке. В его честь назвали моего отца. Сколько лет мы бьемся с этим отчеством! Сколько ошибок в документах!

— Папа давно умер?

— Да, совсем молодым. Рак легких.

— Судя по фотографиям, сходство у вас невероятное.

— Да, смотрю на снимки и могу представить, как буду выглядеть через несколько лет. Дед с лысиной, отец тоже. Но пока остатки прически сохраняю.

— Если что — Леонид Викторович подскажет, как разобраться с этой проблемой.

— Ага, пойду по стопам Слуцкого и Веретенникова!

 
Олег Веретенников. «Кажется, что в нашей сборной люди играют лишь по блату...» Почему Веретенников не выступал за первую команду страны?

— Веретенников тоже что-то нарастил?

— В жизни не забуду, как увидел их сразу после операции. Волосы они пересаживали между сборами. Мы разлетались на три дня. Приезжаю и первым делом кидаюсь искать: где Олег Александрович? Где Леонид Викторович? Нет!

— Где ж они?

— Сидят по номерам. Отвечают: «Мы не выйдем». Я уж топтался по коридору, стучался к каждому. Первым сломался Веретенников. Вышел в бейсболке. Говорю: «Снимай, хочу на тебя посмотреть». Вздохнул, снял. Так-то у Веретенникова вид интеллигентный, эталон советского спортсмена. Стать, внешность... А здесь передо мной стоял какой-то уголовный элемент! С огромным носом, буграми на голове. Да и Слуцкий не лучше. Зрелище не для слабаков.

— Как-то мы упустили момент. Разве Веретенников лысел?

— Вот и мне не казалось. У нас в «Рубине» было два забавных всплеска. Первый — внезапно в Турции решили лечь на пересадку волос. Там Мекка в этом смысле.

— А второй?

— Наш тренер вратарей Сергей Козко предложил — а не вернуть ли всем стопроцентное зрение? Провел большую исследовательскую работу. В итоге сам не пошел, а мы с доктором Михаилом Бутовским глаза прооперировали. Хотя «минус» у нас был минимальный.

— Тоже в Турции?

— Нет, в Казани. Вот такой был коллектив: какая-то идея забрасывается — и все начинает бурлить. Реализуем!

— Вас легко увлечь в авантюры?

— Проще простого. Мы с доктором не жалеем. А Козко до сих пор собирается с мыслями.

— Один из нас прошел через такое испытание. Довольно страшно.

— Я тоже труханул! Ты лежишь, подъезжает какой-то аппарат, начинается обратный отсчет на английском языке... Вдруг что-то врезается в глаз — и ты слепнешь! После операции отправился с детьми на хоккей. Вот это была ошибка ошибок.

— Что такое?

— Я рыдал все три периода. Почти ничего не видел. Любой громкий звук убивал. Дети были счастливы — а я в слезах. Словно от горя!

— В футбольном мире все друг друга называют по отчеству. Вас тоже?

— Меня по отчеству звал Гончаренко, когда еще работал ассистентом в ЦСКА. Он и Овчинников активно это пропагандировали. Им казалось — забавно. А-а, еще Леша Березуцкий в разных вариациях пытался использовать мое отчество. Всё! Остальные обходятся именем.

— Даже юниоры избегают обращения «Хрисанфович»?

— Молодые футболисты «Рубина» пытались что-то выговорить, кряхтели — но все равно сползали на «Олег»...

Артем Дзюба
Артем Дзюба.
Джалиль Губайдуллин, ФК "Рубин"

Дзюба

— Третий месяц вы без работы. Угнетает?

— Нет! Абсолютно! Я в 2003-м пришел в «Торпедо-Металлург» — с тех пор без дела не сидел. Все время уходил на какое-то новое место. Единственное, между «Халлом» и «Витессом» случился месячный перерыв. Да и то было ясно, что скоро в Голландию. Может, сейчас и не нужно никуда спешить. Стоит взять паузу, осмотреться.

— Найдутся слова для людей, которые с наслаждением обещают Слуцкому, что просидит без работы долго и вообще превратился в аниматора?

— На мой взгляд, анимационная деятельность только на пользу футболу. Не забывайте — это хорошо монетизируется!

— В самом деле?

— Разумеется. В Волгограде Слуцкий содержит школу, построил стадион. Надо уважать, что у него все получается! А не говорить, что стал каким-то «аниматором», «веселит народ»... Между прочим, комедийные роли — самые сложные. Знаете, как тяжело демонстрировать перед камерой чувство юмора?

— Догадываемся.

— Большинство людей в такой момент теряются. А Слуцкий в порядке. Уровень самоиронии высочайший. Причем футболистов его жизнерадостность в иллюзии не вводит. Он очень жесткий в работе! Скорее диктатор!

— Если Леонид Викторович для вас человек номер один в футболе по чувству юмора — кто номер два и три?

— Я бы первое место Слуцкому не отдавал!

— Вот это новость.

— Считаю, за первое с ним поборолся бы Дзюба. Сто процентов! Потом — безусловно! — Олег Иванов. Ну и Вася Березуцкий.

 
Артем Дзюба с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде. «Дзюба здорово влияет на раздевалку «Локо». Забьет не меньше восьми голов»

— Василий лишь четвертый?

— Да. Потому что Вася — и мы с ним в этом похожи! — много говорит. Квалитет юмора теряется.

— Берет количеством?

— Вот именно. Мы с ним бомбим по площадям. Иногда мелькнет что-то хорошее. Поэтому Дзюба с Ивановым впереди.

— Артем, конечно, король. Но про такую сторону Олега не знали.

— С Ивановым я познакомился еще в «Крыльях». В 2008-м. Вот тогда он искрил — невероятно тонкое чувство юмора! А Дзюба в прошлом году поддерживал форму в «Рубине». Приехали к нему какие-то знакомые актеры из Петербурга. Путешествовали на теплоходе — ну и высадились в Казани. А актеры-то всегда в образе — даже когда в ресторане сидят...

— Нам ли этого не знать.

— Там мы и встретились. Дзюба пришел в приподнятом настроении. С собой позвал Слуцкого, Бутовского и меня. Сели — и Артем воцарился за столом! Угорал над нами, над актерами. Те думали, что дадут представление. А попали на антрепризный спектакль Дзюбы. Просто бенефис одного артиста.

— Дзюба — хороший человек?

— Да-а! Очень!

— Был повод убедиться?

— Это на уровне ощущений. Общаешься с человеком — и все чувствуешь. Не скажу, что мы с Дзюбой прямо друзья. Вот со Слуцким они действительно дружат. А мы — приятели.

Диего Марадона
Диего Марадона.
Александр Федоров, Фото "СЭ"

Марадона

— Нам все стало понятно с Леонидом Викторовичем, когда узнали историю про часы Graham. Каждому в ЦСКА вручил после первого чемпионства. Вам достались?

— Конечно.

— Носите?

— Какое-то время носил. Сейчас у меня только спортивные, для работы. Те в сейфе лежат. Очень памятный подарок.

— Что дарил Слуцкий вам, уже выяснили. А что вы ему на 50-летие — при вашей-то фантазии?

— Вместе с его агентом Кристианом Эмиле и Мишей Бутовским купили на аукционе игровую футболку Марадоны. Аутентичную, «подтвержденную». Красиво упаковали, сделали рамочку. Еще сняли небольшой фильм в Неаполе. Тогда был ковид, проехать невозможно — но кое-что из знаковых мест подснять удалось. Здесь Марадона жил, там обедал... Даже с дрона снимали! Сначала все смотрели это кино — а потом вынесли майку.

— Майка «Наполи»?

— Нет, сборной. Очень старались, но футболку «Наполи» не нашли.

 
Диего Марадона. Рука Бога-2. Как сборная СССР проиграла Марадоне

— Наверное, счет на десятки тысяч долларов?

— Нет-нет. Что-то около девяти тысяч евро. Это ж с рядовой игры, а не какая-то особенная. В которой забивал англичанам, например.

— Та тоже побывала на аукционе. Ушла за колоссальные деньги. Где искать такие раритеты?

— В Британии целая индустрия. Люди обмениваются, продают, покупают... Проводятся громадные аукционы. Можешь приобрести хоть бутсы, хоть майки.

— Вы присматривались к этим аукционам. Что поразило?

— Там отдельный блок — торговля наклейками. Вы не представляете, за какие деньги они уходят!

— Panini?

— Да. Всех годов. Фирма-то существует с 1961-го. Каких только нет! Вот дошло до лота «Наклейки с ошибкой». Думаю: на фиг это кому-то нужно?! А люди вываливали баснословные деньги — взрослые, серьезные мужики!

— Кто стал жертвой ошибки?

— Что-то было связано со сборной Голландии на Евро-1996. То ли два Блинда, то ли два Клюйверта. Весь этот торг очень странно смотрелся.

— Кто произнес: «Давайте купим Слуцкому майку Марадоны»?

— Я!

— Почему?

— Потому что точно знаю: Марадона — его кумир. С детства!

Олег Яровинский
Олег Яровинский.
ФК "Рубин"

Вылет

— В истории с вылетом «Рубина» хоть что-то осталось для вас загадкой?

— К сожалению, нет. Ситуация была прогнозируемая. Внутри мы понимали, что в большой опасности. Можем вот-вот покатиться...

— Из-за исхода легионеров?

— Исход повлиял на качественные показатели — это ясно. Но и эмоционально команда теряет важную часть! Ребята еще не ушли, только собираются, — но ты уже чувствуешь, что попал в замес.

— Вы говорили: «У меня никогда не бывает плохого настроения». Так расскажите про вылет — это для вас боль навсегда? Или страницу быстро перевернули?

— Вот если бы мы провалились без внешнего ****** - был бы шок. Но я-то понимаю, из-за чего все случилось. Мы еще в марте с Саймановым кричали: «Катастрофа!» Детали он изложил на своей пресс-конференции. Не хочу повторяться. А то выглядит, будто оправдываюсь. Но это точно не «боль навсегда».

— Слуцкий наутро пошел гулять с сыном. Как следующий день провели вы?

— Я полетел в Москву, были какие-то дела. Вечером с друзьями выпивал. Не то что заливал тоску — просто хотелось отвлечься. Очень помогло то, что незадолго до этого встречался с ребятами, которые вернулись с фронта. Слушал их и понимал: вот где настоящая трагедия. Что уж футбол...

— Вы поняли, что прощаетесь с РПЛ, в тот самый момент, когда вылетели? Или чуть раньше?

— Немножко раньше. Когда на тренировку пришло пять человек. Остальные — кто сломан, кто хромой... Ты понимаешь: это всё. Я больше скажу! Даже если бы с «Уфой» спаслись, в стыках против «Оренбурга» нам было бы безумно тяжело. Там крепкая команда, а мы на ободах. У нас Мусаев выходил на поле с надрывом крестообразной связки!

 
Александр Ломовицкий. «Фернандо ударил меня сзади — я начал его ловить... Подрались мы нормально!» Откровенное интервью Ломовицкого

— Кто еще в той ситуации поразил мужеством?

— Абильдгор. Бился как лев. Прекрасно понимая, что он-то в Европе спокойно трудоустроится. Позже команды, которые его звали, предлагали Оливеру приостановить контракт. А он ждал до последних дней трансферного окна, чтобы его все-таки купили и «Рубин» что-то получил. Вот как относился к клубу!

— Удивительно.

— Не то слово! Тальби тоже никуда не уехал, сражался до последнего.

— Со знаком минус кто-то себя проявил?

— Уремович! Сбежал накануне матча с ЦСКА. Еще Бегич рассказывал, как ему здесь страшно. А после спокойно вернулся в «Урал». Но Уремович — самый яркий случай.

— Просто собрал вещи и уехал?

— Пришел, произнес: «Я ухожу». Все. Поставил перед фактом. Оказался в «Шеффилде». Если Дрейер, Хакшабанович, Хван Ин Бом находились под жесточайшим давлением из своих стран, то у Уремовича такого не было. Но решил воспользоваться случаем и свалить.

— Как выглядело это давление?

— С 24 февраля родители постоянно названивали, сотрудники посольств, какие-то представители властей: «Срочно собирайте чемоданы, вы в опасности!» Наши-то впали в ступор! Сидели и вращали глазами. Что говорить про иностранцев? Настоящая истерика.

— Абильдгора в конце концов продали?

— Нет. По согласованию с клубом приостановил контракт. За два дня до закрытия окна. Надеюсь, новое руководство «Рубина» выполнит перед Оливером финансовые обязательства.

— Ему остались должны?

— Да. Вот Абильдгор точно не заслужил камня вслед. Пример для любого.

— За других легионеров удалось что-то получить?

— По Дрейеру и Тальби вышли с минимальными потерями. Хакшабановича продали за маленькие деньги. Но даже два миллиона евро в той ситуации за иностранца — великий успех! Помогли юристы Миша Прокопец и Юра Зайцев.

Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия.
Дарья Исаева, Фото "СЭ"

Хвича

— За Кварацхелию хоть что-то перепало?

— Не знаю.

— Он уходил не так, как Уремович?

— Хвича с самого начала сказал, что ему надо уезжать. Очень сложная ситуация дома. Поступил по-человечески — предупредил заранее.

— Слуцкий говорил, в Грузии били окна Кварацхелии-старшему, машину спалили.

— Да, все было. Когда сожгли автомобиль, Хвича пришел и честно об этом рассказал.

— Случай с Хвичей, который вспомните спустя десятки лет?

— Первый сбор с «Рубином». Выхожу на тренировку, смотрю на Хвичу — и понимаю: вот это игрочище! Быстрый, резкий, супердриблинг. Челюсть падала от его фокусов.

— Никто и никогда не ошеломлял таким первым впечатлением?

— В «Рубине» — Хван Ин Бом. Только начали тренироваться — сразу оглушительное: о-па! Ничего себе! На ЧМ-2022 человек показал, что может играть на самом высоком уровне. А в «Витессе» Чарли Мусонда потряс.

 
Хвича Кварацхелия. Полвека назад грузин называли «советскими бразильцами». Хвича родом из той футбольной эстетики

— Чем?

— Космический уровень по сравнению с остальными игроками. Арендовали парня у «Челси». К сожалению, получил тяжелую травму в межсезонье. Задний «крест». До сих пор лечится. Даже Мартин Эдегор на его фоне выглядел просто сильным футболистом. Но не космическим.

— Ну и ну.

— Было понятно, что Мартин заиграет на топовом уровне. Но нужно немного подождать. Почему у него со Слуцким настолько теплые отношения? Потому что тот его как футболиста «собрал»! В эмоциональном смысле! Про Мусонду вы и не слышали — а Эдегор сегодня капитан и лидер «Арсенала».

— Люди из «Шахтера» вспоминают: Генрих Мхитарян в те времена был тихий и замкнутый. Сидел на базе. Каким был Хвича у вас?

— Когда он с мячом — это самый счастливый человек на свете! Как ребенок. Обожает играть в футбол. Вот в его-то перспективах я не сомневался. Хвичу не деньги манят.

— Режимистый?

— Да. Но не в этом дело. Его невозможно испортить славой, бабками.

— На днях мелькнула информация, что «ПСЖ» летом готов выкупить Хвичу за 180 миллионов евро. Объективная его цена на данный момент?

— Миллионов 60-70. Ну, 80. Не больше.

— Всего?! Да «Челси» за Мудрика отвалил сто!

— Это не показатель. Думаю, на первый план в трансфере Мудрика вышла политика. Желание англичан поддержать Украину. Был бы парень гражданином другой страны, «Челси» заплатил бы намного меньше.

— Для себя как объясняете — почему до «Наполи» никто Хвичу не купил?

— Когда ФИФА и УЕФА ограбили нашу страну, продать такого футболиста стало нереально. Все хотели бесплатно его заполучить.

— Годом раньше могли продать?

— Никто не пришел с готовым предложением!

— Но почему?

— На футболистов такого уровня смотрят, когда те играют в маленьких командах Англии, Германии, Италии. Из России почти не берут. Сами видите — трансферов от нас в большие клубы раз-два и обчелся. Кстати, во многих из них я принимал участие.

— Головин и Думбия?

— Это в ЦСКА. А еще Павлюченко и Погребняк.

— Ими-то когда занимались?

— Помогал агенту Олегу Артемову, когда Павлюченко переходил из «Спартака» в «Тоттенхэм», а Погребняк — из «Штутгарта» в «Фулхэм». Еще тогда почувствовал в Европе предубеждение к нашей лиге. Причем неважно, русский футболист или парень из Кот-д'Ивуара. Там на нас смотрят приблизительно так же, как «Спартак» на футболистов из чемпионата Белоруссии. Десять раз прикинут: брать, нет?

Илья Самошников
Илья Самошников.
Федор Успенский, Фото "СЭ"

Самошников

— Вы сейчас вспомнили четыре громких трансфера. Было что-то интересное?

— Когда занимались переходом Павлюченко, приключилась забавная история. «Тоттенхэм» частным бортом отправил в Москву спортивного директора Дамьена Комолли. Мы никак не могли выяснить, когда он прилетает.

— Выкрутились?

— Я позвонил в ВИП-терминал Внуково, представился каким-то военным — и жестким голосом: «Борт такой-то. Уточните время посадки!» Девушка перепугалась, рассказала. В остальном — все буднично. Большие трансферы осуществлять легче, чем переход какого-нибудь ноунейма из ФНЛ за ноль рублей.

— Вы серьезно?

— В большом трансфере есть динамика. А в ФНЛ все может увязнуть на самом неожиданном месте. Ответственный человек вдруг пропадает. Не берет трубку. Еще что-то.

— Сразу вспоминается фамилия Самошников.

— А что Самошников?

— У него был выкуп в «Торпедо» — четыре миллиона рублей. «Рубин» заплатил — и футболист спокойно ушел. В то же время Слуцкий говорил, что вокруг трансфера был настоящий детектив.

— Это правда, переговоры тяжелейшие. Чтобы убедить Илью перейти в «Рубин». Была конкуренция со стороны других клубов.

— Надо было перебить предложение?

— Просто «перебить» — это не работает. При таких раскладах «Рубин» вообще никого не взял бы. Самое большое искусство в переговорах — сделать так, чтобы все случилось на твоих условиях, но люди напротив остались довольны.

— В случае с Самошниковым удалось?

— Да. Хотя агент у него сложный.

— Что за история с проваленным медосмотром в «Динамо»?

— Не было никакой истории с медосмотром. Исключительно вопрос денег. По Самошникову мы не договорились с «Динамо» о сумме выкупа.

 
Илья Самошников. «Эмоции нереальные. Конкуренция с Жирковым — это гордость». Самошников — о вызове в сборную России

— Это мы поняли. Но запускать слух о проблемах со здоровьем футболиста — штука довольно подлая.

— Конечно.

— Так зачем это делается?

— Сегодня время такое — всем нравятся теории заговора. В жизни никому ничего не докажешь.

— Откуда пошел слух о медосмотре?

— Мог пойти откуда угодно! Вот откуда взялась информация, что «Рубин» дал Фамейе какие-то колоссальные деньги? Кто это придумал? Ко мне подходили люди: «Ну, вы ему и «насыпали»...» Да нет же!

— Но зарабатывает больше, чем в «Оренбурге»?

— Естественно! Важный момент — Фамейе был свободный. На трансфер не тратились. Нас в «Рубине» упрекали за то, что у некоторых футболистов солидные зарплаты. Но никто не сказал, что у нас вообще не было премиальных! Ноль!

— Такое возможно?

— Премия была прописана только за возвращение в РПЛ.

— Кто это придумал? И в чем логика?

— Совместное решение. Логика такая: платить за победы без решения задачи бессмысленно.

— Со временем убедились — вы были правы?

— Да. Люди должны понимать, что глобальные задачи важнее локальных.

Иван Игнатьев
Иван Игнатьев.
Александр Федоров, Фото "СЭ"

Прокол

— Как вам удалось продать в «Динамо» Макарова за девять миллионов евро?

— Тут с самого начала четко сработали все — генеральный директор «Рубина», спортивный и главный тренер. Когда из «Нефтехимика» брали парня, его не рассматривали для Казани как знаковую фигуру. Но Денис быстро прогрессировал и через полтора года на пике интереса к игроку был продан за приличные деньги.

— Вы просили за Макарова девять миллионов, а про себя думали: «Заплатят шесть — уже хорошо»?

— Нет! Мы сразу решили, что меньше чем за девять его не отпустим. На тот момент — адекватная цена. Рыночная. К тому же «Динамо» очень хотело приобрести молодого атакующего полузащитника с российским паспортом.

— Сегодня за Макарова больше четырех миллионов не дадут.

— Да и четыре уже вряд ли заплатят. Игрок-то качественный, в «Динамо» себя еще проявит. Но ситуация изменилась. Смягчили лимит на легионеров, а главное, рынок просел. У наших клубов в принципе стало меньше денег. Вспомните последние трансферные окна — все скудненько, громких покупок нет.

— Последний случай, когда вы вздрогнули от ценника на футболиста?

— В Колумбии нашли для «Рубина» классного центрального защитника. Молодой, в сборной засветиться не успел. Я думал, обойдется нам ну максимум в два миллиона долларов. А за него сразу заломили пять. Я обалдел. Понял — не потянем.

— Дзагоева было трудно затащить в «Рубин»?

— Нет. В конце августа набрал ему: «Алан, приезжай». В тот же вечер он был в Казани. Переговоры длились три минуты. Мы назвали свои условия. Дзагоев, не торгуясь, согласился.

— Он же в Турцию хотел уехать.

— Да. Но когда там варианты отпали, перешел в «Рубин».

 
Иван Игнатьев. Игнатьев — главный трансферный провал Слуцкого. «Рубин» выкинул более 500 миллионов рублей

— Главный ваш селекционный прокол?

— Ваня Игнатьев. Но для «Рубина» на тот момент это был единственный вариант: под лимит требовался российский форвард. С «Краснодаром» могли договариваться по взаимозачетам. Учитывая, что туда ушел Сорокин.

— Сколько заплатили за Игнатьева?

— Три с небольшим миллиона евро.

— Деньги на ветер.

— Да, ошиблись. Крайне неудачный трансфер. В Казани у Вани ничего не получилось.

Олег Данченко и Жоаузинью
Олег Данченко и Жоаузинью.
Дарья Исаева, Фото "СЭ"

Чудак

— Мы когда-то были поражены, увидев, как один из футболистов ЦСКА пародирует главного тренера Газзаева. Такими талантами в «Рубине» кто-то обладал?

— Сайманов.

— Кого же пародировал?

— Да всех! Улавливал какую-то особенность — и это превращалось в театральное представление. Особенно ему удавался один из самых больших начальников. Придумывал за него реплики, говорил его голосом, идеально копировал походку...

— Какой волшебный навык. Самый странный человек, прошедший через «Рубин»?

— Хосе Морено, испанский физиотерапевт. Как началась спецоперация — сразу сбежал. Время спустя еще и в суд подал, потребовал компенсацию. Потому что он «сильно пострадал». Эмоционально, наверное.

— Сбежал как Уремович?

— Наутро не вышел на работу. Перестал отвечать на звонки. Мы кинулись его искать — выяснилось, что уехал. Ответил уже из Испании.

— Чем кончилось?

— А ничем. На хер его послали. В «Рубине» были другие иностранцы — физиотерапевты, скауты, в том числе Сесар Навас. Все остались, никуда не побежали! Этот единственный.

— Где такого нашли?

— По рекомендации других испанцев. Раньше в «Реале» работал.

— Среди футболистов «Рубина» — самый-самый чудак?

— Олег Данченко. Вот это странный так странный! При всем внешнем обаянии. Как-то произнес: «Меня никто не хочет забрать. Интересно почему? Я же футболист донецкого «Шахтера»!»

— Действительно интересно.

— Я ответил: «Даня, ты вылетал с «Енисеем», «Анжи», с «Рубином» боролся за выживание. В «Шахтере» был при царе Горохе!» Тот пригорюнился, что-то в голове щелкнуло — уже другим голосом: «Н-да... Так что, нет ни одного варианта?»

— Если он со всеми командами вылетает — найти вариант нелегко. Даже в смысле фарта.

— Подобрали прекрасный вариант — греческий АЕК. Данченко тогда уже был в аренде в «Уфе». Надо срочно возвращать — и продавать. Думаем: вот сейчас Шамиля Газизова уболтаем, хоть что-то за парня получим. Потому что российские клубы за него не хотели платить.

— Удалось?

— Набираю Олегу: «Иди к генеральному директору. Говори: «Я очень хочу перейти в АЕК». Ты меня понял? Сконцентрируйся! Шесть слов! Ничего не добавляй!» Отвечает — понял. Знаете, что было дальше?

— Что?

— Пришел к Газизову и заявил: «Я буду биться до конца за вас и за тренера».

— Забыл задачу по пути?

— Да! Перезванивает мне счастливый: «Не мог же я ему сказать, что мечтаю уйти». — «Даня, ты же хочешь в АЕК?» После паузы отвечает: «Очень хочу». Слава богу, Газизов пошел нам навстречу. Понимал, что для «Рубина» это хорошая история — продать иностранца.

 
Хвича Кварацхелия и&nbsp;Олег Яровинский. «Иногда хочется, чтобы после ухода случилась катастрофа — в «Рубине» не тот случай». Интервью Яровинского

— Копейки на нем заработали?

— 300 тысяч евро. Я не считаю, что это «копейки»!

— Полтора месяца назад Данченко чуть не умер на сборе в Турции. В курсе подробностей?

— Случилась клиническая смерть. Мне рассказывали ребята из медицинского штаба «Рубина». Наш доктор Бутовский требовал, чтобы на каждой тренировке был дефибриллятор. Что в академии, что в основном составе. Везде-везде! Говорил: «Он понадобится раз в жизни. Но этот случай того стоит».

— Мудро.

— Вот так и с Данченко. Была тренировка луганской «Зари». На соседнем поле — австрийцы. У которых по правилам всегда с собой дефибриллятор. Так Олега и откачали. С третьей попытки.

— Именно австрийцы?

— В том-то и дело! Этот пример Бутовский и приводил.

— В его жизни был случай, когда дефибриллятор пригодился?

— Нет. Зато была история с Эриксеном на Евро-2020. На трибуне сидел немецкий доктор, который как раз обучал работе по оказанию первой помощи. Эриксен упал, врачи сборной Дании немножко растерялись. Немец перемахнул через ограждение — и лично откачал. Вот почему Бутовский на базе «Рубина» проводил бесконечные учения, натаскивал всех нас пользоваться дефибриллятором, мы сдавали медицинские тесты один за другим...

— Вас тоже выучил?

— Да. Как и Слуцкого. К нам приезжали люди из медицины катастроф с гигантским манекеном. Тот весил, наверное, килограммов 90. На нем учились делать искусственное дыхание.

Лучано Спаллетти
Лучано Спаллетти.
Фото AFP

Спаллетти

— В январе вы получили тренерский диплом. Готовы нырнуть в эту профессию?

— Вообще-то я пошел учиться на тренера спонтанно. Но понравилось. В «Халле» и «Витессе» понял, насколько это интересная профессия. Так что сегодня готов быть и ассистентом, и спортивным директором.

— В «Рубине» в тренировках участвовали?

— Всегда, кроме последнего года. Там уже времени не хватало, сосредоточился на основных обязанностях. Это классная история — когда ты, спортивный директор, еще постоянно работаешь в поле!

— Согласны.

— Если где-то стану спортивным директором — постараюсь и в тренировках участвовать. При условии, что главный тренер допустит. Все-таки штаб — тонко организованная вещь. Просто так туда не влезешь. Должно быть обоюдное желание. Но мне интересно! Уже чувствую, сколько здесь заложено. Спортивный директор — это профессия. В которой нет ремесла. А у тренера — есть ремесло! Две большие разницы!

— Кажется, Талалаев нам говорил: «Если бы я сегодня пошел учиться — только к Гасперини». К кому бы отправились вы?

— К какому-нибудь немцу. Не могу сказать конкретно — «к Тедеско». Но к кому-то из этой волны. Где сочетание футбола, технологий и аналитики. Съездил бы к тренеру из системы «Ред Булл». Понятно, не к аферистам, которые были в «Локомотиве», — а к тем, кто работает...

— К Нагельсманну поехали бы?

— Без вопросов! Но «Бавария» — это слишком круто. Между мной и «Баварией» пропасть в профессиональном смысле. Очень нравится Спаллетти. Мне кажется, в «Наполи» он скорректировал свою систему. Хотелось бы посмотреть, что происходит у нынешнего Лучано.

— Кто-то из наших ездил к нему на стажировку.

— Не так давно у Спаллетти был Гончаренко. Тоже говорит — Лучано по сравнению с зенитовскими временами какие-то моменты подправил. А Слуцкий считает, что все это было у него и прежде.

 
Лучано Спаллетти. Недавно проигрывал «Спартаку», а сейчас построил самую яркую команду Европы. Спаллетти — главный герой сезона в Италии

— Оба ставят Спаллетти высоко?

— Не то слово! Что Гончаренко, что Слуцкий — суперсистемные тренеры. Им интересно смотреть на таких же системных людей. Могут соглашаться или нет — но сама модель привлекает. Вы же видели интервью Слуцкого с Карпиным?

— Все видели.

— Они что-то обсуждают. Вдруг один говорит: иногда не понимаешь, что работает, а что нет. Вроде должно — а не идет!

— Вот вам и система.

— Бессистемное может принести результат — если есть система. Но когда ее нет — на фарте не протянешь.

— Встречали бессистемных тренеров — при этом успешных?

— Огромное количество.

— Вот это да.

— В Англии тренерская школа на этом и построена: «Ребята, вышли, бьемся, кусаемся!» Не утруждают себя сложными материями. Считают, что надо много бегать, бить по воротам и бороться. Все команды бойцуганистые, упертые.

— На одно лицо.

— А я не вижу в этом ничего плохого!

— Вот как?

— Если бы мне предложили выбор: стать главным тренером с квадратиками, выверенными циклами — или быть чуваком из чемпионшипа, который орет в раздевалке: «Парни, выскакиваем и всех убиваем!», я бы предпочел...

— Неужели второе?

— Да! Мне по психотипу подходит — пусть там меньше нюансов и науки.

— Кто для вас сегодня в России тренер номер один?

— Карпин.

— Что он умеет такого уж?

— Выстроить отношения с командой. Эффективно использовать футболистов. Уже накопил солидный методический опыт. Что отличает Карпина? Он никогда не стеснялся учиться и работать. После «Спартака» шел в «Армавир», тонущую «Мальорку», потом приходил в «Ростов», который бился в стыках... Пример Карпина показывает, что к посту главного тренера сборной можно прийти через упорный труд.

Олег Яровинский и Леонид Слуцкий
Олег Яровинский и Леонид Слуцкий.
Дарья Исаева, Фото "СЭ"

Слуцкий

— Про Слуцкого говорят — «обидчивый». В самом деле?

— Я бы не сказал. В последние годы в футбольной тусовке очень популярны настольные игры. Какие страсти кипят за столом, мама не горюй! Кому-то со стороны может показаться, что сейчас люди поубивают друг друга. Настрой действительно у всех серьезный, потому что профессиональные спортсмены и тренеры, даже играя в крестики-нолики, хотят победить. Это уже в крови. Но игра заканчивается — ни ссор, ни обид. Поржали и забыли.

— Вы к чему?

— Как-то большущей компанией, включая Слуцкого, играли в «Экивоки». С нами был старый товарищ. Не из мира футбола, тихий, скромный человек, приятный в общении. Но так пропитался нашей огненной атмосферой, что обыграв на последних секундах команду Леонида Викторовича, вскочил, бросил ему в лицо карточки и крикнул: «На, сука!» Слуцкий не обиделся! Наоборот, смеялся громче всех.

— Многие до сих пор упрекают Леонида Викторовича в том, что не отстоял своего ассистента Шустикова, когда того убирали из ЦСКА.

— Поверьте, те, кто знает ситуацию изнутри, Слуцкого не осуждают. Я-то с Серегой еще в «Москве» работал. Его сгубил алкоголь. И решение об увольнении Шустикова из ЦСКА принимал не только Леонид Викторович.

— Со стороны кажется, что за последние годы он стал жестче, циничнее. Согласны?

— Нет! Слуцкий времен ЦСКА был гораздо циничнее, чем сейчас, когда у него появились дополнительные стимулы.

— Какие же?

— Развитие игроков. Думаю, сегодня для него это важнее титулов. Поскольку завоевать их что с «Витессом», что с «Рубином» практически нереально. Нет-нет, с возрастом Леонид Викторович стал менее циничным. Более человечным.

 
Валерий Карпин и&nbsp;Леонид Слуцкий. Про Слуцкого-тренера можно забыть? Он прекрасен в новом амплуа

— В чем?

— Закрывает глаза на какие-то нюансы, которые раньше бы не простил. Взять хотя бы ошибки игроков на футбольном поле. В ЦСКА с этим было сложно. Там сами ребята ошибок не прощали — ни себе, ни другим. Потому что перед клубом всегда стояла одна цель — первое место. А когда говорят, что Слуцкий теперь постоянно ругается с судьями... Да он просто пытается подсветить негативные моменты, которые объективно мешают футболу. Правда, иногда бывает слишком эмоционален.

— За последнее время — самый памятный разговор с кем-то из российских арбитров?

— Вот приезжал к нам в «Рубин» с лекцией Николай Левников. Фигура! Все четко, прозрачно, системно. Особенно на фоне венгерского товарища.

— Вы о Кашшаи?

— Ну да. Он тоже был у нас. Впечатление удручающее. Фантик! Если ты руководитель судейского департамента, нельзя мямлить, прибегать к расплывчатым формулировкам, ссылаться на какие-то «серые зоны»... Ты обязан все разложить по полочкам. Сказать: «Да, есть рекомендации ФИФА и УЕФА, но у нас модель судейства вот такая. Работаем по таким трактовкам». Логично?

— Вполне.

— А Кашшаи... Складывалось ощущение, что Попкину он говорил одно, Жопкину другое. Если бы я был арбитром, то после его семинаров, посвященных новым правилам, у меня бы взорвался мозг. Ну ничего не понятно!

— С Березуцкими вы по-прежнему на связи?

— Конечно.

— Будут они еще тренировать?

— Да. Мне кажется, из Васи точно получится классный тренер. Из Леши — тоже. Если сам этого захочет.

— Вы рассказывали, что в ЦСКА Василий Березуцкий предлагал игрокам дополнительно заработать...

— Да, объявил: «Если кто-то назовет сына Васей — плачу 10 тысяч евро. Если Леней — 30 тысяч». Почему-то никто не соблазнился.

— Вы хорошо знаете Березуцкого. Заплатил бы?

— Думаю, да. С финансовой точки зрения это были жирные годы. Сейчас-то за такие деньги я бы, может, сам одного из сыновей переименовал! В Леню — вряд ли. А вот в Васю — легко!

Олег Яровинский и Леонид Слуцкий
Олег Яровинский и Леонид Слуцкий.
Александр Федоров

Драка

— Любой селекционер хоть раз, да прокалывался на здоровье игрока. На замаскированных проблемах. Вы тоже?

— Мы сильно рисковали, когда взяли в «Витесс» Хилари Гонга — молодого форварда из Нигерии. Очень интересный малый, скорость феноменальная.

— В чем же риск?

— Понимали, что в любой момент может травмироваться. Так и получилось. Он настолько быстрый, что суставы и связки с этой скоростью не справляются. А в «Рубине» с Рамиресом была история.

— Вы о защитнике «Краснодара»?

— Нет, о нападающем Эрике Рамиресе, лучшем бомбардире чемпионата Словакии. Два года назад мы с ним уже обо всем договорились. Но парень внезапно провалил медосмотр. Врачи «Рубина» выявили серьезные проблемы с хрящом в коленном суставе. При повторном обследовании в другой клинике диагноз подтвердился.

— Прооперировали?

— Понятия не имею. Мы сразу свернули переговоры, а Рамирес перешел в киевское «Динамо».

— Самый жесткий селекционный урок, который вы получили на первых порах?

— Румын Кристиан Тудор. Помните такого?

 
Сергей ДАДУ. Сергей Даду: "С Чиди Одиа на связи. Общались в годовщину смерти Тудора..."

— Еще бы! Алкоголик, наркоман. Умер в 30 лет от цирроза печени.

— Мы смотрели на Тудора в «Алании» и восхищались. Суперфорвард! На поле умеет все! Перебрался в «Москву», и выяснилось, что он ленивый, пьющий, склонен к лишнему весу...

— На наркотики-то где подсел?

— Точно не в «Москве». Там был только алкоголь. Вообще в той команде поддавали практически все. Но Тудор выделялся даже на этом фоне.

— Слуцкий рассказывал нам про защитника Годунка: «Футболист из советского прошлого. Много лет отыграл в Томске. А это длинные перелеты — разлив неизбежен. У нас режимил, когда приезжала жена с ребенком или мама. К сожалению, семья в Тольятти жила...»

— В «Москве» Дима Годунок поразил всех, когда на банкет, посвященный окончанию сезона, явился с мамой!

— Приглядывала за сынулей, чтобы не вошел в пике?

— Не исключено. Тогда считалось, что нарушить режим после игры — в порядке вещей. Слуцкий, сменив в «Москве» Петракова, пытался бороться с внутрикомандным пьянством, но искоренить алкогольные традиции было очень тяжело.

— Сегодня в России остались команды, где футболисты так же куролесят?

— Ну что вы! Сейчас все профессиональнее относятся к собственному здоровью. А в «Москве» порой царила вакханалия. Гульба, драки...

— Самая живописная?

— Вот она к пьянству отношения не имеет. На сборах встречались с каким-то польским клубом. Весь матч споры, стычки. Минуте на 85-й, когда случился очередной замес, Будун Будунов вскочил со скамейки, рванул на поле в толпу поляков и нокаутировал человек шесть. Тын-тын-тын — они как кегли попадали! Будун оглядел их внимательно, убедился, что на продолжение никто не претендует, и пошел назад. Как ни в чем не бывало. Арбитр благоразумно рассудил, что доигрывать не стоит, и дал финальный свисток.

— Будун мог и прием показать. Он же бывший дзюдоист.

— Я в курсе. Однажды устроил с ним спарринг. Будун вошел в раж и чуть на тот свет меня не отправил. Секунд 20 я сопротивлялся, потом удушающий и... Чувствую — все, хана. Вот-вот потеряю сознание. Рядом стоит Бракамонте. Кричит: «Будун, хватит! Отпусти парня!»

— А Будунов?

— Сердито заикается: «П-п-пусть с-сдается!» А я бы и рад, но уже не соображаю, где небо, где земля, как по ней рукой хлопнуть...

Александр Головин
Александр Головин.
Дарья Исаева, Фото "СЭ"

Головин

— За последние пару лет — самое удивительное нарушение режима в вашей команде?

— В «Рубине» ребята решили перекинуться в карты с матерыми зубрами. Проиграли большие деньги, надолго впали в депрессию.

— «Большие» — это сколько?

— Около 200 тысяч рублей. Для нынешнего «Рубина» — серьезная сумма. Впрочем, все это ерунда по сравнению с тем, что творилось в наших клубах в 90-е. Обожаю рассказы Сергея Овчинникова про «Локомотив» тех лет. Ух, какие истории!

— Например?

— Как он стрелял из газового пистолета.

— В кого?

— В тренера и президента клуба.

— В Семина и Филатова?!

— Да. Они спрятались от Овчинникова, а он был чем-то недоволен. Ну и пальнул в них через дверь. Ничего — потом нормально общались, даже капитаном «Локо» остался. Команда там была фантастически дружная. Настоящая банда.

— Вы хоть раз из полиции своих игроков вызволяли?

— Нет. Но была в ЦСКА история. Два пацана из нашей академии сидели на лавочке. С пивком. Увидели полицейский патруль. Вместо того чтобы удрать огородами, взяли да сдались. На следующий день подходит ко мне директор академии: «Что с ребятами делать?» Отвечаю: «Немедленно отчислить!» Грош цена футболистам, которые от полиции не в состоянии убежать.

— Базелюк в ЦСКА ярко начинал. В какой момент что-то пошло не так?

— Форвард-то неплохой. Просто переоцененный на входе. В первом же матче за ЦСКА вколотил победный «Ростову». Через три минуты после выхода на замену! Все ждали, что и дальше будет пачками забивать. Но у Базелюка талант ограниченный. Единственный козырь — потрясающий удар с левой. Еще Костя совершил огромную ошибку, когда в «Торпедо» ушел. Я отговаривал, объяснял, что по модели игры эта команда ему совершенно не подходит. Не послушал. Там, естественно, не заиграл, ну и поехал по арендам.

 
Александр Головин. «Без Головина не обойтись». Что пишут во Франции про игру российского футболиста

— Кто в свое время претендовал на Головина помимо «Монако»?

— «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

— В этой четверке команда из княжества выглядит аутсайдером.

— Если руководствоваться эмоциями, а не разумом, я бы на месте Саши перешел в «Челси». Или в любой другой клуб АПЛ. Из-за волшебной футбольной атмосферы. Во Франции этого даже близко нет. А стадион «Луи II», где «Монако» проводит домашние матчи, на меня вообще навевает тоску. Колоннами и пустыми трибунами напоминает старенькую арену в каком-нибудь Новороссийске.

— Так почему Головин выбрал «Монако»?

— Если отбросить эмоции, он и его агенты все сделали правильно. В Англии Саше было бы гораздо тяжелее, там никто времени на раскачку не дает. С точки зрения адаптации к европейскому футболу и жизни на Западе «Монако» — оптимальный вариант.

— За Головина «Монако» заплатил ЦСКА 30 миллионов евро. Сколько давали английские клубы?

— Столько же. Сумма в любом случае разбивалась на несколько платежей. Но «Монако» в этом смысле предложил более выгодные условия. Хотя и незначительно.

— Юный Головин каким помнится?

— Тихий, спокойный. Слуцкий много внимания ему уделял, всячески поддерживал. Тогда в ЦСКА молодому футболисту было сложно. Никто с него пылинки не сдувал. Наоборот, прилетало за любую мелочь. Спрос-то был жесточайший. Для примера: если в двусторонке ассистент главного тренера неправильно определял офсайд, к нему тут же с выпученными глазами бежали две-три «шпалы». Орали, махали руками. Казалось, еще секунда — и до драки дойдет.

— «Шпалы» — это Березуцкие и Вернблум?

— Еще Игнашевич, Эльм. Вот такой в том ЦСКА был уровень требовательности — и к себе, и к окружающим.

— Эльм-то с виду тихоня.

— Ага, «тихоня». Характер взрывной. Только главный тренер мог ему напихать. Если кто-то другой — Эльм сразу посылал на хер.

— Как игрок — сильнее Вернблума?

— Конечно! Лишь неизлечимая болезнь кишечника помешала Эльму попасть в топ-клуб. С таким диагнозом он вообще в 20 лет должен был закончить. Чудо, что до 26 дотянул.

Леонид Слуцкий, Олег Яровинский и Виктор Гончаренко
Леонид Слуцкий, Олег Яровинский и Виктор Гончаренко.
Александр Федоров, Фото "СЭ"

Аферисты

— Когда вы были спортивным директором ЦСКА — селекционное решение, над которым размышляли особенно долго?

— Страндберг, шведский форвард. Многое в нем смущало, хотя данные неплохие. Рослый, мощный. В ЦСКА так и не раскрылся. Единственный плюс — купили за 300 тысяч евро, а продали в «Брюгге» раза в четыре дороже.

— В 2016-м до ЦСКА едва не доехал нападающий сборной Израиля Даббур. Вы говорили, он уже ручку занес, чтобы подписать контракт. Что же было дальше?

— А дальше было принято решение, что мы Даббура не покупаем. Исключительно по финансовым соображениям. Пришлось мне и Бабаеву перед игроком извиняться.

— Реакция Даббура?

— Мягко говоря, офигел. Смотрел на нас как на идиотов.

— Вето наложил Гинер?

— Если вкратце — вдруг с ужасом осознали, что на трансфер нам банально не хватает денег. К сожалению, информация об этом пришла в тот момент, когда Даббур уже находился в Москве. Слишком быстро мы продвинулись в переговорах.

— Изначально думали, что в вашем распоряжении пять миллионов евро. А оказалось — два?

— Типа того.

— С Гинером тяжелые разговоры у вас были?

— Конечно. Иногда Евгений Леннорович экспрессивно доносит свою позицию. Может устроить жесткий разнос.

— Хоть по делу?

— Разные возникали ситуации. Если не в настроении, в офисе мог на кого угодно сорваться. Но меня в такие моменты сложно раскачать — высокий уровень стрессоустойчивости. Да и Гинер отходчивый. Накричит, а минут через десять уже спокойно общается.

 
Евгений Гинер. Евгений Гинер: «В Азии нам придется начинать с нуля»

— Какая его фраза до сих пор в ушах?

— «Тяжело собирать выбитые зубы сломанными руками». Слава богу, адресовал эти слова не мне. Другому человеку, в шутку. Я запомнил. Топовая фраза.

— Что за странных людей посылал «Лестер» на переговоры по трансферу Мусы?

— Какие-то итальянцы. Считали, что здесь живут папуасы, которым можно показать бусы — и мы, как людоедка Эллочка, поведемся, отдадим игрока за три копейки.

— К «Лестеру» эти персонажи имели отношение?

— Никакого. Посредники. Поскольку «Лестер» тогда возглавлял Раньери, вокруг клуба крутилось много итальянских аферистов. Они убеждали руководство, что в России дремучие люди, только-только вышедшие из болот. Кривичи такие... Мы с Бабаевым смеялись, звонили в «Лестер»: «Пока будете присылать некомпетентных паралимпийцев, с мертвой точки дело не сдвинется». В конце концов в Англии это поняли, сменили тактику, и мы договорились. Получили за Мусу 19,5 миллиона евро.

— Скажите честно: Думбия — кошеный?

— Ну... Не факт. Да, выглядит старше своих лет. Но по остальным показателям, включая структуру мышц, костей, — не такой уж он и древний.

— Что ж в Италии не заиграл?

— Давайте вспомним, что предшествовало трансферу в «Рому». В ЦСКА, начиная с осени, у Сейду были проблемы со спиной. Целыми днями на кушетке лежал. А календарь плотный — РПЛ, Лига чемпионов. Тренировочный процесс в этот период минимальный. Игра, восстановление, снова игра. Затем отпуск и отъезд на Кубок Африки, где у Думбия был такой же график. Причем сборная Кот-д'Ивуара там до финала добралась. И что в итоге?

— Что?

— Фактически пять месяцев Сейду толком не тренировался. Приехал в Италию разобранным. Ну и начались разговоры — мол, старый, не тянет. Да его просто нужно было подготовить. В «Роме» об этом знали. Но не стали ждать, тут же бросили в бой. Вот и не пошло.

— Во многие российские клубы время от времени привозили на просмотр смешных легионеров. А в ЦСКА?

— Было. Как-то по просьбе влиятельного человека приехал потренироваться футболист из ближневосточной страны. Вышел на поле, и выяснилось, что у парня нет икроножной мышцы!

— Это как?

— Осколком срезало!

— Хромал?

— Нет. Как ни странно, довольно шустрый. Денек потренировался и уехал. А влиятельному человеку вежливо объяснили, что с одной ногой играть за ЦСКА невозможно.

Сергей Чепчугов
Сергей Чепчугов.
Кристина Коровникова

Штраф

— Нам рассказывали, что очень сложно иметь дело с клубами из Южной Америки. Тебя постоянно пытаются обмануть.

— Да, переговоры с латиноамериканцами — это грандиозный спектакль, где у каждого своя роль. Ребята невероятно эмоциональные, к тому же придерживаются правила: у гринго денег много, сам бог велел нахлобучить. Тут надо быть начеку. В какие-то моменты подыграть, но и не лажануться. Допустим, когда «Москва» покупала у «Сан-Лоренсо» Баррьентоса, меня предупредили, что сейчас позвонит президент Аргентины.

— Зачем?

— Якобы требуется его согласие на переход, поскольку он болельщик этого клуба. Я понимал — туфта. Но сделал вид, что поверил.

— А дальше?

— Звонок, мне передают трубку, там что-то говорят по-испански. Отвечаю: «Господин президент, игрок в надежных руках, все будет хорошо. Адьос».

— Самый интересный переговорщик, с которым сталкивались?

— Жорже Машаду, агент Марио Фернандеса. Вот он всегда переговоры превращает в шоу.

— Проиллюстрируйте.

— Ой, сложно объяснить. Это нужно видеть. Его жесты, мимику. Как заходит в кабинет. Как пьет кофе. Как что-то обдумывает, куда-то звонит, всплескивает руками... Так артистично, так театрально.

 
Марио Фернандес. Марио Фернандес приостановит карьеру и уезжает в Бразилию. Вернется ли он?

— В ЦСКА знали о богатом алкогольном прошлом Марио Фернандеса?

— Разумеется. Более того — только богатое алкогольное прошлое и позволило ЦСКА купить Марио. Иначе бы оказался не в России, а в европейском топ-клубе. Кстати, в Москве Фернандес сильно изменился, с выпивкой завязал.

— Как полагаете, сыграет он еще за ЦСКА?

— Думаю, нет. Вернулся домой, 32 года, дочка недавно родилась — какой смысл снова ехать в Россию?

— Когда Романа Еременко дисквалифицировали на два года за употребление кокаина, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский сказал: «У парня была не одноразовая лажа или, простите за каламбур, дурь, а системная беда».

— Бред. Рома никогда не был ангелом. Но и демонизировать его не стоит. Случившееся для всех в ЦСКА стало шоком. Вдвойне обидно, что произошло это, когда Еременко наконец залечил травму паха и набрал фантастическую форму.

— В соцсетях вы подписаны на Чепчугова?

— Нет. Мне говорили, что он публикует всякую дичь. Но я не поклонник его соцсетей. Подписался бы на них только в том случае, если бы наступил апокалипсис и Чепа оставался бы единственным, кто выкладывал какие-то посты.

— Он же и в ЦСКА чудил?

— Да не особо. К тому, что все вратари со странностями, я уже привык. Пожалуй, лишь один эпизод отложился в памяти. Как-то Чепа насандалился, барагозил на базе. Я вызвал его в офис, чтобы оштрафовать. А он почему-то решил, что будем обсуждать продление контракта, еще и с повышением зарплаты.

— Остудили?

— Говорю: «Ты заблуждаешься. Позвал тебя не для того, чтобы денег дать. Наоборот — забрать. За нарушение дисциплины». Чепа вздохнул: «А-а, штраф. Ну ладно...» Весь разговор.

— Сумма?

— 30 тысяч евро!

— Это больно. Впрочем, мы слышали, что и зарабатывал Чепчугов немало — около 500 тысяч евро в год.

— Так и есть. В ЦСКА футболистам платили щедро. Но и штрафы были конские. Не только за пьянку. На день опоздаешь на сбор — 10 тысяч евро! Когда в «Халле» и «Витессе» озвучивал суммы, народ хватался за голову: «Не может быть!» Да и для меня это все было уже как в другой реальности.

Олег Яровинский
Олег Яровинский в редакции «СЭ».
Федор Успенский, Фото "СЭ"

Ловушка

— Говорят, в топовых клубах РПЛ зарплата спортивного директора — 40 тысяч евро в месяц.

— Допускаю. Но я в ЦСКА получал гораздо меньше. У персонала и рядовых сотрудников там вообще всегда были небольшие оклады.

— В ЦСКА вы отработали три с половиной года. Сначала руководителем селекционного отдела, потом спортивным директором. За это время вам повышали зарплату?

— Ни разу. Я не в обиде. Вы же помните, что для клуба это был тяжелый период. Из-за строительства стадиона жили в режиме экономии.

— Рекордная зарплата, от которой вы отказались?

— Когда в ЦСКА работал, звали в другой российский клуб. Я прикинул: в деньгах-то выиграю. И значительно! Но в остальном... Ни трофеев, ни Лиги чемпионов. Скука смертная! Еще раньше, до ЦСКА, был вариант с «Монако».

— Ого! Там-то что отпугнуло?

— Я согласился. Приехал, посмотрел, что происходит в клубе, и ужаснулся. По атмосфере — страшный гадюшник. Сплошные интриги. Через пару дней сказал: «Спасибо, я домой».

 
Жером Ротен в &laquo;Монако&raquo; в&nbsp;2004 году. Главный хейтер Месси — экс-игрок, которого Зидан называл своим наследником. Кто такой Жером Ротен

— Владельцем «Монако» был уже Рыболовлев?

— Он только-только заходил в клуб.

— В «Халле» и «Витессе» получали меньше, чем в ЦСКА?

— Конечно! В «Халле» — 8 тысяч фунтов в месяц, в «Витессе» — 8 тысяч евро.

— Хватало?

— В Англии — вполне. Семью-то перевезти не успел. У нас как раз родился третий ребенок. А в Голландии мы уже все вместе жили. Ну и понеслось — школы, страховки, квартира, машина... Цены очень высокие, не разгуляешься. Там впервые столкнулся с тем, что надо экономить.

— Значит, уходили вы из ЦСКА не ради денег?

— Ну что вы! О них вообще не думал!

— Какой была реакция Гинера, когда объявили, что отправляетесь к Слуцкому в «Халл»?

— Первый же вопрос: «Зачем? У нас Лига чемпионов, а там — чемпионшип...» Но к тому времени я уже принял решение. И его отстоял.

— Правильно поступили?

— Сто процентов! Двести! Когда тебя приглашают в путешествие на пиратском корабле, нужно соглашаться и ни о чем не жалеть.

— Образно как формулируете.

— Ну, действительно есть в жизни авантюры, в которых нельзя не поучаствовать. Хотя на второй минуте общения с президентом «Халла» понял, что это не просто авантюра. Ловушка! Но все равно — оно того стоило. Получил бесценный опыт, который перевешивает любые минусы.

— В чем заключалась ловушка?

— В том, что владелец клуба сразу нарушил все обещания. Вместо того чтобы сохранить костяк, распродал аж 18 футболистов. На трансферы выделил совершенно не те деньги, о которых договаривались. Это и повлияло на результат.

— Скучаете по Англии?

— По футболу — очень! В бытовом смысле — нет. Там с этим катастрофа. Да и город не ахти. Но футбольная атмосфера, где ты не зритель, а непосредственный участник процесса, затмила все. Вписываешься туда легко еще и потому, что в чемпионшипе огромное количество людей, которые внешне — как простые русские мужики, от сохи. Смотришь и поражаешься: «Ну типичный Михалыч!» Кажется, подойдешь, хлопнешь по плечу и услышишь: «Чо, ***?»

— Забавно. Что не так в Англии с точки зрения быта?

— Миллион глупых ограничений. Чтобы оформить банковскую карту, нужно предоставить кучу бумаг, в том числе счета за газ. Говорю: «У меня их нет. Я же только приехал». Это никого не волнует.

— Как быть?

— Сделал в фотошопе и распечатал. Или в квартире перестал работать интернет. Мне говорят: «Оставляйте заявку, мастер придет через три недели».

— Раньше никак?

— Исключено! Ладно, жду. Появляется. Дальше диалог такой. «Надо дырку в стене сверлить, тянуть новый провод. Но сначала вы должны получить разрешение соседей...» — «На что?» — «На использование дрели». — «Может, так просверлим? Вжих — и готово! Минутное дело!» — «Нет-нет, это нарушение закона».

— Отправились по соседям?

— Ага. Пятеро сказали: «Пожалуйста, сверли». А шестой уперся: «Я против!» Пришлось новую квартиру искать...

Олег Яровинский
Олег Яровинский.
Валентин Кобыща, ЦСКА

Тюрьма

— С легендарным голландским скупердяйством соприкоснулись?

— Ну, в целом нация бережливая. Со своими тараканами. В гости зазывают так: «Приходи во столько-то. Через полтора месяца». Но голландцы, с которыми я общался, нормальные. Компанейские, не крохоборы. Я и о «Витессе», и о команде, за которую сам два сезона отыграл.

— Что за команда?

— У голландцев традиция: все члены тренерского штаба играют в футбол — в четвертой лиге, пятой. Уровень любительский, но организация — не хуже, чем в эредивизи. У каждой команды травяное поле, форма, автобус, болельщики...

— Березуцкие тоже участвовали?

— Их приглашали — отказались. А меня не сразу взяли в команду — после недельного просмотра. Как-то получил красную карточку. Думаю — не беда, одну игру пропущу. Так что вы думаете? Там сквозная заявка!

— То есть?

— Карточки в любительской лиге переносятся в эредивизи! По правилам в ближайшем туре я не имел права находиться на скамейке «Витесса». Об этом, конечно, не знал. Спасибо Дитеру, товарищу по команде, — подсказал. Рванули с ним к арбитру и упросили на Дитера записать удаление.

— Судья пошел навстречу?

— Слава богу! В итоге парень один матч за любителей пропустил, поскольку уезжал в отпуск, а я остался на скамейке «Витесса».

 
Павел Мамаев. Череда травм после отсидки закончила карьеру Мамаева. В современном футболе год без регулярных нагрузок — приговор

— А как вас со Слуцким в местную тюрьму занесло?

— Это тоже голландская традиция — каждый год 1 мая футболисты и тренеры всех команд участвуют в социальных акциях. Кто-то едет к больным детишкам, кто-то в дом престарелых, кто-то к заключенным. Мы выбрали третий вариант.

— Самый интригующий.

— Ага. О, кстати! Со мной в «Витессе» произошло две уморительных истории. Первая — в день подписания контракта. Бродили со Слуцким по офису, там везде вход по отпечатку пальца. В какой-то момент застряли на этаже. Вдруг навстречу мужичок. С милой улыбкой: «Вам помочь?» Отвечаю: «Помоги. А лучше давай-ка большой палец у тебя отрежу и буду везде прикладывать, пока нас тут в базу не внесут...»

— Мужичок юмор оценил?

— Улыбка становится еще шире. Произносит с торжеством: «Ты опоздал!» Протягивает ладонь. Смотрю — а пальца-то большого и нет!

— Ой.

— Слуцкий от хохота сползает по стенке: «Это ж надо! Заговорил в Голландии об отрезанном пальце с первым встречным — и тот оказался беспалым!» А мужик потом все время, завидев меня в офисе, поднимал ладонь и радостно голосил: «Ты опоздал!»

— Блестяще. А вторая история?

— Как раз в тюряге. Нам сказали — пообщайтесь с заключенными, поддержите их психологически. Они во дворике стояли. Я подошел к первому попавшемуся и в шутку: «Ну что, колись — сколько человек завалил?» Тот опустил глаза: «Одного». Потом выяснилось, что из всей толпы это был единственный убийца!

— Поразительно.

— Слуцкий снова начал угорать: «Феноменальное везение! Сразу на убийцу напоролся!» А чувак внезапно разоткровенничался: «Это случилось на почве любви. Я был в состоянии аффекта, приревновал своего парня к другому...» Так мы узнали, что он не только убийца, но и гей.

— Ну и ну.

— В Голландии к этому спокойно относятся. Даже в тюрьме. Не представляю, какие еще подробности он бы донес, но женщина-офицер, сопровождавшая нас, вслушалась — и быстренько свернула разговор: «Вы пришли их морально поддерживать или что?!» А другой чувак успел сообщить, что попался на контрабанде кокаина, который вез в контейнерах с мороженной курицей. Я уточнил: «Партия-то большая?» — «Не-е-е». Потом погуглил — 14 тонн!

Олег Яровинский в Гане
Олег Яровинский в Гане.
из личного архива

Килиманджаро

— У вас наконец появилось свободное время. Две-три идеи путешествий, которые сейчас в вашей голове?

— Хочу поехать на фрирайд в Шерегеш. Это около Новокузнецка. Прежде у меня фрирайд был только на Камчатке. Обожаю ски-тур. Когда идешь по диким местам с лыжами на плечах. В особых ботинках. Куда бы я еще поехал... М-м-м... Да на Камчатку!

— Опять?

— Это волшебные места для лыж.

— Было путешествие, на которое не решились?

— Чтобы я на что-то не решился?! Никогда!

— Нам Федор Конюхов рассказывал, как в горах у людей стирается память. Вы через такое прошли?

— Когда немножко дуреешь от горной болезни? Конечно! Кстати, обманул я вас. Вспомнил путешествие, на которое не решился.

— Говорите же скорее.

— Даже не то что не решился... Я для себя закрыл тему восхождения выше шести тысяч.

— Почему?

— От трекинга по средним высотам удовольствия намного больше. Когда увидел, что происходит у подножия Эвереста, понял — не хочу! Мало того что теряешь здоровье, силы — так еще и в очереди стоишь!

— Прямо очередь?

— Да какая! Ты бредешь в гигантской толпе. Нечеловеческие нагрузки. Плюс ожидание.

 
Федор КОНЮХОВ. Федор Конюхов: "Эверест завален трупами"

— Самая высокая гора, на которую забирались?

— Килиманджаро. Почти шеститысячник. Есть у меня приятель, известный альпинист, горный гид. Мы с ним часто мотались по скалолазным программам. Рассказал: никакого удовольствия от покорения высоченной горы нет. Только тешить свое эго.

— Так мы и думали.

— Ты перетерпишь и зайдешь туда! Но все, что чуть ниже, гораздо приятнее. Этот разговор многое для меня прояснил.

— С головной болью в горах познакомились?

— Еще как! У меня ярко проявляется горная болезнь. Будто обручем схватывает.

— Как бороться?

— Никак. Терпеть и идти. Нет аппетита, подташнивает, высокий пульс. Но даже к этому привыкаешь.

— Память реально ухудшается?

— Чтобы стать совсем забывчивым — такого со мной не было. Но когда тренировались на скалодроме, мимо проходили девчонки, вернувшиеся с семитысячника. Одна смотрит на меня: «Я понимаю, что мы знакомы. А кто ты — вспомнить не могу...»

— Вы-то ее помнили?

— Разумеется. В одном зале скалолазания занимались. Но потом, говорит, память восстанавливается.

— Вы многих сейчас успокоили.

— Чтобы совсем не успокаивались, вот что скажу: на высоте выше пяти тысяч метров любой человек начинает умирать. Вопрос твоей тренированности и удачи, насколько плачевно это будет выглядеть.

— «Умирать» — фигура речи?

— В прямом смысле. Клетки мозга отмирают. Гипоксия и так далее. Кто-то быстрее, кто-то медленнее...

— Самая жуткая картина, которую видели своими глазами, — в горах?

— Нет. В парке Горького. Пару лет назад.

— Десантники?

— Нет, велосипедист столкнулся с девчонкой на роликах. У нее был открытый перелом ноги. Я оказывал помощь. Еще одну картину вспомнил: мне 12 лет, в походе швыряли на «раз-два-три» бревно в огонь — один мальчишка не успел увернуться, и сосновым сучком разорвало щеку. Зубы сбоку было видно — и цокали. Щелк-щелк-щелк. Все забегали, дело к вечеру, взрослых рядом нет...

— Где ж они?

— Наш руководитель ушел в соседний лагерь. Вернулся — а у нас такое.

— Страдальца тоже вы спасали?

— А кто же? Сам придумал — хорошо бы ему щеку стянуть железными скобами! Врачи потом оценили мою задумку.

Олег Яровинский в ЮАР
Олег Яровинский в ЮАР.
из личного архива

«Пушкин»

— Президент ОКР Станислав Поздняков рассказывал нам, как на пике Ленина обнаружил гипсовый бюст Владимира Ильича. Самое удивительное, что видели на Килиманджаро?

— Были какие-то надписи. А с бюстом у меня своя история!

— О, расскажите же.

— От ФК «Москва» мы, три сотрудника, полетели в ЮАР. В командировку. Была какая-то футбольная выставка. Пересадка в Париже долгая, мы злоупотребили алкоголем. В отеле я вдруг решил, что обязан вернуть Пушкина на родину.

— Это желание святое, но мы потеряли нить.

— В холле отеля стояла маленькая, но очень тяжелая статуя античного героя. Мужик с кудрявыми волосами. Показалось — это Пушкин. Я его украл.

— Чтобы вернуть на родину? Мы вас не осуждаем.

— Этот «Пушкин» со мной отправился в ЮАР. В самолете на полку не умещался — пришлось обнимать. Весил больше любой гири. Стюардессы предлагали куда-то его пристроить, но я прижимал к себе изо всех сил: «Это Александр Сергеевич. Он будет лететь здесь — как человек!»

— Долетел до ЮАР?

— Да. Там выяснилось, что потерялся багаж. Нет никакого выставочного оборудования. Так я поставил на полочку Александра Сергеевича, повязал шарф «Москвы». Всем говорил: «Наш знаменитый поэт!»

— Он, простите, до сих пор с вами?

— Уже в ЮАР я окончательно протрезвел — и оставил Пушкина там. Может, кто-то до сих пор думает, что это Александр Сергеевич. А вы говорите — бюст Владимира Ильича на горе...

 
Татьяна Лебедева, Василий Авраменко, Анна Чичерова. Василий Авраменко: «Приводил спортсменов в морг. Протягивал скальпель: «Режь!»

— Что вы доставили в ЮАР, понятно. А что привезли оттуда?

— Вот этот оберег на руке, зелененький. Когда впервые полетел в Африку, понавез барахла. Казалось, аутентично выглядит. В Москве вываливаешь: какие-то бусы, фигурки... Думаешь: на хрена тащил через весь свет? С тех пор редко что-то привожу.

— Ну и правильно.

— Была смешная история — жена в Танзании купила древний кофейник. Длинный острый носик. Делали пересадку в Кении — из-за кофейника не хотели пускать в самолет. Говорю: «Сейчас брошу бутылочку воды — она бухнет, негр обернется, а мы бегом в салон». Ксения перепугалась: «Нет, ты что, как...» Не волнуйся, отвечаю. Так и сделали!

— Сработало?

— Да! Едва отвернулся — мы бегом по этим рукавам. Самолет огромный, много рядов. Есть где укрыться. А чудак кричал нам вслед: «Стойте!»

— Ускользнули?

— Да. Садимся — и вдруг по громкой связи объявляют чью-то фамилию: «Ти... По...» Жена сжалась, охает: «Это нас ищут!» Не бойся, отвечаю. Про нас уже забыли. Сиди тихо. Если придут отнимать чайник — мы спрячемся.

— Жив чайник-то?

— Стоит на полочке!

— Собственный поступок, о котором вспоминаете с содроганием?

— Это случилось в институте!

— Чувствуем, история нас ждет драматичная.

— Нас отправили на встречу с французским послом. Мы сидели, сидели, сидели... Бесконечно слушали... Я, устав от этой тягомотины, решил, что надо внести живую ноту. Вскочил и двинулся к послу — желая задать вопрос. Какую-то чушь про футбол. А языка-то не знаю!

— Может, стоило подавить желание?

— Ну уж нет. Попросил соседа по парте, чтобы записал мне французскую фразу русскими буквами. Вышел — и начал сеанс общения. Посол активно отвечал!

— Завязался диалог?

— Если это можно назвать диалогом — глаза посла горели, он жестикулировал, искал понимания. Я в ответ кивал — изредка вставляя: «Уи, уи». Других слов не знал!

— А дальше?

— Вся аудитория понимает, что я замутил какую-то аферу. В первом ряду сидят ректор с деканом. Ректор счастлив: «О, наш орел! Молодец!» А декан-то меня знает, ерзает. Пока кривляюсь — он делает бешеные глаза. А я уже понимаю, что надо как-то выпутываться. Пару раз со своим «уи» угадал — но вечно-то так продолжаться не может! Думаю, дослушаю ответ и буду симулировать сердечный приступ. Упаду в обморок. Мальчик переволновался. Меня вынесут — а в медпункте оживу.

— Какой вы изобретательный.

— Я уже был готов! В эту секунду не выдержал декан. Вскочил: «Всё-всё, пусть и другие студенты спросят...» Наутро меня вызывает: «Ты что, идиот? Было бы отчисление сразу!» Вот этому поступку я удивляюсь.

Олег Яровинский в Дагестане
Олег Яровинский в Дагестане.
из личного архива

Дагестан

— С вашей страстью к экстремальным приключениям хоть раз застали где-то землетрясение?

— Нет. Попадал просто в неприятные ситуации. Вроде мини-лавин. Как-то туго пришлось в Дагестане. Футбольный отпуск строго определен, в июне отправился крайне рискованным маршрутом. Там погранзона — я получил специальное разрешение на проход. Сами пограничники меня активно отговаривали.

— Пробовать этот маршрут?

— Ну да. Перевал-то еще закрыт! «А ничего! — отвечаю. — Если что — вернемся назад». Но когда поднялись туда, обратно идти было уже невозможно. Внизу сплошная глина, хлещет дождь со снегом. Если споткнешься — вниз через тысячу метров докатится мешочек с костями.

— Вот это вы попали, Олег.

— Решили штурмовать перевал — а он тяжелейший! Снега по пояс, тропу не видно. Нависают снежные карнизы — только ступишь не туда и все...

— Ну и как? Дошли куда хотели?

— Еле-еле пробрались. В пути были 18 часов. Нигде меня с такой радостью не встречали, как на другой погранзаставе!

— Не рассчитывали увидеть?

— Думали, мы погибли. А тут выясняется, что не надо нас искать, эвакуировать тела, заполнять бумаги...

 
Алексей Еременко. Алексей Еременко: «Зенит» в Раменском стал чемпионом — и фанат «Спартака» сломал мне челюсть»

— Вы с женой были?

— Да. Еще взяли проводника. Тот, правда, в какой-то момент сильно переутомился. В итоге я не только жену, но и его нес через реку на руках.

— Видели в Дагестане что-то круче Гамсутля?

— Конечно! Гамсутль — красивый аул. Загадочный, ни одного жителя... Но я люблю природные красоты. В Дагестане потрясающие виды в горах. Вот недавно был в Сулакском каньоне. Это фантастика!

— Момент самой большой физической усталости в вашей жизни?

— Это в Якутии. Мы охотились в горах. С якутом Юрой ходили-ходили, заблудились, смеркалось... Вдруг поняли, что нам еще десять километров по ущелью идти. С грузом на плечах. Вот тогда о-очень сильно устали! Никогда так не выматывался! Но дошли, попили чаю — и как-то сразу отпустило.

— На кого охотились?

— На баранов. Надо лезть наверх, цепляться, стрелять в них — потом с мясом спускаться. Карабкаешься целый день. Жаль, не было с собой часов Garmin. Интересно было бы узнать — сколько прошли километров?

Олег Яровинский в Мурманске
Олег Яровинский в Мурманске.
из личного архива

Антарктида

— С реальной опасностью сталкивались?

— Самый тяжелый случай — в Австрии. Там не успели снять таблички, что запрещено идти по тропам. Я ступил и вместе со снегом полетел в расщелину.

— Ощущения?

— Потом понял, насколько это было опасно. Тогда казалось: сейчас обязательно выберусь. Как-то спасусь. Ну и выбрался. Ни боли, ни ужаса. Посидел покурил: «Пойдем дальше». Говорю же — я стрессоустойчивый.

— Похвально.

— Или в Мурманске занимались дайвингом. Вдруг шторм — а мы посреди залива на резиновой лодке. Едва добрались до берега. Таких историй у меня полно. Могу рассказать про Антарктиду. Хотя из всех путешествий это — самое люксовое.

— Вот такого определения мы не ждали.

— Совершенно ненапряжное. Приятное во всех смыслах. Но и там я позволил себе рискованный трюк. Мне очень хотелось потрогать айсберг. Лизнуть. Попробовать, что такое многовековая вода...

— Это возможно?

— Категорически запрещено!

— Но вы воплотили?

— Для этого записался в команду, которая спускала каяки на воду. Помог спустить один, второй, третий. Улучил момент, когда гид отвлекся — быстренько прыгнул в четвертый каяк и поплыл к айсбергу! В спину мне орали: «Русский! Стой, стой!»

— Нельзя прикасаться к айсбергу из-за экологических моментов?

— Нет. Он может перевернуться. Надводная-то часть крохотная, все главное под водой. А если он переворачивается рядом — у тебя шансов нет. Ты утонешь, затянет в воронку.

— Вас это не смущало?

— Я был уверен, что все закончится хорошо.

— Лизнуть-то удалось?

— Да! Отколотил довольно большой кусок. Попробовал тысячелетнюю воду. Потом под крики «Русский, вернись!» начал отгребать назад. Все-таки западное общество построено на презумпции невиновности, поэтому сказал: «Меня увлекло течение. Я на каяке первый раз. Пытался выгрести, но...»

— Гид поверил?

— Гидом была австралийская тетушка. Всю жизнь в байдарочном спорте. Сделала вид, что поверила. В той же Антарктиде мы ночевали в спальниках на улице.

— Вот это действительно люксовое путешествие.

— А что? Прекрасный теплый спальник. Правда, Слуцкий посчитал, что это тяжелейшее испытание. Да все так считали!

— Но не вы?

— Мне казалось — нормально! Спишь под открытым небом, вокруг ломаются льды...

— Стужа-то какая?

— Не было стужи. Ну максимум — минус десять. Это то ли декабрь, то ли январь. Даже моя мерзлявая жена чувствовала себя комфортно.

— Хоть раз в жизни промерзли до костей?

— Притом что я много времени проводил в Якутии на охоте, в экспедициях — холоднее всего мне было в Голландии...

— Серьезно?

— Да! Нигде так не пробирало! Это вторая зима нашей работы в «Витессе». Каждый день после тренировки по 20 минут отстаивался под горячим душем.

— На улице мороз?

— Нет! Минус 2-3. Но сочетание влажного воздуха и ветра давало вот такой эффект.

 
Леонид Слуцкий и Мартин Эдегор. Капитан «Арсенала» Эдегор: «В «Витессе» я вырос как игрок. Слуцкий был потрясающим тренером»

— Леонида Викторовича с его телосложением в Голландии тоже пробирало?

— Думаю, Леонид Викторович — это потомок каких-то инуитов... Вообще не мерзнет! Поэтому Веретенников дал ему кличку Железничар. Переносит холод гораздо легче, чем все остальные. Даже зимой ходит в легкой куртке. Когда видите его на зимнем матче в спортивном костюме — знайте, это не подвиг для него. Хоть и южный человек — а отсутствует ген холода!

— Сын такой же?

— Абсолютно. Он был с нами на Алтае зимой. Там в мороз ходил без шапки. Мы все уговаривали: «Дима, надень!» — «Отстаньте...»

— Слуцкий с вами только в Антарктиду заглядывал?

— Я всю его семью поставил на горные лыжи!

— А-а, и на курорты вместе выбирались?

— Да. У меня все катаются на горных лыжах. Леонид Викторович теперь тоже. Говорит — это единственное место, где забывает о футболе, тактике...

Олег Яровинский в Якутии
Олег Яровинский в Якутии.
из личного архива

Пингвины

— Самое дорогое по деньгам ваше путешествие?

— Из Магадана в Якутск. Двигались с ребятами на мотоциклах. Много было сложных логистических вопросов. Полгода готовили эту экспедицию.

— Цена вопроса?

— Около 15 тысяч евро на одного.

— Мы читали про какую-то «Дорогу костей».

— Вот-вот, она и есть. На втором месте — Антарктида. Там 10 тысяч евро на человека.

— Худший отпуск в вашей жизни?

— Не было. Я везде найду интересное. В любой ситуации подстроюсь!

— Счастливое качество.

— Я как ребенок — все время живу в настоящем. У меня нет такого: «Завтра доеду», «в понедельник новая жизнь»... Взрослые разучиваются жить здесь и сейчас!

— Золотые слова.

— Вот история с гидом в Дагестане. Когда я понял, что он не совсем профпригоден в горах, можно было устроить скандал. Но вторая часть путешествия проходила в селах — и там парень раскрылся. Показал миллион закоулков, которых даже не было в программе, — оказался интереснейшим человеком! А начни я ругаться — ничего этого не увидел бы. Испортил бы настроение всем. Себе — в первую очередь.

— Самый потрясающий пейзаж, который видели своими глазами?

— Айсберги в Антарктиде. Вы представляете фон? Плывет вот такая махина — и ты понимаешь, что это замерзшая тысячелетняя вода! А рядом киты. Ты просто задыхаешься от восторга. От ощущения чуда: «О-ох...»

— Погладить пингвина — большое искушение?

— Ни малейшего. Бессмысленная птица. Безмозглая. Первые полчаса пингвины еще кажутся прикольными. Таращишься на них, потом понимаешь: да они там везде — как комары! Еще и воняют сильно.

— Это для нас новость.

— Что вы — там кругом запах пингвиньего дерьма. Ты ходишь — а они рядом попердывают. Тужатся, кряхтят.

— Заброшки, мертвые города — ваша тема?

— Нет, побаиваюсь. Я был в заброшенном городе Кадыкчан, когда ехали по «Дороге костей». Очень некомфортно!

— Мы думали, наоборот. Сладко будоражит.

— Нет. В глухой тайге я буду чувствовать себя как дома. Но если привезете в какую-нибудь заброшенную больницу — для меня это катастрофа.

— В квартиры в Кадыкчане поднимались?

— Да, зашли, осмотрелись. Ощущение подступающего ужаса. Вот сейчас выбежит какой-то демон, начнется резня... Поскорее убрались оттуда.

— Довольно странно для человека, увлекающегося дайвингом. Нам-то кажется, ничего страшнее нет.

— Это ж совсем другое дело! Я регулярно ездил нырять на Север. Где у меня было первое погружение, говорить не стану. А второе — в Арктике. С друзьями из клуба ЦСК ВМФ.

— Самое удивительное, что обнаружили на дне?

— Морского ангела! Это крошечный моллюск, похож на человечка. Внутри у него горит огонек.

— Как и у всех нас.

— Нет, у ангела огонек виден. Еще и машет ручками!

— Боже правый.

— Обитает только в водах Ледовитого океана. Когда вдруг натыкаешься на него, думаешь: всё! У тебя глюки, кессонная болезнь. А тот не пропадает.

 
Пятница. Санкт-Петербург. Сергей ФУРСЕНКО. Сергей Фурсенко: "Зенит" будет рвать всех подряд. Обещаю!"

— Сергей Фурсенко снимал когда-то документальные фильмы о погибших кораблях. Такое вам интересно?

— Очень. Я и нырял на заброшенные корабли. В Североморске для музея флота поднимали со дна морского двигатель разбившегося самолета. Заброшки под водой — это кайф. Отыскали, помню, какой-то транспорт времен Великой Отечественной — до сих пор стоят джипы...

— Потрясающе.

— От этих «Виллисов», правда, уцелели одни остовы. Привязанные к палубам. Но там было тяжелое погружение. Надо было преодолевать течение. Быстро погрузиться на большую глубину. Потом так же быстро всплыть — чтобы не унесло.

— В каком-то интервью вы рассказывали про самолетный двигатель на дне. Вроде даже экипаж выжил?

— Да, экипаж установлен, подняли архивы. Жутко представлять, как эти люди спасались. Что такое — падать в ледяную воду без специального оборудования, зимой...

— Рыбы в тех водах тоже диковинные?

— Есть забавная — пинагор. Можно взять, положить товарищу на голову — и будто прилипает. Рыба малосъедобная — но крайне любопытная. Плоская, с выразительными глазами. Мы так баловались! Дошло до того, что достали кран — погружали крюк на глубину. Я сидел под водой и снимал видео. Словно меня выуживают. Забирались на какие-то отдаленные острова...

Олег Яровинский на Камчатке
Олег Яровинский на Камчатке.
из личного архива

Медведица

— Как-то в Корее один из нас на спор съел таракана. Самое-самое, что делали на спор вы?

— Сожрал кузнечика. Безвкусный. Проскочил легко.

— После какого-то путешествия сказали: «Понял, что собаки соображают гораздо лучше, чем казалось раньше».

— Это была экспедиция на собачьих упряжках.

— Что вы только ни попробовали.

— Тогда убедился, что собаки четко понимают — работаешь ты с ними или просто мешком едешь. Поначалу-то относятся к тебе с пренебрежением. Но есть шанс заслужить уважение.

— Что надо делать?

— Бежать рядом, подталкивать. Переносить собак на себе через торосы. Сдержанно дают понять: молодец!

— Это лайки?

— Пара хасок и аляскинские ездовые. Они не очень симпатичные внешне, злющие. Но работящие.

— Мы отыскали в интернете — два дня на собачьих упряжках обойдутся в 100 тысяч рублей. С человека.

— Я там провел суммарно две недели. Но поскольку это было в эпоху до интернета — стоило гораздо дешевле.

— Один из нас в лесах вышел сначала на клубок черных гадюк, потом на дикого кабана. Самое жуткое, на что выходили вы?

— На медведицу с двумя медвежатами. Встала на дыбы, рычала. Я слышал, как клокочут ее внутренности. Или мне казалось, что слышу. Мы были с оружием. Но понимали — стрелять нельзя.

— После такой встречи — полные штаны?

— Полнющие.

— Чем дело закончилось?

— Медведица ушла.

— А если бы двинулась навстречу?

— Выстрелили бы. Куда деваться?

 
Шамиль Тарпищев. «В 1996-м меня могли убить! Березовский хотел пролезть в МОК на мое место». Юбилейное интервью Тарпищева

— Наверняка потом опытные люди вас наставляли, как нужно было себя вести?

— Опытные люди сказали: надо стоять, ждать до последнего. Скорее всего — не кинется. Будет рядом с медвежатами. Но ситуация чрезвычайно опасная.

— В таких походах обязательно ешь какую-то гадость.

— Зачем?

— Жизнь заставляет.

— Меня до сих пор не особо заставляла... Самые суровые, подготовленные к походам в лес люди, которых встречал, — якуты. При этом везде обеспечивают себе комфорт! Могут выжить на голых камнях, но говорят: зачем? Лучше наслаждаться жизнью!

— С вами поговоришь — как причастишься.

— Как в спорте главное — красиво одеться, так и в походе главное — хорошо подготовиться. Еда всегда должна быть. Реально предусмотреть все.

— В спорте главное — красиво одеться?

— Есть такое выражение. Хотя... Вспомнил! Была гадость.

— Итак?

— В дорогущем ресторане Якутска после экспедиции ели чью-то сырую печень. Было невкусно, мягко говоря.

— Сами выбрали?

— Якуты угостили. А еще то ли в Танзании, то ли в Гане заказал спагетти болоньезе. Принесли свалявшуюся лапшу с порубленным мясом. На котором болтались остатки шерсти какой-то антилопы. Все это было крайне неаппетитно.

— Вы обмолвились, что в спорте главное — хорошо одеться. Самый стильный человек, которого встречали в футболе?

— Был в «Витессе» полузащитник Матуш Беро. Мне казалось, девушка специально одевает его так, чтобы на улице шарахались даже собаки. Она понимала, что Матуш — славный куш. Вот и ограждала от женского внимания. Сочетание цветов и вещей создавало такую картину, что больше никто на Матуша не претендовал. Все очень пестро и странно. Говорил ему: «Задумайся, дело нечисто!» — «Да нормально...» Прекрасный человек!

Олег Яровинский с детьми в Крыму
Олег Яровинский с детьми в Крыму.
из личного архива

Казань

— Ваш дом сейчас в Казани?

— Да.

— От московской квартиры избавились?

— Зачем? У меня в Москве и дом, и квартира.

— Оставляете себе шанс вернуться?

— Разумеется. Я же в Казани ничего не покупал, квартиру снимаю. Пока остаюсь до конца учебного года — а может, и дольше. Город великолепный! У меня трое детей, у всех разные увлечения. Младший сын занимается хоккеем в «Ак Барсе» — жалко срывать. Наверное, в Москве пройдет отбор в хоккейную школу, но все равно... Сразу возникает вопрос: возвращаться и жить ради его хоккея? Или ради увлечения дочери, например?

— Она чем занимается?

— Конным спортом. А старший сын — айкидо. Но для него главное — общеобразовательная школа. Парень такой... Мыслитель. А те двое — по спортивной части. Ну как мне разорваться?

— В Казани все можно совмещать?

— В том-то и дело! Всюду ехать 15 минут! Куда-то дети сами могут добираться... А вернешься в Москву — хоть каждому водителя нанимай. Казань топовый город для жизни.

 
Казань. Куда поехать: 5 мест, где можно отдохнуть в России в марте

— В 90-х он нам совершенно «не заходил». А в какой-то момент раз — и все перевернулось. Наслаждение там бывать.

— Вот и для меня Казань раскрылась, когда переехал туда жить. Прежде относился спокойно. А тут обнаружил кучу плюсов! Теперь даже лодку купил...

— Яхту?

— Да бросьте. Маленькая лодочка, моторка. Но когда от большого города получаешь ништяки, которых никогда не имел в Москве, — начинаешь кайфовать!

— А рядом еще Свияжск. Настоящее чудо.

— Не только Свияжск! Рядом Марий Эл, деревня Чодраял, разные парки... Впечатление колоссальное. Но есть города, которые терпеть не могу.

— Например?

— Очень не люблю Ярославль.

— Что не так?

— Ничем не обоснованное неприятие города. Прямо с детства. Я бывал и в более мрачных уголках — но здесь не воспринимаю на подсознательном уровне. Впрочем, худший город на Земле — это Волгоград!

— Бьете наотмашь.

— Вроде шикарная набережная. Стадион в таком дивном месте. Но город в ужасающем состоянии!

— Один из нас приезжал на открытие школы Слуцкого. Прыгал через грязь, какие-то окопы. Понять не мог — к чему здесь что-то открывать?

— Только потому, что Леонид Викторович — местный. Все, других стимулов нет! Хотя, наверное, я несправедлив. Но вот такие эмоциональные ощущения.

— Алексей Смертин когда-то говорил про самую отвратительную точку на карте: «албанский Шкодер». У вас худшее заграничное впечатление?

— Румыния. «Витесс» играл с клубом «Вииторул» из Констанцы. Вот это действительно что-то жуткое. Бухарест-то еще ничего, там я тоже бывал. А тут какие-то советские хрущевки, вмонтированные в цыганский интерьер. Создает ощущение надвигающегося ужаса. Беспросветности. Упадка. Голландцы наши выпучили глаза: «Ты видел этот дом? А трубу?» Мне смешно. Вырос-то в районе метро «Коломенская». Отвечал: «Я на похожее смотрел все детство из окна. Но вообще-то да, здесь совсем херово...»

Артем Дзюба
Диего Марадона
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
Леонид Слуцкий
Олег Яровинский
5
3
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