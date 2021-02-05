Один из самых легендарных защитников советского футбола усаживается устало в раздевалке «Лужников». Мы — напротив.

Говорим, говорим, говорим. О чем бы ни начали — сводится все к «Динамо» нынешнему. Где еще недавно Александр Новиков, великий и ужасный Автоген, помогал сыну Кириллу.

Но Кирилла из главных тренеров освободили, Александра Васильевича со всем почтением препроводили на работу с детишками.

Но душа-то, душа болит!

Вот и вздыхает легенда с горечью. Мы тоже.

Бувач

— Кирилл в январе возглавил «Нефтехимик». Одобряете выбор?

— Я сыну сразу сказал: «Тренер должен работать». Ну какой смысл дома сидеть? Отказался бы сейчас от Нижнекамска — и что? Еще минимум полгода терять?

— Потом забудут.

— И такое возможно. Лучше быть на виду. Пусть и в ФНЛ.

— Мог в Армению уехать.

— Да, был вариант с «Пюником». Но навели справки, пообщались с ребятами, которые там поработали. Отвечали в один голос: «Не рекомендуем». Еще «СКА-Хабаровск» приглашал. Тут уже я отговорил. Смена часовых поясов, перелеты... Столько времени в самолетах проводишь, что спина отваливается.

— В Нижнекамск Кирилл с собой звал?

— Нет, из динамовского штаба с ним Юра Бавыкин поехал. А я давно сына предупредил: «Все, дальше без меня».

— Почему?

— Да я и в «Динамо» не рвался ему помогать. Знал, что будут полоскать, начнутся упреки в кумовстве, мол, сын отца подтягивает...

— И все-таки согласились.

— Кирилл переубедил, сказал, что я нужен в штабе. Ну и пошел, рискнул. А когда в феврале спортивным директором назначили Желько Бувача, мне сразу стало понятно, к чему все идет.

— Что Кирилл работает до первой ошибки?

— Да. А Бувач — подсадная утка. Я-то в людях разбираюсь. За это время от спортивного директора не было ни помощи, ни советов. Просто сидел, хитро присматривался.

— Ждал удобного случая, чтобы свою кандидатуру пропихнуть?

— Сто процентов!

— Именно Сандро Шварца?

— Необязательно. Главное, чтобы был свой человек.

— Зачем?

— Легче решать вопросы. С Кириллом в этом смысле были проблемы. Он зарубил многих игроков из тех, что предлагал Бувач. Например, тот пытался затащить в «Динамо» 35-летнего центрального защитника. Вот зачем он нужен? Выпроваживать 32-летнего Рыкова, у которого закончился контракт, и брать футболиста на три года старше? Где логика? Уж лучше бы Володю оставили.

— Это было реально?

— Кирилл летом говорил, что нужно сохранить либо Рыкова, либо Шуньича. С Володей контракт не продлили, ушел в «Урал». А когда чемпионат уже стартовал, нам объявили, что и Тони уезжает в Китай. Его давно хотели туда пристроить. Изначально такой вариант возник еще год назад, но помешала пандемия.

— Это агенты мечтали Шуньича в Китай пристроить?

— Нет, Бувач. Я понимаю — условия там наверняка лучше, чем в «Динамо», парень заработает. Да и возраст надо учитывать — в декабре Тони исполнялось 32. Но для нас-то это потеря! Мы на Шуньича очень рассчитывали. Были уверены, что он останется, потому и не стали удерживать Рыкова.

— В итоге уже при Шварце вернули Нойштедтера. На подмену Ордецу и Евгеньеву в центр обороны.

— Меня это очень удивило. В июле с Ромой не продлевают контракт — и вдруг в октябре возвращают. Парень-то хороший, вопросов нет. А футболист слабенький. Если на позицию центрального защитника ставить, вообще кошмар. В опорной зоне его минусы хоть не так бросаются в глаза.

— К Ордецу претензий меньше?

— Ваня — профессионал. Боевитый, неуступчивый, но не слишком надежен. То в штрафной потеряет своего игрока, то выбросится опрометчиво на соперника, владеющего мячом, то на фланге не успеет подстраховать. У Евгеньева другая проблема.

— Какая?

— Мозги.

— ???

— На поле может заклинить. Вот я, если желтую получал, сразу играл аккуратнее, в подкат уже шел в исключительных случаях. Не рисковал. Чтобы не нарваться на красную. А Евген об этом не думает. Неуправляемый. Отсюда и удаления. Пособраннее нужно быть, не подводить команду на ровном месте. Так-то пацан талантливый. Скорость приличная, физически готов, вверху играет. В свое время именно Кирилл взял его в динамовскую академию, когда тренировал команду 1999 года рождения.

Желько Бувач. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Тбилиси

— Тут Рауш в интервью обронил: «Начали мы при Новикове здорово. Но все разладилось, когда поменяли пару вещей. Это касается тактики, тренировочного процесса, состава». Вы понимаете, что он имеет в виду?

— В Рауше говорит обида — в какой-то момент потерял место в основе. Во-первых, травмы замучили. То спина, то еще что-то. В Москве лечиться не хотел. Только в Германии, там у него свой доктор. Улетит, через неделю-другую возвращается — мертвый. Надо заново форму набирать.

— А что во-вторых?

— Главный козырь Рауша — левая нога, нацеленные передачи в штрафную. Вот у Паршивлюка сколько подключений по флангу, но навесить нормально не может. У Скопинцева то же самое. А Рауш в этом плане хорош. Но!

— Что?

— Он же без обороны. На его позиции надо давать большой объем, а Костя не успевает возвращаться назад. Его разве что бортовым можно ставить. При трех центральных защитниках.

— «Динамо» и такую схему использовало.

— Да, Кирюшка молодец. Каждого соперника разбирал до молекул, пытался найти уязвимые точки — исходя из этого и выстраивал тактику. Возьмем, к примеру, матч с «Зенитом». Сын понимал, что с чемпионом нет смысла ввязываться в открытый футбол. Вон во втором круге при Шварце динамовцы попробовали так сыграть — и получили. А мы выиграли 1:0. Правда, в прессе даже после победных матчей команду продолжали критиковать. Причем настолько оголтело, что напоминало заказуху.

— Вы действительно так считаете?

— Да! Мне кажется, кто-то проспонсировал ребят, сказал: «Давайте поливайте Новикова!» И понеслось. Я советовал Кириллу не читать газет, абстрагироваться от того, что о нем пишут: «Никого не слушай, спокойно работай. Как считаешь нужным, так и поступай». Да, в РПЛ для него это был дебют, но на уровне детского и молодежного футбола добился многого. Его команды всегда были в тройке. В любом турнире! Я вот с уважением отношусь к Диме Хохлову. Славный парень, порядочный. Может, и тренер хороший. Но «Динамо» при нем опускалось ниже и ниже, потом вообще сползло в зону вылета — а его не увольняли. После очередного поражения написал заявление об уходе — не приняли! Держались за Хохлова до последнего. А здесь одна осечка — и все, до свидания!

— Большой удар для Кирилла?

— Момент, конечно, неприятный. Но я сказал: «Ничего страшного. Не ты первый, не ты последний». Главное, ситуация-то читалась. Хотя сыну о своих подозрениях не говорил. Зачем человека дергать?

— Разумно.

— Думаю, те, кто в футболе разбирается, понимают, какую работу проделал Кирилл. Принял «Динамо» на 15-м месте и вытащил на 6-е, выполнил задачу, поставленную перед командой. А в новом сезоне после девяти туров шел в трех очках от 3-го места. И тут бах — отставка. Несерьезно. И несправедливо.

— Разделяем ваше возмущение.

— Да, мы вылетели из Лиги Европы, уступили тбилисскому «Локомотиву» 1:2. Ответственности с себя не снимаем. Но что мешало тренера поддержать? Пару недель назад в Кубке Испании клуб третьего дивизиона грохнул «Реал» — и ничего, Зидан продолжает работать. А в 2019-м тульский «Арсенал» по итогам двух матчей сгорел «Нефтчи» 0:4. Но Черевченко не уволили. Как не уволили и Карпина, когда его «Ростов» в прошлом году дома проиграл «Маккаби». Что, грузины слабее израильтян или азербайджанцев?

— Едва ли.

— В Советском Союзе грузинский футбол всегда высоко котировался. Там и сейчас сильных игроков полно. В том числе в «Локомотиве». Молодые, быстрые, техничные. Так что обыграли нас не какие-то неумехи.

— Когда вы поняли, что пахнет керосином?

— До перерыва катастрофы ничто не предвещало. Контролировали мяч, создавали моменты. Казалось, гол — дело времени. Единственное, что настораживало, — чуть-чуть проседал левый фланг, где Скопинцеву противостоял очень шустрый паренек. Оттуда в наши ворота первый мяч и пришел. Еще и Антон не выручил.

— Шунин?

— Ну да. Весь сезон отыграл блистательно, а здесь... Два удара — два гола. А при счете 0:1 побежали вперед, раскрылись — и нарвались на контратаку.

— Вы думали, Кирилла сразу уберут?

— Честно? Да. Но через три дня был матч с «Ахматом». Выиграли, затеплилась надежда... А потом 0:1 с «Химками», и все.

Кирилл Новиков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нжи

— Из динамовских новичков кто оправдал ожидания?

— Встречный вопрос — вы довольны игрой Моро?

— Пока ничего особенного.

— А ведь за хорвата 8,5 миллиона заплатили! Да Фомин и дешевле в два с лишним раза, и намного полезнее! Уверен, будет прибавлять. Как и Лесовой. Этот пацан тоже мне нравится, жаль, что совсем недолго поработали вместе. Уже при Шварце видел несколько матчей «Динамо». Лесовой на поле один из лучших, вся острота впереди от него. И вдруг во втором тайме меняют, после чего атака окончательно глохнет. Ну и зачем убирать Лесового?

— Геннадий Орлов недавно высказался о Семаке: «Ему не хватает плетки». Это и к Кириллу относится?

— Нет. Он умеет быть жестким. Может гаркнуть, приструнить. Если кто-то неправильно себя ведет, Кирилл проводит беседу с глазу на глаз, старается достучаться до игрока. Вы же понимаете, в «Динамо», как в любой команде, есть разгильдяи.

— Например?

— Нжи. Этот вообще...

— Всадник без головы?

— Ну... Своеобразный персонаж. Данные феноменальные — техника, скорость. Таких бриллиантов я давно не встречал. Но ему уже 27, пора мужиком становиться. А он ведет себя как ребенок. Постоянно какие-то выходки. Допустим, заканчивается тренировка, свисток. Вдруг Нжи берет мяч и со всей дури лупит далеко-далеко. Причем случалось это не раз и не два.

— Высказали?

— Прикрикнул: «Ты что творишь? Давай дуй за мячом». На сборах в его номере всегда шумно. Смех, музыка. Возможно, Шварц заставит парня взяться за ум и раскроет сумасшедший потенциал. Но я сомневаюсь. Если Нжи на лавку посадят, сразу начнет вонять. Соберет группу товарищей...

— Это каких же?

— Шиманьски, Каборе, Игбун. Из этой компании самый классный — Каборе. Насколько добрый вне поля, настолько злющий в игре. Бьется, пластается, выгрызает мяч. Никому спуску не дает. Мужик!

— А Игбун?

— Он должен был провести 50 процентов матчей, чтобы автоматически продлился контракт. Вот и старался, пахал. Когда вынужденно отправляли Игбуна на левый фланг, не ворчал. Носился по бровке туда-сюда, безропотно отрабатывал в обороне.

— Выносливый.

— Не то слово! Плюс вверху хорош. Помню, «Уралу» забил головой, в прыжке сыграв на опережение. Но как только контракт продлили, Игбун успокоился. Все, не узнать. Его выпускали, думали, усилит игру — а он нулевой.

— Шиманьски — что за парень?

— Непростой. Обидчивый. У Хохлова всегда выходил на фланге, а Кириллу внезапно заявил, что не желает там играть.

— А где желает?

— В центре полузащиты. Пришлось объяснять, что интересы команды важнее личных амбиций.

Максимилиан Филипп. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Филипп

— Когда Филиппа обратно в Германию спровадили, вы с Кириллом выдохнули?

— Мне кажется, этот Филипп сыну только мешал. Складывалось впечатление, что его заставляли выпускать немца на поле. Как-никак 20 миллионов евро заплачено! А игрок-то слабый.

— От слова совсем?

— Голеностоп хорошо работает, удар поставлен, при стандартах опасен. Но ни борьбы, ни движения. Вокруг поля два раза пробежит и останавливается. Задыхается. Он же больной! Астма! Я узнал — обалдел. Спросил доктора: «Как вы астматика могли взять?!»

— Что ответил?

— «Да все у него нормально...» Но если футболист через два круга начинает задыхаться — это «нормально»?! А за него 20 миллионов выложили! Руководство требует отдачи. Вот в Тбилиси Филипп вышел с первых минут. И что показал? Ни-че-го. Опять сплошная стоячка. Назад не возвращается, в отборе не участвует.

— Как в «Вольфсбурге» выглядит?

— Так же. По крайней мере, в тех матчах, которые я смотрел. Исполняет свободного художника, всё на чистых мячах. Поразительно — неужели немцы не замечают, что Филипп вообще не бежит?! Да, может забить со штрафного, реализовать пенальти. Но в остальном — одни минусы.

— В команде обычно таких недолюбливают.

— В «Динамо» была группировка — Филипп, Нойштедтер, Рауш, Шиманьски, Игбун, Нжи и Каборе. Если русские ребята кому-то из них делали замечание, те сразу напрягались. Чувствовалось, еще немного — и полыхнет. Но тут надо отдать должное Шунину. В подобные моменты он грамотно себя проявлял, находил нужные слова. Антон — настоящий капитан, может и подхлестнуть, и осадить. Авторитет такой, что к нему прислушиваются.

— Значит, на четвертом десятке Шунин из гламурного мальчика превратился в мужика?

— В этом огромная заслуга Николая Гонтаря. Он же долго с Антоном работал, учил уму-разуму. Шунин и как вратарь великолепен, регулярно выручает. Единственный неудачный матч случился в Тбилиси. Кстати, помимо Шунина, с точки зрения влияния на коллектив большую помощь оказал и Рыков. Иметь игроков с такими лидерскими качествами — подспорье для любого тренера. Если Рык видит, что на поле кто-то не выкладывается, готов любому горло перегрызть. При нем иностранцы сидели и помалкивали. До открытого конфликта не доходило, но я понимал — если их распустить, проблем не оберешься.

— Слушаем вас — и возникает вопрос: нет ощущения, что легионеры хотели сплавить Кирилла? И что поражение в Тбилиси не случайность?

— Может, и было такое чувство... Но это все касается Бувача. Теоретически он мог переговорить с теми ребятами. Они же костяк команды. Впрочем, развивать тему не хочется. Дай Бог, чтобы у «Динамо» все было хорошо. Клуб для меня родной, всегда буду за него переживать. А по поводу Кирилла остаюсь при своем мнении. Неправильно с ним поступили. Могли бы поддержать. А его утопили.

Борис Ротенберг. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ротенберг

— Четыре с половиной года вы отработали в клубе Бориса Ротенберга — сначала в Петербурге, затем в Сочи. Скажите, футбол-то он любит?

— Честно — так и не понял. В 2015-м с его одобрения мне предложили возглавить петербуржское «Динамо». Передали слова Бориса Романовича: «Хочу, чтобы у нас трудились динамовцы». Так возникла моя кандидатура и Саши Точилина. Я Точиле сразу сказал: «Ты молодой, у тебя перспективы. Давай принимай команду. А я помощником буду». Объявили Ротенбергу, он не возражал. И закипела работа.

— Вторая лига?

— Да. Собрали команду за 10 дней, первые полгода, естественно, кувыркались. Шли на третьем месте с конца, потом чуть-чуть выправили положение, но все равно сидели с Точилой на чемоданах.

— Ждали увольнения?

— Ага. После каждого поражения думали: «Все, ******* [выгонят]!» Тут матч в Орехово-Зуево. Ротенберг прибыл на вертолете. Сидит в ложе, а мы к перерыву горим 0:1. Гол абсолютно нелепый. Женька Песегов решил откатить мяч вратарю и не заметил, что рядом нападающий. Перехват, бум — вынимай. Во втором тайме еще два пропустили, попали 1:3. Ротенберг в ярости, напихал Рубашко, генеральному директору, и улетел. Садимся с Точилой в автобус, генеральный сквозь зубы: «Вам ****** [конец]!» Думаем — ну теперь точно уволят.

— И?

— Как ни странно, обошлось. Просто пуганул. С того матча и начался подъем «Динамо». Больше в том сезоне ни разу не проиграли, финишировали на 7-м месте. Через год пробились в ФНЛ, а в 2019-м — в премьер-лигу.

— Клуб тогда уже передислоцировался в Сочи.

— Да. В контрактах не прописывались бонусы за выход в РПЛ, поскольку задачу перед нами и не ставили. Но командочка подобралась крепкая, с первых туров были наверху. Решили искусственно не притормаживать. Когда в разговоре с генеральным заикнулись о премиальных, он воскликнул: «Если выйдем — я всем заплачу! Вы ж меня знаете...» Так и твердил до конца сезона. А потом кинул.

— Ну и ну.

— Я ни копейки не получил. А ребята рассказывали, что за выход в премьер-лигу дали в итоге по 80 тысяч рублей.

— До вас-то эти деньги почему не дошли?

— Когда их выплачивали, я в «Сочи» уже не работал.

— Обидно.

— Но было за это время и хорошее. Например, сборы. Каждый год Ротенберг вывозил команду в Испанию. Между Валенсией и Аликанте есть городок, насколько понял, ему там что-то принадлежит. Кроме футбольных полей, можно и на лошадях покататься, и в гольф поиграть. В гостиницах роскошные номера — двухэтажные, с бассейном. Красота!

— Нет опасений, что «Сочи» в любой момент рискует повторить печальную судьбу керимовского «Анжи»?

— Вот тут вы в точку. Слышал, перед тренерским штабом сейчас поставили задачу войти в четверку. Но что с таким составом в Европе делать? Это здесь их арбитры за уши тащат. Сколько судейских ошибок в матчах с участием «Сочи»! Да и не светят, думаю, команде еврокубки. Закончат сезон в середине таблицы — уже успех.

Александр Точилин. Фото Виталий Тимкив

Разочарования

— Как вы с Точилиным реагировали, когда перед стартом прошлого чемпионата в «Сочи» пачками свозили игроков из «Зенита»?

— А нас никто и не спрашивал. Я-то ладно, но даже главного тренера просто ставили перед фактом. Везли и везли. Спонсор клуба — «Газпромбанк», эти игроки, как я понимаю, были там подписаны. И нам их скинули.

— Лучшим из этой бригады неожиданно оказался самый молодой — Андрей Мостовой.

— Да, парень здорово себя проявил. Еще я бы Мевлю отметил. Добротный защитничек. По меркам РПЛ уж точно.

— А главное разочарование — Полоз?

— Да. Я же его еще по «Локомотиву» помню. 2005-й, выпускной год в академии. Работал я тогда помощником Володи Эштрекова, просматривали молодежь. Димка всегда выделялся — скоростью, техникой, пониманием игры. Вы не представляете, как я в «Сочи» за него бился! Убеждал Точилина: «Ставь в атаку Полоза и Мостового, они за счет движения любую оборону разорвут». Матч заканчивается, Точила разводит руками: «Какой же Полоз мертвый!» Я в растерянности. Голову ломаю — куда все пропало?!

— По словам Точилина, Полоз в тот год мечтал в «Ростове» остаться, даже контракт успел подписать. Но «Зенит», которому принадлежал игрок, отозвал его и отправил в «Сочи».

— Видимо, это и повлияло на настрой. Тренировался тяп-ляп, в игре ничего не показывал.

— Поговорить-то с ним пытались?

— Конечно. Но Димка — парень скрытный, не любит разговоры по душам. Через год все-таки перешел в «Ростов» — и сразу задвигался, начал забивать. А в Сочи отдыхал, купался в море, гонял на красивой машине.

— Это на какой же?

— У него и Porsche 911, и еще что-то навороченное. Да все поигравшие в «Зените» пригнали дорогие иномарки. Видно — ребята крученые, при деньгах. У остальных игроков «Сочи» зарплата была в пределах 500-800 тысяч.

— А у экс-зенитовцев — от миллиона долларов и выше?

— Наверняка. Большие контракты, большие... У нас еще только Федя Кудряшов, который до этого играл в Турции, получал миллион евро в год.

— Почему в «Сочи» у него не пошло?

— Он медленный. Хоть и вызывают в сборную, но скоростенки-то не хватает. На мой взгляд, были в команде защитники посильнее. Да еще у дочки в Сочи аллергия началась, Федька страшно переживал. Плюс Борис Романович его невзлюбил.

— Вот это новость.

— Да-да, ходили такие разговоры. Думаю, дошли до Федьки — и он предпочел вернуться в Турцию.

— За что Ротенберг на парня осерчал?

— Понятия не имею. Возможно, изначально был против этого трансфера. Говорил же: «Зачем Кудряшова взяли?» Но мы только-только вышли из ФНЛ, опытных игроков наперечет, а на носу старт чемпионата. Ну и подписали.

Антон Заболотный и Иван Ордец. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Шрамы

— Как любой классный защитник, вы прекрасно разбираетесь в нападающих. Скажите, в Заболотном хоть что-то есть?

— Трудяга. Может побороться за мяч, потолкаться, продавить. Пожалуй, все. Мне вообще больше нравятся форварды такого плана, как Мостовой, Полоз. Пусть невысокие, зато шустрые, верткие, техничные. Здорово играют на опережение. Мяч пробрасывают — и попробуй догони. Хотя в мое время такого не было.

— Догоняли?

— Всегда! Защитники были очень быстрые, в скорости никому не уступали. Я сам на 30-метровке выбегал из четырех секунд. Даже с Блохиным справлялся.

— А Сергей Никулин хорошо бежал?

— Похуже. Компенсировал самоотверженностью, сзади все зачищал. Ему, кстати, 1 января 70 стукнуло.

— Мы в курсе. Отмечал?

— Нет. У Сереги с ногой беда. Сидит дома, никуда не выходит. Давно бы сделали операцию по замене тазобедренного сустава, но из-за дырки в голеностопе нельзя.

— У него прямо дырка?

— Да! Не лечится и не затягивается. Когда с динамовской академией ездили на турниры за границу, мы всегда жили в одном номере. Так по ночам Серега стонал от боли. А утром я приносил ему тазик с кипяченой водой, и он промывал рану.

— Как-то общались с доктором Ярдошвили, который с вами в «Динамо» работал. Вспомнили легендарную связку — Коса и Автоген. И услышали: «Столько шрамов, как на ногах Никулина, не видел никогда. А у Новикова — ни шрамов, ни операций». Почему так?

— Шрамов-то и у меня достаточно. Вот операций действительно не было. Когда в 1987-м предлагали мениск вырезать, отказался.

— Но почему?

— История такая. Конец сезона, игра с Минском. Возле нашей штрафной с Алейниковым пошли на мяч, я успел выбить, и Серега «накладку» сделал. Со всего маху подошвой в колено! Что-то щелкнуло, пару минут похромал и в середине первого тайма попросил замену. Это матч стал для меня последним в «Динамо».

— Но тогда вы об этом не подозревали.

— Естественно. Дней через пять Кубок УЕФА, летим в Барселону. Генерал Сысоев, председатель центрального совета «Динамо», говорит: «Ты обязательно должен сыграть!» — «Постараюсь». Надеваю на тренировку наколенник, который еще в Москве дал мне хоккеист Билялетдинов. Жесткий, с металлическими пластинами. Рывок делаю — больно. По прямой-то еще ничего, а резко разворачиваться не могу. Узнав, что на поле не выйду, подходит Коля Толстых, вручает портфель, набитый казенными деньгами: «Раз не играешь — носи!» Так и простоял весь матч возле нашей скамейки с этим портфелем. Как инкассатор.

— «Барселона» выиграла?

— 2:0. В Москве по нулям сгоняли, и Малофеева сняли, назначили Бышовца. Он с каждым футболистом переговорил. Только на меня ноль внимания. Ладно, сам иду, спрашиваю, что да как. Слышу: «Александр, тебе надо заканчивать». Отвечаю: «Анатолий Федорович, это не вам решать. Я еще поиграю. Не у вас, так в другой команде». Мне 32, сил вагон. «Днепр» звал, «Зенит». Но выбрал ставропольское «Динамо», где работал Боря Стукалов.

— Что это вас в первую лигу потянуло?

— Погоны сохранить хотел. Тогда это было важно. В Москве начальники прессовали, предлагали разаттестовываться. А Стукалов сказал: «Не волнуйся, оформим в командировку, звездочки никуда не денутся». В то время у власти были как раз ставропольские. Горбачев — генсек, Грамов — председатель Госкомспорта. Руководители клуба подключили связи — и меня спокойно отпустили.

— С коленом-то что?

— Повреждение заднего рога мениска. В больнице старенький доктор, узнав, что не хочу оперироваться, дал совет: «Купи в аптеке резиновый жгут и закачивай ногу». Что и делал с утра до вечера.

— Помогло?

— К концу года как рукой сняло! А сезон на одной ноге отыграл. В прямом смысле — правой даже мяч выбить не мог. При этом Ставрополь на втором месте шел!

— Закончили на четвертом.

— Ребята в высшую лигу не рвались. Так и говорили: «Зачем она нам? Здесь больше заработаем». На премиальных. Команда была о-го-го!

— Мы даже состав помним. Пата, Груничев, Заздравных, Сейран Осипов...

— Да-а... С Сейраном мы дружили. Жалко его, умер в 46.

— Что случилось?

— Когда он карьеру закончил, в Польше осел, занимался строительным бизнесом. Периодически заглядывал в Ставрополь. В очередной приезд пошел с ветеранами в зал мячик погонять. Заменился, присел на скамейку и... Мгновенная смерть. Сердце.

Гуцаев

— Вычитали, что в 1979-м вы с переломом матч доиграли.

— Нет, братцы, переломов у меня не было.

— А гипс?

— Вот гипс был. Опять с коленом беда приключилась. Играл за сборную Москвы на Спартакиаде, пошел в подкат и сустав заклинило. Не сгибается! В диспансере на Курской предложили прооперировать — я в отказ. Тогда доктор подозвал Васю, могучего санитара, и говорит: «Выпрями ему ногу».

— А он?

— Дернул так, что у меня в глазах потемнело. Колено на место встало, но от паха до голеностопа гипс захерачили. Прописали на месяц полный покой. А под гипсом все чешется, началось раздражение, подскочила температура. Ох, намучился!

— Представляем.

— Только сняли — матч с «Торпедо», я в основе. Подходит перед игрой Коля Васильев: «Сань, ты уж, пожалуйста, не бей...» — «Ну что ты, я сам после травмы». И вот момент — получает он мяч, пробрасывает и несется к воротам. Я за ним. Чувствую — не успеваю, ногу тянет, не позволяет разогнаться.

— Васильев-то забил?

— Да, мы проиграли. Я в панике: «****** [конец], пропала скорость!» А через пару дней на тренировке внезапно отпустило. Хоп — и включился, никакой боли. Но потом другая напасть.

— Какая?

— На сборах играли товарищеский матч с Киевом. На последних секундах бросился под удар и порвал мышцы паха. Дыра такая образовалась, что можно кулак просунуть. С поля уползал на карачках. Ходить вообще не мог, лежал в номере, Никулин из столовой приносил еду. Когда чуть оклемался, отправили меня с дублем в Алахадзе.

— А там что?

— По два укола в сутки — в задницу и пах. В течение трех недель! Плюс бесконечные кроссы, по 20 километров каждый день. А дубль Голодец тренировал. В какой-то момент я взмолился: «Адамас Соломонович, я уже здоров, дайте с мячом поработать. Задолбался вокруг поля бегать!» Он руками замахал: «Не-не-не. Я ж тебя знаю. Опять свои подкаты начнешь, не дай Бог, травму получишь, и меня уволят».

— Каков Адамас Соломонович.

— В конце концов сжалился: «Ладно, заходи». И я на радостях, забыв обо всем, тут же под кого-то подкатился. Голодец в ужасе: «Ё!» Ему и доктору Соловьев, главный тренер, дал четкое указание — восстановить меня к важнейшей игре в Тбилиси.

— Удалось?

— Нога-то побаливала. То тренируюсь, то нет. Накануне матча вызывает Соловьев. Диалог такой. «Я на тебя очень рассчитываю». — «На сто процентов пока не готов». — «Не страшно. Просто выйди на поле, встань, и все. Грузины как увидят — к нашим воротам не сунутся. Они тебя боятся». — «Вячеслав Дмитриевич, я ж не пугало. Что значит — «встань»? Это футбол, здесь бегать надо».

— Чем кончилось?

— Уговорил. А грузин перед матчем один вопрос волновал: «Новиков приехал?» Кто-то ответил: «Да, но у него травма. Вряд ли сыграет». И тут на выходе из раздевалок сталкиваемся с тбилисцами. Гуцаев видит, что я в составе. Меняется в лице. Разворачивается, начинает майку снимать: «*** [блин]! Не буду играть!»

— Но вышел?

— Куда же денется? А мне поручили персонально его опекать. Они с центра разыгрывают мяч, откатывают Гуцаеву. И в ту же секунду я в подкате лечу!

— Срубили?

— Нет-нет, отнял чисто! Но он окончательно приуныл. Встал на фланге и не рыпался. А я рядом. Мне же сказал Соловьев: «От Гуцаева ни на шаг!» Игра в стороне, а мы кукурузу охраняем. Не знал бедный Гуцик, что бегать я не могу.

— Смешно.

— Самое удивительное, хлопнули мы Тбилиси — 2:0! А они в предыдущем туре «Спартаку» три накидали, «Вест Хэм» 4:1 грохнули, следом «Фейеноорду» трешку ввалили. Это 1981-й, как раз в тот год Кубок Кубков взяли.

— С Гуцаевым всегда ладили?

— Да у нас прекрасные отношения! В прошлом году в Турции виделись. Я там с «Динамо» на сборах был, а он как агент по своим делам. Подъехал в гостиницу, попили кофеек, повспоминали... Году в 1991-м Гуцаев тренировал на Кипре какую-то командочку, а я у Газзаева во Владикавказе играл. Гуцик прилетел туда — и к Валере: «Отдай Новикова!»

— А тот?

— Ни в какую: «Ты что?! Он мне самому нужен!» Так и не отпустил. Хотя условия на Кипре были фантастические. Зарплата — около 10 тысяч долларов в месяц. По тем временам — целое состояние.

— Во Владикавказе деньгами удивить тоже могли.

— Но не в таких масштабах. И не в валюте. Помню, максимальная премия за победу доходила до тысячи рублей. При том что новая «Волга» стоила пятнашку. Меня ведь из Ставрополя Газзаев и выдернул. Спросил: «Саня, поможешь?» Я ответил: «А машину дашь?» — «Не вопрос».

— И какую дал?

— «Волгу». Пробил у начальства. До меня во Владикавказе никто из футболистов такой автомобиль не получал.

— Продали сразу?

— Зачем? Договорился с директором колхоза, стояла под охраной у него в гараже. А в конце сезона в Москву перегнал, лет семь отъездил.

— Сколько у вас было на сберкнижке перед деноминацией?

— Ой, много!

— Тысяч 30-40?

— Больше! Знакомые предупредили, что готовится реформа, и я успел купить вторую машину — жене. Но остальные деньги сгорели. Всё, что за карьеру заработал.

Александр Новиков (слева). Фото Федор Алексеев

Метод

— Случалось выходить на матч с температурой 38?

— Да всякое бывало. Умение терпеть — это у нашего поколения в крови. Если надо, играли и с травмой, и с температурой. У меня как-то подскочила до 40. Динамовский врач в ужасе: «Меня убьют, если завтра на поле не выйдешь!»

— Что придумал?

— К утру сбил до 35, принес пантокрин и элеутерококк. Я засадил два пузырька, и вперед. Сил не было вообще, но 90 минут отпахал. На морально-волевых.

— У каждого защитника было в жизни жуткое столкновение голова в голову. Когда на трибунах треск слышен. Вы тоже настрадались?

— Нет. Вот Никулин часто сталкивался. А я больше по вратарям. То в падении головой бью, то на опережение лезу... Однажды меня вообще отключили. Причем ударили в спину. Не знаю, в какую точку попали, но сознание потерял. Доктор нашатырем у носа поводил, я оклемался. Даже доиграл. А утром прихожу, спрашиваю — как мы закончили игру-то?

— Не помнили?

— Помнил только, что играли с «Пахтакором». И фамилию вратаря — Покатилов. Счет — нет!

— Алексей Прудников рассказал невероятную историю: «Сидим в перерыве, смотрю — у Новикова нога в крови, а он с кем-то разговаривает и не замечает. Я окликаю, Саша приспускает гетру, и оттуда кусок мяса вываливается».

— Да ну, брехня. Было другое. В Тбилиси. Поставили меня, как обычно, против Гуцаева. Закрыл его. После очередного подката Гуцик психанул, повернулся к скамейке запасных, крикнул Ахалкаци: «Все, меняйте!» Выпустили молодого Какилашвили. А я на угловой пошел, выпрыгнул за мячом и столкнулся с Габелией. Рухнули оба. Грузины тут же налетели и в толчее, пока судья не видел, отпинали ногами. В том числе Какилашвили.

— Вот негодяй.

— Я разозлился. Вскоре получает он на бровке пас и видит: с одной стороны на него несусь я, с другой — Никулин. Какилашвили подпрыгивает, а я уже затормозить не успеваю и со всей силы попадаю Никулину по ноге. В раздевалке стягивает гетру, вытаскивает щиток — хороший, немецкий, с деревянными дощечками внутри, — и оттуда сыплются опилки. А у Сереги вместо голени сплошной синяк.

— Чума.

— Еще с Ловчевым «горбушка» была. Он же из «Спартака» в «Динамо» перешел. Когда на тренировках оказывался в одной команде с Никулиным и со мной, ликовал. Если попадал против нас, хмурился. Со словами «Да ну вас на хер!» уходил в тень. Старался лишний раз мяча не касаться. А потом играем с кем-то. Соперник подает угловой. Женька встает у штанги. Никулин держит своего, я еще подсказываю: «Серега, плотнее!» Навес, оба несутся на мяч, и Никулин, пробегая мимо Ловчева, наступает ему на ногу.

— Случайно?

— Разумеется. Причем даже не заметил. С изумлением узнал наутро, что у Женьки перелом мизинца! А тот в шоке, голосит: «Да что ж такое?! Нигде от вас не уберечься!» Но лично я ни одного футболиста не сломал!

— Это и странно. Гуцаев вспоминал — за первые десять минут матча взлетел благодаря вам пять раз. Ноги выше головы.

— А я в мяч играл. Что ж Гуцик про это не рассказывает? Вот если в мяч играю — ставлю ноги так жестко, что он у меня и остается. У судьи никаких вопросов.

— Нам описывали ваш метод: одной ногой старались попасть в мяч, а другой — чуть выше. Чтобы у соперника отпала охота лезть в борьбу.

— Вот напугать — это было...

— Счастливы слышать.

— Если кто-то убегал — я повыше поднимал ногу, не спорю. Чтобы на всякий случай зацепить, если вдруг пробросит мяч. Тогда ж «фола последней надежды» не существовало.

— Зато сейчас получили бы красную сразу?

— Если «последняя надежда» — то красная. А если первый играю в мяч, могут и ничего не дать. Между прочим, у меня за всю карьеру — одно удаление! И то не за грубую игру.

— А за что?

— В 1984-м в Днепропетровске подрался с Олегом Тараном. Последняя минута, горим 2:3. Он на своей половине поля нарушает правила, свисток. Я ставлю мяч, чтобы поскорее навесить в штрафную, а Таран выбивает. Начинаем толкаться, он замахивается кулаком. Я уворачиваюсь и успеваю поймать его встречным. Таран падает, красная и мне, и ему.

— Живописно.

— А судил Тимошенко из Ростова. Матерщинник жуткий! Вот и тут, показывая карточки, не удержался от восклицания: «Ну вы вообще ****** [офигели]!» Дальше КДК, разбор полетов. Счастье, вступился за меня Севидов, главный тренер «Динамо», привел какие-то аргументы. В итоге пожали с Тараном руки и отделались дисквалификацией на один матч.

— По-божески.

— Да уж. Правда, в клубе меня лишили капитанской повязки.

Олег Блохин. Фото Николай Бочек

Шипы

— Кто-то рассказывал недавно про особенности Алексея Миранчука — если сразу сыграешь с ним жестко, до конца матча Алешу не видно и не слышно. Кто таким был в советском футболе? Может, Блохин?

— Нет. Олег не трус. Но нас побаивался.

— Кто ж вас не побаивался.

— В 1977-м мы были в сборной у Симоняна. Туда почти все киевляне съехались. Со стороны я да двое грузин — Кипиани и Хинчагашвили. Мы с Хинчиком играли в центре обороны против венгров. После матча Блохин подсаживается — «Комсомолка» интервью брала. Спрашивают: «Какая для тебя команда самая неудобная?»

— Догадываемся, что ответил.

— Вот и продолжает: «Если с московским «Динамо» играть, все время лежу и думаю: как выдержать против этих мудаков?» «А ты не бегай», — отвечаю.

— В Европе-то не разобрались, как играть с Блохиным. А вы?

— А что там? Никулин с ним плотно действует. Я страхую. Бежит-то здорово, у Блохина мама легкоатлетка. Вот там надо было ножку немножко повыше ставить. Чтобы сбить — но аккуратно. Мы ж в сборной вместе играем — ударить Блохина сильно я не мог.

— Говорят, вы даже шипы особенные ввинчивали.

— Да ну...

— Вы-то могли.

— Одинаковые, титановые. Особенных шпилек не было. Но мне нужно было крепко стоять на ногах. Поэтому был способ. Как мороз — идем с Никулиным на базе к верстаку.

— Натачивали?!

— Снимали шипы — и пилили.

— Кто-то застал вас за этим занятием. Говорят — зловещая была картина.

— Мы надпиливали шип — «звездочку» делали! Не затачивали, что вы!

— Обычная зарубка?

— Ну да. В ноябре в Москве поле ледяное, никакого подогрева.

— Держала «звездочка"-то?

— Да!

— Таким шипом в чужую ногу попадешь — еще больнее? Или просто отпечаток рельефнее?

— Да можно попасть, что уж... Но в конце 70-х у нас были кожаные шипы. Они страшнее.

— Это почему?

— Их гвоздями подбивали. Шип протирается — его гвоздочком. Это опаснее любой нашей «звездочки». Да мы и сами на кожаных успели поиграть.

— Нас заинтересовала техника этого дела. Может, пригодится. Ввинчивали в шип шуруп?

— Да какой шуруп? Настоящий гвоздь! В одном из подъездов стадиона «Динамо» сидел сапожник. Приходим, даем бутсы. Тот кожу нарежет, приколачивает гвоздиком. Изнутри загибает, прикрывает стелькой. Все!

— Писарев нам описывал, как вы шипами оставили автограф на его спине. Шесть алых точек, превратившиеся потом в синяки, держались месяц.

— Ха! Было. Идем на мяч, Писарев в последнюю секунду неожиданно разворачивается, а у меня-то нога уже пошла. Ну и засадил. Так, по касательной. Выбегает на поле Прояев, торпедовский доктор. Говорю: «Толя, извини. Не хотел». А он бормочет вполголоса: «Надо было посильнее!»

— Почему?

— Не знаю. А в Тбилиси от меня Сванадзе досталось. Похожий эпизод — но там я в прыжке шипами в грудь влетел. У парня майка разодрана, кровавый трезубец на груди. Грузины подбегают, хватаются за голову: «Вай, вай, вай...» Сейчас бы меня сразу удалили. А тогда отделался желтой.

— Может, это легенда. У вас и Никулина были номера на автомобилях — «МНИ» и «МНУ».

— Врут. У меня не было.

— Мы так и думали.

— А у Никулина был! Какой точно — не помню, но Серегу подкалывали. Мы выиграли Спартакиаду, нам Старостин через Спорткомитет пробил новые автомобили.

— «Волги»?

— Нет, «Жигули» шестой модели. Я до того на «копейке» ездил. А Серега — на «шестерке». Как раз с таким номером!

Автоген

— Кто-то из славных футболистов нам рассказывал: у любого защитника был нападающий, который сделал из него клоуна. Хоть раз — но случилось.

— Если честно — я со всеми справлялся. Кроме одного.

— Это кто же?

— Был в «Арарате» такой Хачатрян, маленький нападающий. Ну ничего не получалось!

— Гамлета Мхитаряна помним. Этого — нет.

— Вот он перед Мхитаряном играл. Крошечного росточка. Вообще не мог под него подстроиться.

— А под Хорена Оганесяна?

— С ним-то было просто. Как вы говорите — чуть зацепишь, все...

— Трусоват?

— Да! Смотрит на меня с печалью — говорю: «Стой, не бегай». С Юркой Гавриловым та же история.

— Ему что говорили?

— Спокойно так: «Юр, хочешь за сборную-то поехать? Смотри — я ведь могу не успеть! Ты же такой быстрый! Вдруг зацеплю?» Он раз — и встал!

— Ловко вы.

— Хе-хе! Потом спрашиваю: «Юрок, что Бесков в перерыве сказал?» — «**** [Почему] ты не бегаешь?! Заменю сейчас на *** [фиг]!» Ай, Юрок! В сборную-то хочет!

— Нам обидно — как же вы с этим армянином-то прокололись.

— Да вот неприятный! Тот же Гуцаев, Назар Петросян — резкие, как на шарнирах. Но с ними справлялся. А с Хачатряном — нет.

— Забивал из-под вас?

— Нет. В отличие от Якубика.

— Тоже неприятный?

— Я жестко с ним не мог. Столько в «Динамо» вместе провели, дружили... Он выскочит, замкнет прострел — а я все равно не способен двинуть.

— Ни разу не произнесли: «Хватит, попользовался моей добротой»?

— Не мог!

— Последний человек, от которого услышали — «Автоген»?

— Первого помню — наш тренер Вячеслав Соловьев. С него и пошло. А кто последний... Вот «Динамо» в прошлом году мне автоген подарило. На 65-летие.

— Настоящий?!

— Сувенирный. С подставочкой. На даче стоит.

— Интересный подарок.

— Да. С юмором подошли. Юрка Дегтярев, вратарь «Шахтера», в сборной со мной был. На тренировках смотрит — «Ты своими подкатами голеностопы будто автогеном прижигаешь...» Я сбоку катился, ноги вместе ставил. Крепко-крепко в мяч — тот у меня остается. Жестко ставлю — а нарушения никакого! Не придерешься!

— Больно, наверное.

— Вот Дегтярев и говорил: «После таких подкатов у игроков голеностопы отваливаются». Но они не об мою ногу бились — об мяч!

— Какой-то нападающий пытался вас стращать. Вроде из «Карпат».

— А-а, был такой... Данилюк! Приезжаем во Львов, я еще молодой. Коля Гонтарь меня от всех невзгод оберегал. Данилюк принялся стращать: «Смотри мне».

— А вы?

— Луплю и луплю! А он забивной был парень, коренастый, невысокий. Хорошо мяч корпусом укрывал.

— Типа Юрчишина?

— Степка-то поинтереснее. Но этот тоже ничего. Кто меня пугал — тому еще сильнее доставалось. Я только злее становился. Вот когда по-доброму говорили — тут я раскисал. Не мог уже жестко сыграть. Как с Якубиком в Ташкенте. Ну как товарища бить?

— Значит, надо было на жалость давить. Так что этот львовский?

— «Ладно, — говорит. — В душе встретимся». Во Львове на стадионе «Дружба» общий душ был на две команды. Я к Гонтарю: «Палыч, там один обещал проблемы...» — «Не бойся. Пошли!» Идем вместе. Тут Данилюк появляется, руку тянет: «Я думал, ты испугаешься! Молодец!» Так и закончилось.

— Две команды моются в одном душе. Что-то странно.

— А «Дружба» вообще особенный стадион. Бывали?

— Нет.

— Красивый! Приезжаем — одна трибуна будто горит. Сплошные факелы. Взрывают, стреляют! Это с ума сойти! Просто дикое что-то.

— Да и команда там злая.

— Ну, западенцы — они такие... Только «москалями» нас звали.

Йохан Кройф.

Кройф

— Якубика давно видели?

— Года полтора назад на открытии стадиона «Динамо» пересеклись.

— А с Бубновым?

— Ой, с этим вообще никто не дружит...

— Кавазашвили нам говорил — сошел с ума Александр Викторович. В медицинском смысле.

— Серьезно? Но он дурачок сам по себе был. Газзаев с ним в номере жил — и то не выдержал. Оба владикавказские. Бубнов первым начал играть. Но ребята его не приняли. Гершкович, Еврюжихин, Долматов...

— Ветераны?

— Да все! Пришли к Севидову: «Поставьте Новикова, а то Бубнов срет и срет». Так и заиграл я в 20 лет. Первый матч — против «Реала» в Испании.

— Вот это дебют.

— Играли там турнир — вышли все великие: Нетцер, Брайтнер, Амансио... Поджилки-то тряслись!

— Справились?

— Да. Хотя соврал — первая игра была с «Трабзонспором», чемпионом Турции. Выиграли 1:0 и поехали в Испанию. Серега Никулин справа играл, мы с Валеркой Зенковым в центре.

— Была же еще история — вы Бубнову на тренировке разорвали большеберцовую мышцу. Тот не попал в Испанию.

— Как раз шип у меня был с гвоздиком. Набивной. Это 1976-й. Сборная Москвы на базе «Динамо» собиралась на турнир в Барселону. Тренировались в «Лужниках» на земляном поле. Бубнов в подкате летит — и я! Одновременно! Ребята охнули. Потом говорили: «Спичку поднеси — можно прикуривать». Я встал — а он лежит. Оказалось, гвоздик отошел, полоснул ему по икроножной.

— Будто бритвой?

— Вот-вот! Если б не гвоздь — может, и не было бы ничего. Я ж не хотел. Игровой момент!

— Барселону Бубнов не увидел.

— Не поехал. Так еще после на этой же ноге у Бубнова рожистое воспаление было. Возможно, грязь попала.

— С «Барселоной"-то как сыграли?

— Не с «Барселоной». Матч был со сборной Каталонии. Спорткомитет отправил бабки зарабатывать. 1:1 сгоняли, судья нас прибил. Севидов заходит в раздевалку: «Я вам заплачу как за победу! Все беру на себя!»

— Заплатил?

— Да. Как-то отчитался перед Спорткомитетом. Грамотно все оформил.

— Это не тогда ли Кройфа отоварили так, что в первом тайме попросил замену? Кстати — вы или Никулин?

— Оба!

— Как же это прекрасно.

— Кройф все думал, меня обыграет...

— Не вышло?

— Куда там! Ни разу не обыграл.

— Вот и он узнал, кто такой Автоген.

— Нет, серьезно! Я чисто отнимал. Серега его накрывает — а я страхую. Раз за разом. Вот увидел снова перед собой Никулина, а чуть поодаль меня — пошел к бровке. Не доходя до края поля вытащил щитки, бросил — ну вас на *** [фиг], говорит.

— Это трезвое, выверенное решение.

— А там чемпионат Европы был на носу.

— Значит, вы с ним как с Гавриловым: «В сборную хочешь?»

— Вроде того.

— После матча кто-то сказал: «Кройф не знал, что за 30 долларов Никулин кого угодно закопает. Столько джинсы в Испании стоили».

— Про доллары я другое помню. Встречаемся в еврокубках с «Хайдуком». В Москве еле-еле выиграли 1:0. Приезжаем в Югославию, а там газеты трубят: «Все, «Хайдук» идет дальше. Что такое — 0:1?» Но мы их 5:2 раздели, Газик хет-трик сделал!

— Мощно.

— Были в «Хайдуке» братья Вуйович, игроки сборной, по-русски хорошо говорили. После матча идем к тоннелю, они спрашивают: «Сколько за победу получаете?» Головня расправил грудь, важно: «100 долларов!» Потом задумался, уже тише: «Минус налоги. Выходит 80...»

— Что югославы?

— Оцепенели: «Серьезно?! А нам по 5 тысяч долларов обещали...» Головня услышал, обрадовался: «Нам бы столько пообещали — мы бы вам не 5, а 15 забили!» Югославы ошибку совершили.

— Недооценка — большая ошибка.

— Не в этом дело. Играли в Осиеке. Живем с Газзаевым в одном номере. Так местные болельщики в 6 утра вышли под окна — и начали в барабаны бить. А Валера спать не может. Вскакивает — и матом на них!

— А вы?

— Мне хоть трактор под окна ставь — буду спать. Без разницы. Валеру успокаиваю: «Да отдыхай! Накрой подушкой голову!» Вот со злости «Хайдук» и похоронил. Он хороший нападающий-то.

— Полагаете?

— Сейчас таких нет. Это говорили: «Не отдает!» На самом деле все он отдавал. Сегодня играл бы в сборной без вопросов. Нападающие у нас вообще шикарные были.

— Но вы со всеми справлялись.

— Получил, к примеру, Беланов «Золотой мяч». Он еще дернуться не успел — а я уже знал, куда побежит! Без проблем перекрывал. Беланов все кричал: «А давайте сюда!» Да куда «давайте»?! Очень легко мне было. Вот Блохин «Золотой мяч» заслужил. Сильный игрок.

Александр Бубнов. Фото Андрей Голованов

Бубнов

— В давнем вашем интервью вычитали — Бубнов на обед всегда приходил последним. Почему?

— Да он такой странный парень... Мы его вообще не понимали. В 1983-м конфликт у нас пошел. Все ребята против Бубнова ополчились. Буба жил с Газиком, как обычно. Что-то Валера начудил — вызвали милицию. А Соловьева уже сняли, тренировал Вадим Иванов. Бывший спартаковский защитник. То в Грецию на турнир съездим и всех обыграем, то на халтуру в Ош.

— Это Киргизия?

— Да. Отыграли в Ташкенте, на поезд — и туда. Сидим в гостинице, вдруг заходит милиция — сразу к Иванову: «У вас конфликт случился в команде...» Ладно, замяли. Прошло время, все забыли — только у Бубнова история отложилась.

— В какой форме?

— Он же непьющий — а ребята могли погулять. Его с собой не звали, да он и не пошел бы. Внезапно на собрании поднимается: «Я хочу уйти из «Динамо»!»

— Вот это фокус.

— На него начальство смотрит: «Саша, почему?» Тот воодушевился: «Да что это за команда?! Один алкоголик, другой курит, третий проституток снимает... Ну вас на *** [фиг]! Не хочу здесь оставаться!»

— Реакция?

— Тут уж ребята не выдержали. Встал кто-то, вопрос Бубнову задает: «Ты что, мудак?» Потом между собой: «А давайте его зарубим!» Ну и зарубили.

— Каким образом?

— Месяца три после этого Иванов ходил и просил нас: «Отпустите, пусть играет парень!» Бубнов же собрался в «Спартак», к Бескову.

— Сжалились?

— Говорю: «Ладно, ребята, чего с него взять? Ну сказал — и *** [фиг] с ним». Валера тогда больше всех обиделся. Вот его надо было уговорить: «Да пусть играет где хочет, пропади он пропадом...» Отдали Бескову это сокровище. Плохо у нас к Сашке относились. Как пришел нелюдимый — так сразу и невзлюбили. Особенно старшее поколение. Еврюжихин с Гершковичем.

— Вроде он и подрался с Гершковичем.

— А Бубнов на всех кидался! Возьмет ответит как-нибудь некрасиво — и начинается. Его и Коля Гонтарь однажды подмял. Да все Бубнова ******* [били]!

— Хоть раз всерьез ему наваляли?

— Нет. Разок встряхнули, махнули, бах-бах — и уже разнимают. Раньше частенько свары случались.

— Из-за жесткости на тренировках?

— Вот на это как-то не сердились. Тот же Гершкович не обиделся ни разу, Газзаев тоже! Только пробурчит: «Я вам забью!» А мы смеемся: «Ты? Нам?! Да никогда...»

— Нам рассказывали, если оказывался Газзаев с Бубновым в одном купе — донимал Александра Викторовича на женскую тему: «Скажи, у тебя хоть раз было?»

— Вот про что я и говорю. У него вообще никого не было. Потом нашел свою Зойку. Она из семиборья. На малом поле «Динамо» проводила занятия по ОФП. Нормальная девчонка, симпатичная.

— Футболисты и женщины — тема особая.

— Это да! Привезли к нам из Алма-Аты Серегу Стукашова. Выйдет на поле — то на мяч наступит, то промахнется, то упадет... Вообще ничего не получалось! Малофеев в прострации: «Надо что-то с ним делать! Он же в «Кайрате» бомбардир был, забивал. Значит, умеет. Вы ему хоть телку приведите в Новогорск...«

— Вот это совет не мальчика. Но мужа.

— Ребята скинулись — привели девицу. Прямо в лес за динамовской базой. Стукашика подтянули туда, оставили наедине. Так он увидел ее — убежал! Цирк!

— Настолько страшная?

— Наоборот. Красивая девчонка, без вопросов. Просто испугался! Она плетется назад: «Мне-то что?» — «А чего? Взяла деньги — ну и шагай себе. Если он сбежал — что сделаешь?»

— Разыгрался после того рывка?

— Да Серега хороший нападающий, острый. С чутьем. Где надо было — там и оказывался.

— Зато получил красную карточку довольно экзотическую для советского футбола.

— За мат! Причем в адрес партнера! Не так ему дали на стадионе «Динамо» — выговорил отчетливо: «Куда пасуешь, ***** [падшая женщина]?!» Ему красную — раз! Чудеса, думаем.

Киев

— Симулянты в том футболе были?

— Вот не могу ни одного вспомнить. Все старались стоять до конца. Ты его уж заваливаешь — он все равно цепляется. Не валится! А сейчас только подтолкни.

— Мы вам напомним. Демьяненко в «золотом» матче 1986-го нарисовал пенальти.

— Это да. Нарисовал! А что ему делать, если со скамейки кричали: «Падай!»? Я орал нашему Вите Васильеву: «Не трогай! Не трогай!» Мяч-то уже у меня в ногах был.

— Что ж он тронул?

— А я знаю? Как-то ногу поставил — Демьян на нее наткнулся. А Хохряков уже готов был на точку показывать.

— Повод искал?

— Да он нас просто убил! Другого слова нет. Хотя дома мы сами не решили. Обязаны были побеждать! 1:0 вели, Лешка Прудников в ближний запустил. Под мышкой — а били с угла, головой!

— Он говорил про рикошет.

— Да какой там рикошет... Чистый зашел! Прудников ближний закрывает, я в дальнем стою. Если туда пойдет — выбью, думаю. Так мяч мимо Лехи скользнул. Ну как?! А у нас сколько моментов — один Колыван штук пять не забил!

— У киевлян не так все ярко было?

— Блоха матч пропускал. Играли-то в «Олимпийском». А ему синтетика противопоказана. Эх, должны мы были их казнить!

— Теперь уж и мы думаем — должны.

— А в Киеве я чуть не сравнял на последней минуте! Навес, мяч мне на голову летит — я и за себя успел подумать, и за Чанова. Вот сейчас он пойдет так, а я ему в дальний. Он уже начал двигаться-то, я видел.

— Что не сложилось?

— А он не вышел! Прямо ему в руки пробил!

— Вот напасть.

— Надо было мне в другой угол бить. Вполне мог.

— После матча приличная толкучка была. Прудников, кажется, желал удавить арбитра. Вы тоже поучаствовали?

— В саму-то свару не полез. У меня уже желтая была. Это сдерживает.

— Силкин уверял нас: «Может, мы и не круче Киева были, но готовы точно лучше».

— Согласен. Команда у нас была очень приличная. А Сереге я говорил «фас!» — он всех перекусывал! Объяснял ему: «Спина — это мое. Твое впереди!» — он и работал. Только подсказывал ему — куда, чего, где на опережение сыграть... Так Серега Линекера сожрал!

— Не может быть.

— Я вам отвечаю. Тот в сборной Англии ведущим был. А с «Барселоной» играем — Линекера не видно и не слышно. Наш Силкин его притушил.

— При вас еще великолепная молодежь подошла — Колыванов, Добровольский, Кобелев.

— Добрик-то сразу заиграл. Парень талантливый. Уникум.

— Многие говорили — на самом деле Добровольский старше. На год или два, как полагаете?

— Не знаю. Если где-то химичили, то на два года минимум. Вот по Кобелеву вопросов не было вообще, он из динамовской школы. С малолетства на глазах. То на минуту выпустят в основном, то на две. С хорошей выносливостью парень, техника на уровне. А Добрик — это что-то невероятное!

— Какой эпизод до сих пор перед глазами?

— С Киевом играем те самые матчи — Добровольского вдвоем держат. А мы все равно ему отдаем. Одного обыгрывает, другого разворачивает — и у киевлян провал, зона открыта. Весь их прессинг осыпается! Почему у нас столько моментов и было...

— В Киеве юный Добрик не стушевался. А опытный Виктор Васильев два гола «привез».

— Да, увидел 100 тысяч на трибунах — и затрясло. Первый мяч тоже после его ошибки забили, потом пенальти... Порол и порол.

— Есть объяснение?

— Ну, затрясся. После алкоголя, наверное. Испортил нам всю картину.

— Что в раздевалке творилось?

— А ничего. Помылись, в автобус сели и — на вокзал. Были с нами начальники из московского совета «Динамо». Пошли по вагонам с поздравлениями: «Молодцы, бойцы, мужики... Серебряные медали тоже успех!» А настроения-то никакого!

— Понимаем.

— Сейчас весь этот московский совет за границей. Укатили и живут. Жулики!

— Жулики?

— А кто же? За границей-то жить на что-то надо. Значит, отсюда вывезли... А тогда ходили по вагонам и руки жали. У меня же перед глазами все момент стоял на последней минуте — из кучи мяч вылетает, Лобановский со скамейки кричит: «Держите Новикова!» Бью головой — попади, и 2:2 будет!

— 35 лет прошло. Ощущение, что вас до сих пор эти игры не отпустили. Переживаете.

— Да жалко! В 1976-м чемпионами стали — а тут десять лет спустя повторили бы. Ну не обидно?

Усы

— Симулянтов вы не помните. Зато грубиянов — наверняка. Сулаквелидзе как-то оттоптался на спине лежащего Газзаева.

— А он все время жестко играл против Валеры. В очередной раз зацепил, Газзаев упал. Ну и прошелся по нему. Но Газик в таких случаях сразу нам с Никулиным кричал: «Серега, Саня, вперед!» Он кайфовал, когда мы вступались.

— Отыгрывались на других, надо думать?

— Там сильные были ребята — Челебадзе, Шенгелия... Неприятные!

— В чем?

— Если Шенгелию чуть упустишь в штрафной, всё. Сразу забьет. Классно открывался. Великолепный футболист. Это же он рекорд установил — быстрее всех по времени наколотил сотню для «Клуба Федотова». Мало кто становился два раза лучшим футболистом СССР!

— Челебадзе попроще?

— Конечно. Хотя физически мощнее.

— Думаете, Сулаквелидзе специально наступил на Газзаева?

— Я не представляю, как можно это сделать случайно. Зацепить нечаянно — еще понимаю. Но наступить?!

— Газзаева без усов помните?

— Что-то пытаюсь — и не могу. Мне кажется, он все время с усами был. Когда-то в Очамчире собрали 50 футболистов в юношескую сборную. Бубнов приехал, Газзаев, Серега Петренко из «Торпедо». Ни Буба, ни Газик даже в 16 не попали. А я в основном составе выходил на турнире «Дружба»!

— Это круто.

— Вот тогда Газзаев мог без усов быть. Но не помню. Могу про свои усы вам рассказать.

— Ждем с нетерпением.

— 1975-й, сезон заканчивается. Первая сборная собирается в турне по Австралии. Месяц там колесили. Тренировали Бесков, Севидов и Симонян. Без киевлян и спартаковцев, зато играли Кипиани, Мачаидзе, Володя Уткин из ЦСКА...

— Так усы при чем?

— Решили не бриться — всей командой! Если найдете фотографию конца 1975-го, там все до единого усатые.

— Потом сбрили?

— Да. Только я оставил.

— Позже сбривали хоть раз?

— Да вот недавно, когда в Питере работал. Подстригал, зацепил неудачно. Хватанул больше, чем надо. Не ходить же с одним усом? Ну и сбрил. Хоть бы один человек заметил!

— А жена?

— Жена-то в Москве...

Защитники

— Виктор Чанов нам говорил, что он был однозначно сильнее Дасаева, а Рината включали в состав сборной по разнарядке из ЦК.

— Ну что вы! Дасаев в те годы — вратарь номер один.

— Вы даже не раздумывали.

— А что тут раздумывать? Ринат — это находка для «Спартака»! Ни один вратарь в СССР так не играл на выходах. Весь верх им снял. Да и реакция хорошая. В 1979 году Бесков в сборной ставил 22-летнего Рината, а не Пильгуя. Хотя на тренировках комедия творилась.

— А что такое?

— Ребята бьют — Пиля каждый мяч фиксирует. Как Ринат встает — всякий раз отпускает. Бесков раскраснеется, кричит: «**** [Почему] отпускаешь?! ****[Почему] намертво не берешь?!»

— К вам Бесков хорошо относился?

— Великолепно!

— Звал в «Спартак»?

— Постоянно.

— Хоть раз был соблазн — «А давайте!»?

— Я дурак... Не знаю — может, и надо было уйти. А я за военное звание держался. Думал, звездочки, пенсия. Потом все равно разаттестовался.

— Перешли бы в «Спартак» — за сборную сыграли бы побольше.

— Так я отказался за нее играть.

— Сами?!

— Симонян был тренером, в 1977-м и 1978-м ездил я в сборную регулярно. А молодой, дурной! Погулять надо, то-се. Еще в институте грозили отчислением. Отыграл за «Динамо» — на следующий день в сборную ехать. Тут не до учебы.

— И как сформулировали?

— Ну, как, как...

— Да что уж стесняться? Так и заявили Симоняну: «Отказываюсь играть за сборную СССР»?

— Сказал — не могу приехать. На сбор не явился. Дайте мне, говорю, хотя бы день, в институте проблемы. А мне не дали. Все оформили, будто отказался от сборной. Конечно, сам виноват, мозгов не хватило.

— Могли же и дисквалифицировать.

— Хотели. Севидов меня отмазал. Почему и стали Бубу в сборную приглашать. Так бы он и близко не подошел. Никогда бы не взяли!

— Ладно — Бубнов. Тут все ясно. Вы были сильнее, чем Чивадзе?

— Ну, слушайте... Чивадзе прекрасен в подыгрыше. Первый пас. Выходил вперед хорошо. Вот этого у меня не было. Я больше на разрушение. Совсем разные качества.

— А в разрушении Чивадзе как?

— Слабее, чем я. Сейчас все молча играют — а я подсказывал постоянно. Играл с Хинчагашвили в сборной, он постарше, но и ему кричал: «Туда иди! Сюда!»

— Кто по разрушению в советском футболе вам был равен?

— Да много хороших защитников. Вот перешли к нам из «Спартака» Поздняков с Геной Морозовым. Я смотрел на Морозова и поражался.

— Что такое?

— Никто, вообще никто так не играл на опережение, как Морозов! Ни один! Даст принять — и следующим движением отбирает у нападающего мяч. Второго касания сделать не позволит.

— Это талант.

— Невероятно плотно прихватывал. Сейчас таких защитников нет. Все отскакивают, на опережение не играют. А почему?

— Почему?

— Боятся упустить за спину. Неуверенные в себе.

— С детства надо к такой манере приучать.

— Правильно! Я смотрю сейчас за молодыми ребятами. Понятно, к их тренеру не лезу со своими нравоучениями. Среднее поколение еще ничего. Что-то можно слепить. А кто на выходе, 2003 год рождения, 2004-й — уже все. Туда и соваться нечего!

— Не переучишь?

— Вроде высокие все, фигура хорошая, футбольная. Всматриваешься — одни пешеходы!

— Хоть кто-то из сегодняшних защитников вам нравится?

— Великолепные качества у Евгена (Евгеньева — Прим. «СЭ»). Просто его-то я хорошо изучил, а других вижу эпизодически. За кем смотрю — одна игра яркая, а следующая никакая.

— Джикия считается сильнейшим у нас защитником. Но вы же видите количество недостатков?

— Вы мои мысли угадываете! Согласен, полностью согласен!

— Не орел?

— Я считаю, у нас в сборной сейчас вообще игроков обороны нет. Вот, например, Дивеев — сколько же он ошибок допускает!

— Евгеньев сильнее?

— Да. Но тут вопрос в психологии — нельзя дрожать. Видели, как Евген вышел в сборной с сербами? Сразу навалил, первым же касанием. Волнение!

0:7

— Вот вам история. 1976-й, осень. Москва. Приезжает «Арарат». Чтобы не вылететь — ему надо зацепить с вами ничью...

— Так. Ну и что?

— Говорят вас заперли на базе — чтобы только не взяли деньги.

— Да это чушь!

— Все-таки остались честные люди.

— Как мы могли что-то взять, если этот матч для «Динамо» был золотым? Сыграй вничью — вступал бы совсем другой расклад. А так знали: «Арарат» все равно не вылетит. Потому что в последнем туре Киев отдал бы Еревану.

— Что и случилось?

— Разумеется. Да и не осень это была, а лето. Мы ж весенние чемпионы. А осенью «Торпедо» стало. Вы лучше спросите, как мы «Арарат» обыграли.

— Как-то необычно?

— До 90-й минуты 0:0 было. Еврюжихин навешивает, я в воздухе выигрываю у Парсаданяна. Сбрасываю Шепелю вдоль ворот — тот заколачивает головой! Все в касание!

— Какая красота.

— А не пойди я в штрафную — может, и не было бы ничего. Мы забивали мало. Но если уж забивали, то не отпускали. «Зенит» в последнем туре обыграли точно так же — 1:0.

— Мы тут припомнили легендарный матч вашего «Динамо».

— У нас было много легендарных...

— Когда дома сгорели Минску 0:7. Вопрос к справочникам был один: играл ли Новиков?

— Играл! Еще как играл!

— Так обычно сплавляют тренеров.

— А вы в тех же справочниках не посмотрели, какой состав вышел на матч? Кого Соловьев поставил?

— Вроде многовато юниоров.

— Не «много» — одна молодежь! В том-то и дело! Ну и я под раздачу попал. Газзаев, как всегда, соскочил, что-то у него там «заболело». А я же никогда не болел!

— Памятный для вас вечер?

— Я во время игры всегда кричал, подсказывал. А тут детский сад на поле, крутят-вертят... У Минска команда не такой уж подарок. Это же 1982-й? Они в тот год чемпионами стали?

— Скажем больше — ровно через тур.

— А у нас как раз чехарда, пошло омоложение, и мы зависли над пропастью. Вполне могли и вылететь. Все нас хотели утопить. Но ни у кого не вышло. А против Минска Соловьев что-то оригинальное придумал. Из основных были Головня да я. Всех ветеранов усадил!

— Это затея сильная — против будущего чемпиона молодыми отыграть.

— Да я глазам не поверил. Думаю: что творится-то? С этой молодежью накидают нам сейчас! У Минска «пяточки», «каблуки»... Пудик (Пудышев — Прим. «СЭ») в составе, Курнила (Курненин — Прим. «СЭ»). «Реваншисты».

— Бывшие ваши?

— Ага. Плюс Сокол, Алейников, Кондратьев... Как понеслись!

— Владимир Перетурин дал объяснение тому ходу — в пику Киеву решили вывести в чемпионы беззлобный Минск.

— Сдачи точно не было. Возможно, центральный совет «Динамо» хотел, чтобы Минск стал чемпионом. Все же одноклубники. Мы и Тбилиси как-то помогли третье место занять.

— Это когда?

— В 1976-м. Осенью.

— Играя с ними в последнем туре?

— Да. Если б мы побеждали, немножко другой расклад был бы. Уже мы третьими становились. Но тогда среди руководства хрюканье началось бы.

— Ну и как вам участвовать в таких матчах?

— А я не участвовал. У меня свадьба была. Севидов отпустил. Я знал, что в Тбилиси «темнота» будет — и не полетел...

— Грузины спокойно выиграли — как и планировалось?

— Да не сказал бы, что спокойно. На последних минутах наши пропустили. А после первого тайма 1:0 вели. Ничья же ни нас, ни их не устраивала.

— Мы ничего не понимаем. Как можно отдавать матч, в котором решается судьба вашей же медали? Где логика?

— Логика в предыдущем матче. Московском.

— Так-так.

— Когда мы чемпионами становились, вышли на «Динамо» Тбилиси с предложением. Просто подстраховаться хотели. А у них команда мощная — не соглашаются.

— А дальше?

— Ну и ладно, думаем. Два им забили в первом тайме. Они уже встали — и начинают: «Давайте, давайте, мы согласны...» Вот такая херня получилась.

— А возвращать долги надо, все ясно. Кто их поджимал?

— «Карпаты» они осенью обогнали.

Малофеев

— Была еще чудесная игра в 80-е — с ростовским СКА. Вели в Москве после первого тайма 3:0, закончили 3:4.

— А с чего второй тайм начался — не помните?

— Нет.

— Бородюк выходит один на один, мяч катится в пустые. Штанга!

— Вот несчастье.

— Не знаю, что после этого случилось. Но! Никакой сдачи там не было. Даже вопрос не стоял. Просто попали в яму — и все. Кричу Буланову: «Не трогай!» — а он по ногам бьет. Пенальти. Счет 3:3, он «поплыл» уже. У Силкина одна ошибка, другая... Плошник же нам забивал?

— Еще Андреев.

— Но мне вот Плошник запомнился. Два нам положил. После этого матча Севидова и сняли. Жалко.

— Зато кто пришел-то.

— Малофеев!

— Человек решительный.

— Ну да. Сразу меня, Прудникова и Газика на лавку усадил. Валера быстро в Тбилиси уехал. А мы с Лехой отправились дубль поднимать. Он на предпоследнем месте шел.

— Удалось?

— Сыграли матчей восемь — подняли на первое. Прудников с Уваровым по тайму стояли. А основному составу тем временем стали по четыре грузить, по пять...

— Эх, жизнь пошла.

— Даже Кутаиси что-то много нам накидали в Москве. Мегреладзе, кажется, три забил. Команда почти утонула — вызывает меня Малофей. Предстоят две игры — в Ростове и Воронеже. Обе — «атомные»! Коля Толстых, ставший начальником отдела в московском совете «Динамо», с нами поехал. Ну а меня ставят на эти «атомы».

— Удачно?

— В Ростове выигрываем 2:1. В Воронеже ведем 1:0, в самом конце Савченков перебрасывает мяч через Прудникова. Уже опускается за линию — я набегаю, затылком с ленточки выношу. А сам влетаю в сетку. Вот эти игры и стали золотыми — мы остались.

— А если бы в Воронеже 1:1?

— В пропасти были бы. Малофей на скамейке щурится: «Это кто вынес?» — «Новиков!» — «Ё!» Вот тогда передо мной и Лешкой извинился. Ну и пошла работа. На следующий год серебро взяли. Когда Малофеева снимали, меня вызвал. Обрисовал картину. Рассказал, кто приходит на его место: «Поэтому ты внимательнее, сейчас начнется чистка, фигистка...» По-доброму так поговорили.

— Хороший мужик?

— Немножечко больной в плане договорняков. Мнительный. Если проиграли — непременно кто-то сдал. Когда в Минске работал, подходил к трибунам, вздымал руки: «Если они продают — разве я виноват? Я ни при чем!» А так-то мужик золотой. Тренер отличный.

— Набожным еще не был?

— Да был. Все религиозные книги таскал. Библия постоянно при нем. Нам зачитывал.

— В «Динамо» советских времен только зачитывания Библии и не хватало.

— А он принесет — декламирует...

Эдуард Малофеев. Фото Сергей Колганов

Катала

— Малофеев после ростовского матча заподозрил вас в сдаче. Каждый защитник советского футбола прошел через такое. Еще похожие слова слышали?

— Никто и никогда мне больше такого не говорил. Ни-ког-да! Видели, как я пластался и перекрывал. А по той игре против СКА Малофей что думал?

— Что?

— Ага, кто обычно сдает? Вратарь и центральный защитник. Ну, могут еще нападающего прихватить, чтобы не забивал. Всё! Других не надо! Так и родилась история.

— Вы сами как тренер столкнулись с такими вещами. Почитали ваши прежние интервью — подозревали во Владикавказе Назима Сулейманова.

— Назим сдавал. Даже сомнений нет. И я знаю почему.

— Почему же?

— Был во Владикавказе начальник команды — Батраз Битаров. Случались у нас перебранки. Вот он платил Сулейманову деньги — чтобы тот не играл. Выходит на поле и валяет дурака. Игрок-то Назим хороший. Но подленький, понимаете? Что угодно можно ожидать!

— Битаров хотел вас выжить из «Спартака»?

— Да.

— Вы принесли «Спартаку» серебряные медали в 1992-м. Такого тренера на руках должны были носить в тех краях.

— Вот в этом весь вопрос. Там и носили! В министерство к Хетагурову или Цаликову, нынешнему начальнику МЧС, заходил без документов. Как домой к себе заглядывал. Меня пускали. Битарова — нет.

— Ревность?

— Да. «Обиженный» стал. Потом другая проблема. Прошел серебряный сезон, стали люди мелькать, борцы. Наезжали!

— Это как?

— А очень просто. Говорили: «Вот мой футболист играет лучше, чем тот. Ставь его».

— На Сослана Андиева намекаете?

— Да вы что? Андиев — золотой человек! Были другие борцы, полуподпольные. Начали пугать, накатывать. А это уже не работа. Батразу говорю: «Если уж ты обосрался — мне-то что здесь делать? Я приезжий человек!» Ну на хер мне рисковать? Поехали во Владивосток и Находку. Сулейманов, засранец, всю игру простоял. Летим через Москву — я и остался дома.

— На лавку усадить его не могли? Вы же все чувствовали?

— Чувствовал! А спросят-то с меня: «Почему Сулейманов не играл?»

— Битаров, могущественный руководитель «Алании» 90-х, куда-то пропал. Нам говорили — чуть ли не мандарины возит из Грузии.

— Да он нищий стал!

— Неужели?

— Да. Вроде в Ростове живет.

— Рухнула империя?

— У него дочку в заложницы взяли. Вытащили из Батраза все что могли, деньги отобрали. Попал в эту историю, когда меня в городе уже не было. Ему аукнулось! Говорю же — не так все просто...

— Газзаев в какой-то момент отодвинул Битарова от команды.

— Наверное, люди сверху что-то сказали. Валера с ним в нормальных отношениях был... Битаров — картежник! У него брат был директором главной торговой базы во Владикавказе. Вечером рынок закрывался, они туда спускались — и начиналась игра. Битаров мог себе три туза сдать. А мог тебе.

— Катала?

— Да! Он в самолете брата родного «раздел»!

— На ваших глазах?

— Да. Говорю брату: «Выбрасывай карты». Тот отвечает: «Да ты чего?! У меня три короля!» — «А у него три туза! Выкидывай!» — «Да нет...» Стал открываться — как его Батраз ******* [взгрел] тремя тузами!

— А дальше?

— Чуть драка не пошла прямо в салоне! Такая свара!

— На хорошие деньги играли?

— Еще какие! Эти братья Битаровы и человек шесть бизнесменов заказали из Сочи Як-40. Ну и я с младшим сыном сел к ним. Они сразу карты достали.

— Сами-то играть с ними не сели?

— Куда с ними играть, если Батраз себе по три туза сдает?!

— Это трезво. Так подрались?

— Сын мой спал на сиденье рядом — вдруг они деньги сворачивают и ему в куртку суют. Как-то разом все успокоились. Говорю: «Вы что? Заберите!» — «Нет. Если ребенку бабки отдаешь, скандал заканчивается». Традиция, оказывается. Ребенку отдал — считай, пропало.

— Но потом-то забрали?

— Даже не подумали. Сын проснулся — ничего не поймет. Весь купюрами усыпан. Потом на базе у меня шкафчик открыл — туда все сложил. Как захочет конфетку купить — сам достает сколько надо. Огромная сумма была!

— В «Спартаке» Бесков отчислил Резника из-за карт. Вашей темой это никогда не было?

— Юрку отчислил? Надо же! Вообще-то все наше поколение играло в «джокера». Но я никогда не проигрывался. Зато Вадик Павленко покойный у нас на приличные деньги попал. Так я ему все простил.

— Павленко жизнь самоубийством покончил. В окно вышел.

— Разве? Я думал, спился. Значит, крыша поехала.

— Бард Новиков — он ведь тоже Александр Васильевич. Полный ваш тезка. Знакомы?

— Нет. Я и песни такие не люблю.

— Что же слушаете? Надо думать, не Моргенштерна?

— Да бросьте, какой Моргенштерн... Люблю что-нибудь мелодичное. А что сейчас молодежь-то слушает — рэп? Когда кричат, визжат?

— Будем считать — рэп. К нам ехали — что в машине звучало?

— Радио «Дача». Хе-хе.

— Вы рекордсмен «Динамо» по количеству матчей — 327 в высшей лиге. Рекорд не падет никогда — или Шунин со своими 230 играми способен перекрыть?

— Давайте прикинем. Шунину 34 года. Чтобы меня обогнать, ему надо отыграть три полных сезона от звонка до звонка. И еще восемь матчей.

— А кто сейчас в РПЛ играет до 38?

— О том и речь.

— Хотя Рыжиков вон доигрался.

— В «Динамо» до такого не дойдет. Здесь что-то не то — сразу заменят. Вот как на Шуню немец сейчас посмотрит? На выходе чуть затеряется, запоздает — начнутся проблемы... Да пусть бьет мой рекорд, дай Бог! Мне-то что? Спокойно отношусь. Но Лещуку надо играть, понимаете? Если еще посидит — конец. А мне кажется, после Антона он уже никому это место не отдаст.