Разговор по пятницам
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Разговор по пятницам

Сегодня, 08:00

Юсупов об обстреле базы «Динамо» из пейнтбольных ружей: «Особенно досталось Хохлову. В краске было все — одежда, лицо, даже лысина»

Юсупов вспомнил, как игроков «Динамо» на базе обстреляли из ружей для пейнтбола
Юрий Голышак
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Александр Кружков
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Дмитрий Хохлов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов, ставший героем «Разговора по пятницам», вспомнил, как в 2012 году неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей игроков и тренеров «Динамо» на базе в Новогорске.

— Я-то, правда, отскочил. Тренировка закончилась, Петреску сказал: «Минут десять можете поработать индивидуально». В таких случаях я всегда оставался, и не на десять минут — дольше. Но в тот день куда-то спешил, сразу отправился в раздевалку. Выйдя из душевой, увидел Хохлова в краске. Сначала ничего не понял. Даже рассмеялся: «Что с вами, Валерьич?» — «Нас пейнтбольными шарами обстреляли». Потом мне рассказали, как дело было.

— Ну и как?

— Когда Хохлов и часть игроков шли с поля в сторону раздевалки, к забору подскочили ребята в камуфляже, масках и сквозь решетку открыли огонь. Легионеры сразу на землю попадали — думали, теракт. Кто-то обратно к полю успел отбежать. Тем, кто шагал впереди, повезло меньше.

— Кому особенно досталось?

— Кажется, Хохлову. В краске было все — одежда, лицо, даже лысина. Кошмар! Когда с базы выезжали, опасались, что еще и по машинам будут палить. Но больше не стреляли.

— Нападавших не нашли?

— До сих пор неизвестно, кто это был. То ли действительно болельщики «Динамо», недовольные игрой и результатом, то ли фанаты другого клуба. То ли просто какие-то придурки.

Полностью интервью Артура Юсупова читайте на сайте «СЭ»

Артур Юсупов
Дмитрий Хохлов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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