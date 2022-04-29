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Разговор по пятницам

Сегодня, 07:30

Юсупов — о Кокорине: «Сашу нахваливают, и он расслабляется. А с ним, наоборот, надо пожестче»

Футболист «Сочи» Юсупов считает, что с Кокориным нужно вести себя жестче
Юрий Голышак
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Александр Кружков
Читать «СЭ» в
Александр Кокорин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине, с которым играл за «Динамо» и «Зенит».

— Луческу говорил о Кокорине: «Потрясающий мастер. На поле умеет все». Согласны?

— Многие зарубежные тренеры, работавшие в России, отзывались о Кокорине восторженно. Не только Луческу, но и Хиддинк, Адвокат, Капелло, Манчини, Петреску... Трудно понять, что мешает Саше раскрыться. Возможно, русский менталитет. Об особенностях которого иностранцы не знают. Нахваливают Кокорина, и он расслабляется. А с ним, наоборот, надо пожестче.

— Исчерпывающе.

— Сашу я помню еще по интернату «Локомотива». Уже в девять лет всю Москву разрывал! Кокорин на поле — машина. Быстро бежит, сильный удар, неплохая техника, классно играет головой. Есть все, что нужно для нападающего. Причем это даже не натренировано — дар свыше.

Полностью интервью Артура Юсупова читайте на сайте «СЭ»

Александр Кокорин
Артур Юсупов
Футбол
РПЛ
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