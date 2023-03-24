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Разговор по пятницам

Сегодня, 08:50

Яровинский — о Чепчугове: «Однажды в ЦСКА его оштрафовали за нарушение режима на 30 тысяч евро»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Сергей Чепчугов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор ЦСКА и «Рубина» Олег Яровинский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об экс-вратаре армейцев Сергее Чепчугове.

— В соцсетях вы подписаны на Чепчугова?

— Нет. Мне говорили, что он публикует всякую дичь. Но я не поклонник его соцсетей. Подписался бы на них только в том случае, если бы наступил апокалипсис и Чепа оставался бы единственным, кто выкладывал какие-то посты.

— Он же и в ЦСКА чудил?

— Да не особо. К тому, что все вратари со странностями, я уже привык. Пожалуй, лишь один эпизод отложился в памяти. Как-то Чепа насандалился, барагозил на базе. Я вызвал его в офис, чтобы оштрафовать. А он почему-то решил, что будем обсуждать продление контракта, еще и с повышением зарплаты.

— Остудили?

— Говорю: «Ты заблуждаешься. Позвал тебя не для того, чтобы денег дать. Наоборот — забрать. За нарушение дисциплины». Чепа вздохнул: «А-а, штраф. Ну ладно...» Весь разговор.

— Сумма?

— 30 тысяч евро!

— Это больно. Впрочем, мы слышали, что и зарабатывал Чепчугов немало — около 500 тысяч евро в год.

— Так и есть. В ЦСКА футболистам платили щедро. Но и штрафы были конские. Не только за пьянку. На день опоздаешь на сбор — 10 тысяч евро! Когда в «Халле» и «Витессе» озвучивал суммы, народ хватался за голову: «Не может быть!» Да и для меня это все было уже как в другой реальности.

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