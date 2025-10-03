Виктор Петраков — о Маркусе Уэббе: «В съемной квартире стены и потолок выкрасил в темно-синий цвет»

Экс-президент ЦСКА Виктор Петраков в интервью «СЭ» для рубрики «Разговор по пятницам» рассказал об американском легионере Маркусе Уэббе, который играл за армейцев в период его правления.

— Как реагировали, когда Уэбб зимой приезжал на игру в шубе до пят и на велосипеде?

— А что такого? От дома, где ему снимали двушку, до УСЗ всего 500 метров. Маркус — классный. Добродушный, смешливый. Но вот с девчонкой не повезло. Познакомился здесь с дочерью посла Зимбабве в России. Молоденькая, лет 20.

— Что ж плохого?

— Оторва! Постоянно деньги из него тянула. Квартиру предложила благоустроить. Уэбб всю мебель, кроме кровати, вынес на помойку, а стены и потолок выкрасил в темно-синий цвет. Но мы-то не знали. Пока однажды в клубный офис не явилась пожилая женщина: «Вы президент? А я вашему негру квартиру сдаю».

— Так и сказала?

— Да. Попросила с ней пройти. Маркус с командой где-то на выезде, а мы с администратором и хозяйкой пошли. Открывает дверь — и я вздрагиваю. Внутри чернота. Поблескивают четыре глаза.

— Уэбб же на выезде.

— Включаем свет — а это два ротвейлера. Маркус в Москве купил. Но он на игре, а подруга куда-то умотала, собак бросила. Они на привязи, голодные, все загажено, вонь...

— Ну и дела.

— Звоним этой девке, она под кайфом, ничего не соображает. Но все-таки приехала, забрала собак. Когда Маркус вернулся, я спросил: «Ты что в чужой квартире устроил?»

— Кстати, у кого-то из игроков ЦСКА была версия, что Уэбб даже окна закрасил.

— Нет. На окнах висели плотные темные-синие шторы. И красные лампы повсюду. Вот такие у девицы фантазии.