Разговор по пятницам
Все интервью
Главная
Разговор по пятницам

Сегодня, 10:50

Филатов: «Перед матчем в Казани сказал Петтаю: «Даю тебе 200 тысяч рублей. Подсуживать нам не надо. Суди как есть»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валерий Филатов
Валерий Филатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах в 2005 году железнодорожники проиграли в Казани «Рубину» (1:3) и потеряли из-за тяжелой травмы форварда Дмитрия Сычева.

— Стартанули при Эштрекове лихо. Взлетели на первое место, 16 туров лидировали. Да, забивали маловато, зато почти не пропускали. Могли чемпионами стать, если бы не эта Казань! Она нас просто убила!

— Вы о поражении? Или о травме Сычева?

— Да черт с ним, с поражением! К сожалению, поздно до меня дошла информация, что в Казани «Локомотив» могут хлопнуть. Перед матчем я даже сказал Петтаю, главному арбитру: «Даю тебе 200 тысяч рублей. Подсуживать нам не надо. Суди как есть».

— Взял деньги?

— Нет. Мне все стало ясно. А на последних минутах вратарь «Рубина» Харчик еще и Сычева сломал. «Кресты». Без Димки атака вообще расклеилась, никак не могли забить. В итоге проиграли «Рапиду», не попали в Лигу чемпионов, а потом и золото упустили.

Юрий Семин и&nbsp;Валерий Филатов. Валерий Филатов: «Разговора по душам с Семиным так и не случилось»

Дмитрий Сычев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Валерий Филатов
4
1
Читайте также
Хабиб предсказывал падение Фергюсона раньше всех остальных
Европейский суд признал действия ФИФА и УЕФА по блокировке Суперлиги незаконными
Силовики пришли в клуб после «почти голой вечеринки» Ивлеевой
Актер Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил» умер на 33-м году жизни
Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение
В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины
Популярное видео
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Мирошниченко — в тройке с Кузнецовым
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валерий Филатов: «Советовал Кикнадзе купить Жиру»

Валерий Филатов — о Харламове: «Где бы он ни появился — народ млел. Такое дружелюбие излучал»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости