Валерий Филатов — о Семине: «Да если бы не сборная, может, мы до сих пор бы вместе работали!»

Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о взаимоотношениях с экс-тренером железнодорожников Юрием Семиным.

— С Семиным вы дружили много лет. Первая трещина в отношениях?

— Не было ни трещин, ни ссор, ни конфликтов! Я Семину благодарен. За то, что с пониманием относился к моим проблемам. Мы не ревновали друг друга к славе, успеху, деньгам. Он не лез в мои дела, а я в его. Если надо было что-то обсудить, после тренировки встречались на стадионе в каморке у Егорыча (администратора «Локомотива» Анатолия Машкова. — Прим. «СЭ»). Посидим, выпьем, поговорим… Всегда находили общий язык. По любым вопросам!

— Конкретный момент, когда поняли, что с Семиным вам не по пути?

— Да если бы не сборная, может, мы до сих пор бы вместе работали! У меня тогда возник один-единственный вопрос: кто будет отвечать за результат? Я прекрасно понимал, что при отлучках Семина в сборную Эштреков с футболистами не справится, в команде начнется бардак и все шишки в меня полетят.

— Так вот почему вы были против совмещения?

— Конечно! Пошел к Фадееву, который тогда возглавлял РЖД, объяснил свою позицию. Он со мной согласился. И предложил Семину сделать выбор: клуб или сборная. Юра предпочел второй вариант.

— При этом на вас обиделся?

— Наверное. Если он считает, что виноват именно я… Что ж… Пускай.

— Когда видели Семина последний раз?

— На ретроматче. Встретились в раздевалке, обнялись. И с ним, и с Эштрековым, и с Коротковым…

— В книге Игоря Рабинера «Локомотив», который мы потеряли» Семин посвятил вам пронзительный монолог: «Мы с Валерой крепко дружили. Но в какой-то момент частные разногласия, связанные исключительно с рабочими футбольными вопросами, затмили главное, что было в наших отношениях — как профессиональных, так и личных. Не очень хорошую роль сыграло и окружение каждого. Мы оба совершили немало ошибок — и связанных с моим уходом и возвращением из сборной, и других… К сожалению, не нашлось людей, которые посадили бы нас за стол, заперли снаружи дверь и сказали: «Что вы творите? Сядьте — и пока не разберетесь со всеми проблемами, из комнаты не выйдете!»

— Юра прав. Действительно надо было сделать шаг навстречу друг другу, сесть и поговорить. Но не оказалось рядом человека, который бы этому поспособствовал. Уверен, если бы Аксененко был жив, он бы организовал такую беседу. И всё бы разрулили. А Фадееву мы были до фонаря.

— За эти годы так и не случилось у вас с Семиным разговора по душам?

— Не случилось…

— Почему в 2005-м вы распорядились не пускать его на базу и в раздевалку после матчей?

— Я слышал эти разговоры. Но таких указаний не давал. Не знаю, откуда все пошло. Ну как я мог запретить Юре приезжать к нам в Баковку, если он жил в ста метрах от базы?