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Разговор по пятницам

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Валерий Филатов: «Меня шокировал уход Игнашевича. До сих пор не могу понять, почему он так поступил»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Футболист Сергей Игнашевич
Сергей Игнашевич.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как уходил из команды защитник Сергей Игнашевич.

— В том «Локомотиве» были знаковые фигуры — Чугайнов, Овчинников. Почему не стали удерживать ни того ни другого?

— Честно? К тому времени я немножко избаловался. Эйфория охватила — особенно после чемпионства. Из-за этого и Игнашевича потеряли. Вот как можно было допустить, чтобы такой футболист ушел бесплатно, да еще к главному конкуренту?!

— В самом деле.

— В 2002-м мы впервые взяли золото. Кому-то сразу повысили зарплату. Кто-то получил машину, кто-то квартиру. Измайлову дали «трешку» в Крылатском, возле дома Ельцина... А Игнашевичу — ничего.
— Но почему?

— Моя вина. Упустил этот момент. Надо было трезво взглянуть на происходящее, как-то поощрить Сергея. А с учетом того, что контракт у него заканчивался, — заранее договориться о продлении. Я же думал, что всё под контролем. Игнашевич никуда не рвется, ни о чем не просит — ну и слава богу.

— Какая беспечность.

— Вот-вот. Будь я повнимательнее к таким вещам — возможно, Игнашевич всю карьеру в «Локомотиве» бы провел.

— Вы полагаете? Нам он говорил, что в ЦСКА ему предложили в семь раз больше, чем в «Локо». И добавил: «Перед последней игрой сезона с «Арсеналом» в Лиге чемпионов Семин попробовал переубедить. Но я сказал, что пути назад нет — уже дал слово Гинеру».

— Да и я бы мог поднять Игнашевичу зарплату! Получал бы не меньше, чем в ЦСКА! Если бы знал о его переговорах с Гинером, сделал бы все, чтобы сохранить такого игрока.

— Вы были в шоке, когда Овчинников перешел в «Динамо»?

— Нет. Шокировал меня уход Игнашевича. До сих пор не могу понять, почему он так поступил. По-тихому, просто поставив перед фактом, когда уже ничего нельзя было сделать. Думаю, сработали подводные течения.

Юрий Семин и&nbsp;Валерий Филатов. Валерий Филатов: «Разговора по душам с Семиным так и не случилось»

Сергей Игнашевич
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Филатов
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