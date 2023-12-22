Валерий Филатов: «Не было такого, чтобы я поднял руку и проголосовал против Семина»

Бывший президент «Локомотива», а сейчас член совета директоров клуба Валерий Филатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что в 2020 году не голосовал за отставку главного тренера железнодорожников Юрия Семина.

— Почему в мае 2020-го на заседании совета директоров вы проголосовали против Семина?

— С чего вы взяли?

— Писали, что решение об отставке Юрия Павловича принималось единогласно.

— Такого, чтобы я там поднял руку и проголосовал против Семина, не было. Да и не стоял так вопрос. Просто Кикнадзе с Мещеряковым захотели убрать Юру, вот и все.