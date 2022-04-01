Третьяк рассказал, как Ролан Быков предсказал победу в Кубке Канады

Лучший вратарь ХХ века Владислав Третьяк в интервью для рубрики «СЭ» «Разговор по пятницам» рассказал о поездках знаменитых актеров с хоккейной сборной СССР.

— Кажется, Евгений Леонов бывал с хоккейной сборной в поездках?

— Да, в 1978-м в Прагу приехал, на финал чемпионата мира. Ходил вразвалочку, говорил голосом Винни Пуха. Смешил нас. А Ролан Быков летал с нами на Кубок Канады.

— 1981-й?

— Да. Последний матч в группе ничего не решает — уже и мы в полуфинале, и хозяева. Я не играю, выпускают Мышкина. Уступаем 3:7. Через несколько дней финал с канадцами, настроение так себе. У них могучая сборная. Сложно обыграть. И вот встреча с Быковым. Садится, начинает рассказывать про свою жизнь: «Знаете, мне всегда и везде везло! Кто-то травму получил, кто-то не приехал, опоздал, а тут я... В группе вы проиграли Канаде, но чувствую — завтра победите! Возьмете Кубок! Или я невезучий человек и все это выдумал». Мы сидим поникшие: «Ага, говори, говори». Ну как в Монреале победить?! У них Гретцки, Лефлер, Троттье...

— Чем дело закончилось, мы помним. Молодые читатели — едва ли.

— Мы выиграли 8:1! Быков вбежал в раздевалку: «Ну что я вам говорил?! Мне всю жизнь везло!»