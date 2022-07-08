«Нельзя 90 минут на поле быть цербером». Старейший арбитр — о Карасеве

Старейший футбольный арбитр Сергей Беляев, ставший героем «Разговора по пятницам», поделился мнением о судье Сергее Карасеве.

— Лучший российский судья последних лет?

— Сергей Карасев. Минимум ошибок, держится на поле солидно. Раньше мне нравился Павел Кукуян, но в последнее время он что-то начал часто прокалываться. Да многие сегодняшние арбитры в Союзе судили бы в лучшем случае первую лигу!

— Даже Карасев?

— Ну, нет! Он-то на общем фоне выделяется. А больше и отметить некого. Есть в РПЛ судьи, которые ведут себя как деревенщины! Непонятная прическа, сморкаются, зажав ноздрю пальцами, потом о майку их вытирают... Тьфу! Ребята, сейчас кругом камеры! Нужно помнить, что любое ваше действие как на ладони. Еще меня раздражают арбитры, которые после подсказки ВАР идут к монитору не торопясь, вразвалочку. Что это такое?!

— Чего не хватает Карасеву, чтобы стать арбитром мирового уровня?

— Вы заметили, что он постоянно в напряжении? Зарубежные судьи общаются с игроками совершенно иначе. Доверительно. С улыбкой. Нельзя 90 минут на поле быть цербером.

— Карасев — цербер?

— Да какой! Он словно мумия. Никогда не улыбается. Гибче надо быть. Раскованнее. Когда судья все время зажат, вероятность ошибки возрастает.