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Судейство

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«Нельзя 90 минут на поле быть цербером». Старейший арбитр — о Карасеве

Юрий Голышак
,  
Александр Кружков
Читать «СЭ» в
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Старейший футбольный арбитр Сергей Беляев, ставший героем «Разговора по пятницам», поделился мнением о судье Сергее Карасеве.

— Лучший российский судья последних лет?

— Сергей Карасев. Минимум ошибок, держится на поле солидно. Раньше мне нравился Павел Кукуян, но в последнее время он что-то начал часто прокалываться. Да многие сегодняшние арбитры в Союзе судили бы в лучшем случае первую лигу!

— Даже Карасев?

— Ну, нет! Он-то на общем фоне выделяется. А больше и отметить некого. Есть в РПЛ судьи, которые ведут себя как деревенщины! Непонятная прическа, сморкаются, зажав ноздрю пальцами, потом о майку их вытирают... Тьфу! Ребята, сейчас кругом камеры! Нужно помнить, что любое ваше действие как на ладони. Еще меня раздражают арбитры, которые после подсказки ВАР идут к монитору не торопясь, вразвалочку. Что это такое?!

— Чего не хватает Карасеву, чтобы стать арбитром мирового уровня?

— Вы заметили, что он постоянно в напряжении? Зарубежные судьи общаются с игроками совершенно иначе. Доверительно. С улыбкой. Нельзя 90 минут на поле быть цербером.

— Карасев — цербер?

— Да какой! Он словно мумия. Никогда не улыбается. Гибче надо быть. Раскованнее. Когда судья все время зажат, вероятность ошибки возрастает.

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Футбол
Сергей Карасев (судья)
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