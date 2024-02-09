Арустамян: «Черчесов выбрал позицию — «Я YouTube интервью не даю»

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, почему его интервью с экс главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым так и не было опубликовано.

— Вы снимаете документальные фильмы для своего YouTube-канала. В серьезный минус попадали?

— Вот записали интервью с Черчесовым. Сняли, смонтировали — и не смогли с героем итоговую версию согласовать. Выпуск ушел в корзину.

— Потеряли на этом 150 тысяч рублей?

— Приблизительно. Могло быть и больше — хорошо, что съемки проходили в Москве.

— Когда в следующий раз пойдете на интервью к Станиславу Саламовичу, какие мелочи обязательно учтете? Что сделаете иначе?

— Мало шансов, что у нас еще будет с ним интервью.

— Нет желания?

— Я-то готов! Мне интересно! Но сам Черчесов сурово смотрит на YouTube как на площадку. Мы планировали пригласить его в «КШ». Но он выбрал позицию — «Я YouTube интервью не даю». Хотя это все равно что сказать: «Я не разговариваю с телевидением». Или «с газетами».

Я объяснял, что YouTube — не конкретный автор, а площадка. Все эволюционирует! Сначала было радио, потом пришло телевидение. Сегодня YouTube и соцсети — важнейшее средство получения информации. Но Черчесов уперся!

— Интервью с ним — единственное, которые было записано, но не вышло? Или случалось еще что-то?

— Да случалось, конечно. Например, снимали детского тренера. Вдруг понимаем — сюжет не клеится. Банально — что-то не то! Все отменяем. Потому что слишком непонятная история. Не зацепит аудиторию.

— С Черчесовым все уперлось в два небольших кусочка?

— Да. Первый — про YouTube и соцсети. Второй — про участие в ролике в поддержку поправок в Конституцию.

— Без этих эпизодов интервью настолько проигрывало, что не стоило выпускать?

— Мне показалось, разговор получался слишком рафинированный. Было важно с разных сторон посмотреть на Саламовича. Я вообще понять не могу: в чем проблема-то? Ну не смотрит он YouTube. Не беда! Таких людей тысячи. Та же история с роликом в поддержку поправок. Ну, снимался. Это медицинский факт. О котором все знают. Как можно скрыть?

— Ставим себя на ваше место. Куча затрат, задействовано много людей, вы арендовали музей космоса. Столько времени ушло. Вдруг все упирается в пару эфирных минут. Неужели нельзя было пожертвовать?

— Решения мы принимаем внутри команды. Тогда обсудили и поняли — не выпускаем. Имеем право.