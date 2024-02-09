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Разговор по пятницам

9 февраля, 08:40

Арустамян: «Диего взял салфетку и написал: «Нобелю от Марадоны»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о знакомстве с Диего Марадоной.

— Это ведь Трезеге в 2018-м познакомил вас с Марадоной?

— Да, как раз во время чемпионата мира. Марадона на групповом этапе так активно болел за сборную Аргентины, что сначала чуть не выпал из ложи ВИП, а потом прихватило сердце, вызывали скорую. После третьего матча Диего уже не выходил за пределы гостиницы. Туда Трезеге и провел меня с Тимуром Гурцкая.

— Сколько продлилась аудиенция?

— Полчаса. Может, чуть больше. Марадона в мятой футболочке сидел в окружении шести соотечественников. Был спокоен и умиротворен. Ел пасту, запивал ее пивом. Я не собираю автографы, но тут-то момент особенный, хотелось запечатлеть. Диего взял салфетку и написал: «Нобелю от Марадоны».

— Салфетка сохранилась?

— Конечно! Лежит дома в специальной коробке. Там же билеты с самых памятных матчей, на которых я побывал. Чемпионаты мира, Европы, финалы Лиги чемпионов.

— О чем вы не спросили Марадону — и сейчас жалеете?

— Я же не на интервью пришел. Мы обсуждали трансферную политику «Наполи». Например, покупку вратаря Мерета.

— Ну и тема.

— Так Марадоне это действительно было интересно! Ворчал: «Что творит «Наполи»?! Зачем вместо Рейны берут Мерета, а не Перина?» Я ответил, что Мерет как минимум не хуже. И ростом повыше, и моложе. Марадона на меня покосился: «Эрмано («брат» на испанском. — Прим. «СЭ»), ты не прав». Ну а что я должен был спросить? Про «руку Бога»? Или допинговый скандал 1994-го? Да об этом уже столько написано...

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Диего Марадона
Нобель Арустамян
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