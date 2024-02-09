Арустамян: «Шоу «Ну, так нельзя» — это идея самого Слуцкого»

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о сотрудничестве с тренером Леонидом Слуцким.

— Задействовать по максимуму Леонида Слуцкого, дать ему не только роль эксперта — чья идея?

— Мы Слуцкому неоднократно говорили: «Леонид Викторович, как у вас не будет тренерской работы — всегда рады видеть у себя». Он же со своими шутками не затеряется ни в одной компании. Что касается шоу «Ну, так нельзя, ***» — изначально это идея самого Слуцкого.

Да-да, именно он произнес: «Хочу сделать вот такой проект». Наша задача была поддержать и найти правильную форму. Организовать технически. А вот формат «Коммент.Тренер» предложили мы.

— Слуцкого все устраивало?

— Да. От интервью с Романцевым и Осинькиным просто в восторге. Говорит — эти беседы подпитывают его новыми футбольными мыслями. Молодые тренеры тоже много полезного могут почерпнуть. Задача «КШ», как видим ее мы, — дать возможность смотреть на одном канале абсолютно разные форматы, где каждый найдет для себя подходящий.

— Мы слышали, Леонид Викторович на этих проектах зарабатывал больше, чем в «Рубине».

— Не исключено.

— Каким образом?

— Я же не его бухгалтер! Откуда мне знать? Могу предположить — гонорары в «КШ», еще Слуцкий — амбассадор разных букмекерских компаний и банков. Востребован в рекламных проектах. И на Первом канале вел программу с Казанским — наверное, не бесплатно.

— Многие говорили, что Слуцкий уже не хочет тренировать. Мир шоу-бизнеса засосал. Но вы-то думали иначе?

— Я не сомневался, что Леонид Викторович вернется к профессии. Вопрос был — когда и где это случится? Вот с Китаем все совпало. Сам по себе Шанхай — интересная точка на земле. Да и для Слуцкого подошло время начать новый цикл. В зимней паузе можно познакомиться с командой. Так что я понимал — Слуцкий карьеру не завершил, рассматривает разные варианты.

— Просто в России тренировать не будет.

— В ближайшие годы — вряд ли. Здесь у него уже образ «медиа».