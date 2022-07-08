Старейший футбольный арбитр Сергей Беляев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о лучшем судье в истории советского футбола — Николае Латышеве, который обслуживал финал ЧМ-1962 Бразилия — Чехословакия (3:1).

— Хоть раз на вашей памяти Латышев сильно облажался?

— Было — кажется, в Ереване. Но Николай Гаврилович обладал таким авторитетом, что его ошибки воспринимались как часть игры. Только Латышева могли назначить на матч «Динамо» Киев — «Спартак» — и никто на Украине не возмущался. Понимали: да, арбитр из Москвы, но судейство будет беспристрастным. А у нас, арбитров, даже был девиз. Перед выходом на поле главный поворачивался к помощникам и говорил: «Судим по Латышеву!»