Юсупов объяснил, почему в «Сочи» стал больше забивать

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своей результативности.

— Забивали вы всегда немного. А перешли в «Сочи» — и понеслось!

— Так я ж позицию сменил — чаще хожу вперед. Да и с возрастом стал хладнокровнее относиться к моментам. Прежде мог зарядить на силу — а сегодня спокойно катну в угол. Или под себя мячик уберу. Обстановка в «Сочи» замечательная, на команду болельщики не давят. Легче играется, забивается...

— Все понятно.

— Сейчас у меня в каждом матче три-четыре момента!

— Тем более.

— Когда играл опорным — за три игры, бывало, ни единого. Если что-то случается, уже не знаешь, что делать. Нервозность, паника. Лупишь так лупишь! Очень уж хотелось забить. Тогда хладнокровия не было — теперь есть.

— Вот смотрим на вашу игру в «Сочи». Роскошные два сезона. Думаем: ну и к чему вы всю жизнь выгрызали мяч в опорной зоне? Сдвинулись бы вперед — вся карьера сложилась бы иначе!

— Дилетанты так и рассуждают. Для них моя игра только сейчас преобразилась, пошли голы. Твердят: да-а, теперь Юсупов в порядке. Хотя лучший мой сезон — в 2014-м в «Динамо»! Там ведь была сумасшедшая конкуренция!

— Напомните-ка по именам.

— Тот же Нобоа не попадал в состав! Кокорин оставался на лавке, Кураньи. Вот тогда компьютер взрывался от моих данных. Это видят специалисты, тренеры — но не болельщики. Им лишь голы давай — как сегодня. Забиваю? Все, в топе!

В текущем сезоне 32-летний Юсупов провел 27 матчей за сочинцев, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

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