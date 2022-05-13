Алексей Еременко: «Если бы в Африке и Южной Америке пробовал все, что предлагали, сейчас бы здесь с вами не сидел»

Экс-полузащитник «Сатурна» и сборной Финляндии Алексей Еременко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как побывал в финской тюрьме.

— Это было еще до «Сатурна». Сначала инцидент на дискотеке, потом авария... А в Финляндии строго. Если какое-то происшествие, приезжает полиция, увозит в отделение. Пока тянется разбирательство, могут 12 часов в «обезьяннике» продержать.

— Как произошла авария?

— В Хельсинки около порта подружка на моем мерседесе не справилась с управлением, врезалась в столб. Мы в клубе отдыхали, был выходной после матча сборной. Вышли под утро. Земля мокрая, мотор мощный, а девочка слегка нетрезвая. Газанула так газанула.

— За секунду до удара вся жизнь пронеслась перед глазами?

— У меня была одна мысль: «Что скажу папе и маме?!» Повезло нам, конечно. Еще пару метров — и пробили бы парапет, улетели бы в море. Глубина там приличная, большие корабли стоят, а в мерседесе открытый люк... Но в тот день мы не в «обезьяннике» сидели — просто в ментовке.

— С камерой после дискотеки познакомились?

— Да. Дурацкая история. Отправились с друзьями в клуб. В очереди перед входом зацепились с компанией. Кто-то кому-то на ногу наступил. Покричали, потолкались. Приехала полиция и всех без разбору повязала. Часов семь продержали за решеткой.

— Самое неожиданное, что там обнаружили?

— Да все как обычно. Кушетка, матрас, подушка, туалет.

— С дырой в полу?

— Нет, нормальный унитаз. Раковина, мыло, полотенце. Чистенько. Финские тюрьмы вообще отличаются гуманностью. Мои знакомые периодически туда попадали.

— За что?

— Да не важно. Самая известная тюрьма — недалеко от Хельсинки, на маленьком острове. С друзьями шутим: «Что, Димон опять на «Мальдивах»?» — «Ага, отдыхает». Там реально как в санатории — йогуртами кормят, фруктами, каждое утро свежие газеты. Телевизор, интернет, даже PlayStation!

— В тюрьме?!

— Да! Есть тренажерка, спортзал. Димон выходит — не узнать! Подкачанный, отдохнувший, посвежевший.

— Последняя дискотека в вашей жизни?

— Года полтора назад. В Кот-д'Ивуаре. Сам бы не пошел — пригласили знакомые, бывшие футболисты.

— Ну и как?

— Страшно!

— В каком смысле?

— В прямом. Из белого — только я да зубы окружающих. Темень, грохот, дым. Местные поголовно какую-то траву курят. Она там повсюду, дешевле воды.

— Попробовали?

— Еще чего! Я ж не камикадзе. Если бы в Африке и Южной Америке пробовал все, что предлагали, сейчас бы здесь с вами не сидел. В таких странах нужно постоянно быть начеку, контролировать ситуацию. Иначе проснешься в джунглях в обнимку с крокодилом.