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Сегодня, 12:03

Бышовец согласился с критикой Тарпищева в свой адрес

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в разговоре «СЭ» отреагировал на критику Шамиля Тарпищева в свой адрес.

Ранее Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о «Письме четырнадцати», экс-руководителе РФС Вячеславе Колоскове и бывшем тренере национальной команды Анатолии Бышовце.

«Прав Шамиль Анвярович. Хочу ему выразить самое доброе отношение. Команда, которая была создана в 90 году, прошла практически без поражений. Перспективы той команды были очень большими, но в итоге была борьба. За спиной будущих руководителей была поддержка во главе с федераций футбола, которая ориентировалась на Садырина и Семина. Если говорить по оценке их назначения, то у них не было опыта работы, а у меня к этому времени было порядка 70 матчей с национальной командой. Мы говорили с Якушиным об этой теме. Он высказал удивительную вещь: «Как можно придти в команду, когда практически 80 процентов игроков против Садырина и Семина». Несмотря на результаты, которых мы добились с командой, предпочтение отдали другим тренерам, которые практически провалили чемпионат мира. Этот фактор и последующее назначение других совершенно посредственных тренеров отбросили наш футбол на десятки и более лет. У меня никогда не было контракта, когда я работал в сборной с федерацией футбола», — сказал Бышовец «СЭ».

Анатолий Бышовец
Шамиль Тарпищев
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