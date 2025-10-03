Разговор по пятницам
Сегодня, 22:30

«Своих, говорят, не жрал. Только оппозиционеров». Баскетболист Петраков — о президенте Уганды и каннибале Амине

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Виктор Петраков.
Фото Юрий Голышак

Экс-баскетболист ЦСКА и сборной СССР, 10-кратный чемпион страны Виктор Петраков в интервью «СЭ» для рубрики «Разговор по пятницам» рассказал о поездке в Уганду.

— В 1973-м туда на товарищеские матчи полетели две команды — наш ЦСКА и футбольный СКА из Ростова-на-Дону. Принимал нас президент страны Иди Амин, каннибал, один из самых кровавых диктаторов. В прошлом боксер-тяжеловес, чемпион Восточной Африки. Видели бы вы его кулак...

— Огромный?

— Во-о-от такая шайба! Больше, чем у Ткаченко! Но Володька добряк, а у этого физиономия злющая-презлющая. Как у ротвейлера. В 70-е СССР внезапно задружился с Угандой, начал поставлять оружие, много советских специалистов там работало. По армейской линии нас и пригласили.

— Знали, что Амин людоед?

— Консул просветил. Сформулировал так: «У нас установка партии — подружиться с Амином. Чтобы Уганда отошла от Англии и приняла коммунистическую идеологию. Поэтому закрываем глаза на его чудачества. Например, во время заседания, если что-то Амину не понравится, любого министра может избить до полусмерти. Мутузит своими кулачищами, как боксерскую грушу».

— Потом съедает?

— Своих, говорят, не жрал. Только оппозиционеров. Врагов-то хватало, многие мечтали его свергнуть. Привезут такого бедолагу в резиденцию к Амину, он на лужайке разводит костер. Срезает мясо по кусочку, жарит — и уплетает. Супруга рядом сидит.

— Тоже человечиной балуется?

— Нет. Просто присутствует. Все это нам консул рассказал. Напоследок произнес: «Представителям оппозиции проще жизнь самоубийством покончить, чем в лапы к Амину попасть».

Виктор Петраков.Виктор Петраков: «Прижал Кондрашина к стене, уже кулак занес. Бог отвел»

Виктор Петраков
Виктор Петраков — о Маркусе Уэббе: «В съемной квартире стены и потолок выкрасил в темно-синий цвет»

КХЛ на Кинопоиске

