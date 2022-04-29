Юсупов напомнил, что «Сочи» взял четыре очка в матчах с «Зенитом» в текущем сезоне РПЛ

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, что предшествовало сенсационной победе команды над «Зенитом» в Санкт-Петербурге в первом круге чемпионата России-2021/22.

— Нам, глядя со стороны, очень нравится ваш тренер Федотов.

— Хороший тренер. Прекрасный мотиватор. Так умеет рассказать, что мы не слабее — даже на матч с «Зенитом» выходим в полной уверенности, что можем победить. Перед последней игрой втолковывал: «Вы ничем не хуже!» Результат вы видели.

30.04.2022 | Зенит — Локомотив

— Самый экстремальный перерыв в «Сочи»?

— Это в Краснодаре, в сентябре. Обычно-то Владимир Валентинович эмоции держит. Ничего похожего не бывает.

— Что стряслось в Краснодаре?

— Не столько тренер дал огня, сколько футболисты повздорили между собой. Была накаленная обстановка. Мы проиграли 0:3.

— Дошло до драки?

— Нет. Но претензий хватало: «Не можешь точный пас отдать...» Уже к перерыву уступали 0:2, вообще ничего не получалось!

— Есть объяснение — почему?

— А еще до игры чувствовалось — мы не готовы. Вот бывает такое! Какие-то микроконфликты, недопонимание, у каждого свое мнение... Едешь на игру — и точно знаешь: будет что-то плохое. Так и случилось. У «Краснодара» к 75-й минуте два удаления — даже это нам не помогло! В полном составе нам, наверное, штук семь забили бы.

— Ну и как переламывать такие кризисы?

— А вот это история!

— Расскажите же скорее.

— Не в курсе, знают ли о ней тренеры. До этого мы проиграли «Динамо», теперь вот «Краснодару». Следующий матч с «Зенитом». Очко взять в Питере — это уже хорошо. Только мало кому удается. Думаем: если проиграем третий матч, все, будем бороться за 10-12-е места...

— Так что сделали?

— Собрались всей командой, без тренеров. Немножко погуляли. Сначала баня, потом ресторан. Поговорили: «Обиды забываем, работаем как раньше. Хоть лицо сохраним в Питере!» Просто сидели и болтали. Почему так? Что происходит? Нам же не 20 лет! Сейчас последний шанс зацепиться за медали — у многих больше его не будет! Разве можно плевать на сезон?

— Результат известен.

— Прилетели — и выиграли. Кому еще это удалось, кроме нас?

— «Ювентусу».

— Вот-вот. Нас считают фарм-клубом «Зенита» — а мы у него в этом сезоне четыре очка забрали!

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