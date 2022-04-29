Артур Юсупов: «Нас считают фарм-клубом «Зенита» — а мы у него в этом сезоне четыре очка забрали!»
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, что предшествовало сенсационной победе команды над «Зенитом» в Санкт-Петербурге в первом круге чемпионата России-2021/22.
— Нам, глядя со стороны, очень нравится ваш тренер Федотов.
— Хороший тренер. Прекрасный мотиватор. Так умеет рассказать, что мы не слабее — даже на матч с «Зенитом» выходим в полной уверенности, что можем победить. Перед последней игрой втолковывал: «Вы ничем не хуже!» Результат вы видели.
— Самый экстремальный перерыв в «Сочи»?
— Это в Краснодаре, в сентябре. Обычно-то Владимир Валентинович эмоции держит. Ничего похожего не бывает.
— Что стряслось в Краснодаре?
— Не столько тренер дал огня, сколько футболисты повздорили между собой. Была накаленная обстановка. Мы проиграли 0:3.
— Дошло до драки?
— Нет. Но претензий хватало: «Не можешь точный пас отдать...» Уже к перерыву уступали 0:2, вообще ничего не получалось!
— Есть объяснение — почему?
— А еще до игры чувствовалось — мы не готовы. Вот бывает такое! Какие-то микроконфликты, недопонимание, у каждого свое мнение... Едешь на игру — и точно знаешь: будет что-то плохое. Так и случилось. У «Краснодара» к 75-й минуте два удаления — даже это нам не помогло! В полном составе нам, наверное, штук семь забили бы.
— Ну и как переламывать такие кризисы?
— А вот это история!
— Расскажите же скорее.
— Не в курсе, знают ли о ней тренеры. До этого мы проиграли «Динамо», теперь вот «Краснодару». Следующий матч с «Зенитом». Очко взять в Питере — это уже хорошо. Только мало кому удается. Думаем: если проиграем третий матч, все, будем бороться за 10-12-е места...
— Так что сделали?
— Собрались всей командой, без тренеров. Немножко погуляли. Сначала баня, потом ресторан. Поговорили: «Обиды забываем, работаем как раньше. Хоть лицо сохраним в Питере!» Просто сидели и болтали. Почему так? Что происходит? Нам же не 20 лет! Сейчас последний шанс зацепиться за медали — у многих больше его не будет! Разве можно плевать на сезон?
— Результат известен.
— Прилетели — и выиграли. Кому еще это удалось, кроме нас?
— «Ювентусу».
— Вот-вот. Нас считают фарм-клубом «Зенита» — а мы у него в этом сезоне четыре очка забрали!