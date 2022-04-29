Юсупов назвал самого недооцененного футболиста «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о партнерах по команде.

— В любой команде пробег высчитывают. Кто в «Сочи» кроет рекорды?

— Маргасов. Да многие у нас в команде бегают, стараются... Поэтому и результат. Особенно техничных в «Сочи» нет. Зато с точки зрения «физики» и самоотдачи мы молодцы. Даже возрастные пашут. Нобоа, может, и не надо возвращаться назад — а он все равно бежит.

— Кто номер один по скорости?

— Вот скоростных у нас тоже не особо... Самый-самый, думаю, Бурмистров. Заика, бывает, неплохо бежит. Терехов.

— Самый недооцененный футболист «Сочи»? На котором многое строится — но простые фанаты этого не видят?

— Цаллагов. В каждом матче — гигантский объем работы! Если я не добегу или Нобоа — Ибрагим подчистит. Все атакующие игроки могут на него положиться. На 80 процентов наша команда — «рабочие лошадки». Есть «творцы» — Нобоа, Попов... Остальные — за счет трудолюбия. Как кто-то расслабляется, сразу проигрываем. Но если все в тонусе — попробуй еще, обыграй нас!

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