«Лобановский рвал и метал: «Обманули!» Старейший футбольный арбитр — об участии легендарного тренера в договорных матчах

Старейший футбольный арбитр Сергей Беляев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об участии Валерия Лобановского в договорных матчах в чемпионате СССР.

— Договорные матчи судили?

— Сейчас посмотрим в моей тетрадке — где-то у меня договорняки записаны... Вот! 1972-й, «Зенит» — «Динамо» Киев — 2:2. Судили Казаков, Беляев и Жихарев. Обычно по сценарию первыми забивают хозяева, потом гости отыгрываются. Идет матч — внезапно Мунтян из центрального круга бьет по своим воротам! Рудаков ловит мяч — и на весь стадион: «Муня, ты за кого играешь?!» Но тогда я еще молодой был, не сразу просекал. А после достаточно было мелочи, чтобы дошло.

— Например?

— 1980-й, киевское «Динамо» принимало «Зенит». Второй тур, в Киеве поле еще скверное — матч перенесли в Ужгород. В первом тайме Голубев, защитник «Зенита», засадил кому-то по ногам. Я сразу предупреждение. Протокол пришел подписывать второй тренер Храповицкий — и на меня: «Ты что карточки раздаешь?!» «А-а, — думаю. — Что-то здесь договорняком попахивает». Если расстраиваются, что карточка висит.

— Сыграли-то как?

— 2:2!

— Да, Лобановский с Юрием Морозовым расписать умели.

— Один раз Лобановского обманули!

— Такое могло быть?

— Его «Днепр» играл с запорожским «Металлургом». Матч повышенного внимания. Почти как «Спартак» — «Динамо». А эти открыто договаривались — ни меня не стеснялись, ни главного арбитра Липатова!

— На ничью?

— Естественно. Играют-играют — неожиданно «Металлург» в концовке забивает и уезжает победителем.

— Шальной гол?

— Обычный. Но такую историю ни под какие правила не подгонишь. Лобановский рвал и метал: «Обманули!»