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Судейство

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«Судить на линии он не любил. В любой момент мог навалить». Старейший арбитр — о Бахрамове

Александр Кружков
,  
Юрий Голышак
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Судья Тофик Бахрамов в финале ЧМ-1966 Англия — ФРГ (4:2).
Фото Global Look Press

Старейший футбольный арбитр Сергей Беляев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о знаменитом судье Тофике Бахрамове, который в финале ЧМ-1966 Англия — ФРГ (4:2) работал лайнсменом и прославился спорным решением.

— Бахрамов по уровню судейства с Латышевым несопоставим?

— Да ну что вы! Небо и земля! Но Николай Гаврилович относился к Тофику с теплотой. В 1966-м Латышеву уже было 53, стал членом судейского комитета ФИФА и пролоббировал назначение Бахрамова на финальный матч чемпионата мира ФРГ — Англия.

— Каким образом?

— Через президента ФИФА Стэнли Роуза, с которым был в хороших отношениях. Тот к мнению Латышева прислушивался. Бахрамова назначили судьей на линии — и он, махнув флажком в пользу королевы, вошел в историю.

— Да уж.

— Меня Бахрамов поражал тем, что при встрече сразу интересовался: «Сережа, что обо мне в Москве говорят?» Почему-то его это всегда страшно волновало. Кстати, судить на линии он не любил, считал, что занимается не своим делом. Главным отработать — да! С удовольствием! А помощником — уже не то. В любой момент мог навалить.

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