Александр Иншаков: «Печень — самая уязвимая. Если правильно нанести удар — человек остывает сразу»
Знаменитый каскадер, один из лучших каратистов страны, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем любимом ударе.
— Вас прогулка с собаками лет пятнадцать назад привела к какому-то адскому мордобою.
— А-а... У меня были азиат и пятимесячный щенок бурбуля. Поехал в лес, неподалеку футболисты играли. Вдруг из кустов выскочил стаффорд. Притравленный.
— То есть?
— В то время стаффордов и питбулей притравливали на людей, на других собак. Как на цель. Любимое занятие идиотов. Пес выскакивает, мчится к моему щенку. А тот хвостом виляет. Азиат сразу между ними встал. Стаффорд в него вцепился!
— Чем закончилось?
— Мой-то не очень агрессивный, но постоять за себя мог. Тут из кустов выбегают футболисты. Кричу: «Ребята, подержите собачку!» Самый борзый отвечает: «Да чего? Сейчас с ноги ему дам...» Я-то думал — своему собирается двинуть. А он бьет моего!
— Такое не стерпеть.
— Я ему в пятак. Чуть-чуть дал люлей и остальным. Первый отлежался в кустах немного, начал голосить: «Давай один на один!» — «Ты дурак? Тебе не хватило? Или я всю голову тебе отбил?»
— Главный вопрос: неужели вас никто не узнал?!
— Узнали, но не сразу. Пьяненькие были. Только после того как отоварил кого-то по серьезному, присмотрелись. Поняли — профессионально действую.
— Куда надо бить такого человека, чтобы вырубить, но не покалечить?
— По печени.
— Любимый ваш удар.
— Печень — самая уязвимая. Какой бы парень ни был здоровый, печень у всех одинаковая. Если правильно нанести удар — человек остывает сразу. Движение незаметное — а для человечка достаточно. Потом долго приходит в себя. Боль дикая!
— Вы получали по печени?
— Ни разу. Всегда ее берег. (Юрий Голышак, Александр Кружков)