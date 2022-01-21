Александр Иншаков: «Дважды узнавал, что меня заказали»
Знаменитый каскадер, один из лучших каратистов страны, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, как едва не стал жертвой заказного убийства.
— Бизнесмены, пережившие 90-е, говорили: «Вдруг выяснилось, что меня заказали». Вы тоже через это прошли?
— Дважды! Все в течение года. Были знакомые в силовых структурах. Позвонили, пригласили, рассказали. Наверное, денег от меня хотели.
— Сколько?
— Не в курсе. Платить не стал. Включил всевозможные рычаги — и оба варианта были решены.
- За этими заказами стояли разные люди?
— Да. Так уж получалось, что обращались они к тем, кто меня знал. Когда возникают подобные вопросы, рано или поздно об этом становится известно в определенных кругах. Сейчас, возможно, по-другому. Тогда было проще. А исполняли, как правило, ребята, прошедшие войну, горячие точки. Бывшие десантники, спецназовцы. Которые в мирной жизни оказались никому не нужны.
— Как жить с ощущением, что тебя собираются убить?
— Ну как... Ходил, оглядывался. Постоянно был начеку.
— Хоть одна бронированная машина у вас была?
— Нет.
— А охрана?
— Только в тот момент, когда у меня был собственный банк. С двумя заказами это никак не связано. Я же понимаю: если захотят устранить — телохранители не помогут. Президентов убивают! (Юрий Голышак, Александр Кружков)