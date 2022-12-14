Судьбу олимпийских медалей решают десять месяцев. Список призеров меняется уже третий раз

Жаркие споры о победителях в женском ски-кроссе.

Все помнят, что итоги командного турнира в фигурном катании до сих пор находятся в подвешенном состоянии. Но не только фигуристы ждут своих медалей больше 10 месяцев. Призеры женского ски-кросса Пекина-2022 также до сих пор под вопросом, и никто не может точно сказать, кто выиграл бронзу — швейцарка Фанни Смит или немка Даниэла Майер. Итоги в этих соревнованиях пересматривают уже в третий раз. Решение CAS выдать медали обеим спортсменкам — уникальное, но кто может быть уверенным, что оно окончательное? В итоге вместо реального спорта мы следим за тяжелыми судебными тяжбами.

Итоги финала женского ски-кросса пересматривают уже третий раз

О ситуации со спорной наградой в женском ски-кроссе мы уже писали в начале марта. Но кто бы мог подумать, что развязку во всей этой истории мы узнаем только за пару недель до Нового года? Напомним, что изначально третьей финишировала швейцарка Фанни Смит. Вернее, она третьей пересекла финишную черту в финале женского ски-кросса, в то время как немка Даниэла Майер заняла последнее, четвертое место. Однако по окончании заезда судейский комитет FIS принял решение о дисквалификации Смит за неправомерный контакт с Майер. Таким образом, бронзовым призером стала уже Даниэла. Однако Смит и Швейцарская лыжная федерация с несправедливым, по их мнению, решением не согласились и подали апелляцию. Обычно такие апелляции имеют разве что символическое значение, судьи редко признают свои ошибки.

Но не в этот раз! Прошло девять дней после гонки и шесть дней после церемонии закрытия. Уже сама Олимпиада закончилась и все разлетелись из Пекина по домам, а FIS откатила все обратно и восстановила в качестве призера Игр швейцарку Смит. Как сообщается, апелляционная комиссия FIS собиралась четыре раза и в течение нескольких часов тщательно пересматривала видео заезда, а также письменную документацию о гонке. В итоге специалисты решили, что контакт между Смит и Майер был непреднамеренным и непредотвратимым. Виновата сама Даниэла — она находилась в непосредственной близости к сопернице, и у последней не было шанса избежать с ней столкновения. Но и это не конец! С последним решением отказалась смириться уже Майер, и немецкая федерация от ее имени подала иск в Спортивный арбитражный суд. И по традиции тяжбы в Лозанне затянулись.

Даниэла Майер. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

МОК и FIS спорят между собой касательно призеров

Юристы CAS начали знакомство с делом в апреле и приняли решение только в начале этой недели. Причем восемь месяцев — это еще мало, у суда в Лозанне обычно много других процессов, а экспертиза по вопросу требует длительного времени. Но, так же как и в случае с фигурным катанием, где золотая медаль сборной России будет оспариваться в суде, пока не доказано обратное, действительным считалось последнее решение МОК и профильной федерации. То есть вплоть до вторника бронзовым призером была швейцарка Смит, а немка Майер — четвертая. «В настоящее время нет обновленной информации относительно бронзовой медали в ски-кроссе. Если будут какие-либо обновления, мы сообщим вам», — подтвердили накануне журналистам представители FIS. От кейса Камилы Валиевой и фигурного командника есть важное отличие: в ски-кроссе успели провести награждение еще в Пекине. И хотя по мнению FIS призером считалась швейцарка, медаль хранилась у немки.

Федерация лыжного спорта Германии была уверена в победе своей подопечной и поэтому не видела смысла в передаче медали МОК и новом награждении. «Майер хранит бронзовую медаль у себя дома и с удовольствием смотрит на нее», — утверждают источники. По закону она имела на это право: пока идут судебные тяжбы, обязать Даниэлу отказаться от награды нельзя. Более того, хотя в документах FIS призеркой была Смит, в архивной базе МОК бронза как была у Майер, так у нее и оставалась. И, судя по всему, это не ошибка — Олимпийский комитет не спешит обновлять информацию, также ожидая окончательного решения суда. CAS в этом случае верховный орган, но даже его решение можно оспорить в Верховном суде Швейцарии. Правда, Верховный суд принимает только апелляции на нарушение судебной процедуры предыдущей инстанции.

Фанни Смит. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Девушки хотят разделить одну медаль на двоих

Крайними во всей этой ситуации оставались сами спортсменки. Судя по их переписке в соцсетях, они уже устали от этих споров, которые ведут за них национальные спортивные ассоциации. Девушки дружат, поэтому их мечтой было разделить награду поровну. Удивительно, что эта мечта воплотилась в жизнь, ведь подобных прецедентов в истории практически не было. Вспоминаются разве что кейсы с двумя золотыми медалями в парном катании Солт-Лейк-Сити (и тоже двойным награждением), а также, из недавнего, разделение золота между прыгунами в высоту на Играх в Токио-2020. Поэтому стоит сказать спасибо МОК и FIS, что они решились на нестандартный и, пожалуй, самый человечный из возможных ход. Притом что сами девушки уже были готовы морально к любому исходу дела. «Я уже смирилась с четвертым местом. Морально мне было тяжело, но я понимаю, как сейчас тяжело Фанни», — говорила неделю назад Майер.

Примерно те же слова касательно своей соперницы говорила и Смит. Она готова была отказаться от бронзы и порадоваться за конкурентку, главное, чтобы все наконец-то закончилось и можно было оставить эту историю в прошлом. И тут у нас возникает главный вопрос: насколько в принципе история с пересмотром победителей и призеров нужна современному спорту? И к чему она может привести? Мы уже привыкли к тому, что спустя восемь лет меняются чемпионы из-за раскрывшихся допинг-скандалов. Но это сильно бьет по популярности Олимпиады, ведь никакой результат теперь нельзя назвать окончательным, если через десяток лет данные из лаборатории заставят пересмотреть финальный протокол. Если к допингу добавить еще и судейские разборки из-за правил, то мы и вовсе открываем ящик Пандоры. Гол-фантом Самсонова на ОИ-2002, корейский протест на победу Аделины Сотниковой, судейский скандал в гимнастике в Токио...

Так что давайте для себя раз и навсегда решим, что мы хотим видеть: соревнования на спортивных аренах или кулуарную битву в кабинетах и судебных залах. Третьего не дано.