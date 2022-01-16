Врезался во встречный грузовик на скорости 180 км/ч. Как жил и умер российский король могула

Сергей Шуплецов был первой в истории нашего спорта суперзвездой лыжного фристайла, но его карьера трагически прервалась в 25 лет.

Имя Сергея Шуплецова многим любителям спорта сейчас ни о чем не говорит. И это парадоксально. Ведь в 90-х годах прошлого века этот россиянин считался одним из самых ярких фристайлистов мира, чей талант и мастерство признавали все соперники.

Сергей Шуплецов.

Из-за шахматной доски на лыжню

Все начиналось в небольшом городке Чусовой, что на западном склоне Среднего Урала, в 140 километрах Перми, в месте слияния рек Усьвы и Вильвы в реку Чусовую. Юный Сережа с детства обожал скорость и очень хотел заниматься картингом. Но для родителей это было слишком дорогое удовольствие. Так что они отдали его... в шахматный клуб. Конечно, Сергей в этой секции долго не продержался, но тут ему улыбнулась удача.

В 7 лет Сергей поступил в местную СДЮШОР «Огонек» и поначалу занимался горнолыжным спортом. До 15 лет спортсмен осваивал лыжную технику, но директор СДЮШОР Леонард Постников сумел разглядеть талант Шуплецова и убедил его попробовать себя в тогда еще диковинном для СССР фристайле.

Нужно понимать, что в те годы фристайл не был похож на то, что принято понимать сейчас под этим словом. Более того, фристайл считался в какой-то степени буржуазным видом и объединял в себе сразу три дисциплины: лыжный балет, могул и акробатику.

Но Шуплецова это не смутило: так он рвался проявить себя. Постников даже сумел уговорить приехать в Пермский край московского тренера Михаила Васильева, который начал заниматься с подающим надежды юниором.

Как вспоминал потом его младший брат Александр, Сергей был просто одержим тренировками. Однажды Сергей пропустил тренировку из-за сильных морозов. Транспорт перестал ходить, и добраться до места занятий было просто физически невозможно. Шуплецов провел весь день в слезах, он был уверен, что даже одна пропущенная тренировка может стоить ему побед в будущем.

«Был момент, когда его спортивная карьера могла прерваться. Была ситуация, когда его тренеры выгнали. Но потом он вернулся другим человеком. После перерыва он как будто бы заново родился и начал все соревнования подряд выигрывать», — добавляет бывший партнер по команде, а ныне президент Федерации фристайла Пермского края Сергей Лазаренко.

Сергей Шуплецов.

Первые успехи

Шуплецов очень быстро стал одним из лидеров советского фристайла. На союзных соревнованиях Сергей опережал тех, кто занимался этим видом спорта гораздо дольше. Настало время проявить себя на международной арене.

Весь мир узнал о юном советском даровании 5 января 1990 года. Шуплецов дебютировал на этапах Кубка мира в Канаде на горе Габриэль в дисциплине «лыжный балет» (на тот момент в программе соревнований была такая дисциплина). На своем первом крупном международном старте он стал 26-м.

Однако уже через девять дней на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде россиянин занял третье место в комбинации, метеором ворвавшись в число лидеров мирового фристайла.

А через месяц он уже выиграл первый в карьере этап Кубка мира — во Франции.

Первая же по-настоящему крупная международная победа пришла к нему в том же 1990 году, когда он стал лучшим на чемпионате Европы.

Одним из ключевых моментов для Сергея стал чемпионат мира все в том же американском Лейк-Плэсиде. Тогда в феврале 1991 года 20-летний Шуплецов стал победителем в комбинации. Он стал первым в отечественной истории спортсменом, кто сумел завоевать медаль мирового первенства.

«То, что я сделал... Это сделало меня счастливым человеком. Я много тренировался. Очень много. Чтобы после каждого прыжка все говорили: «Ох как он прыгнул...» Чтобы у всех челюсть отвалилась», — не скрывал своих эмоций победитель.

Сергей Шуплецов.

Новые высоты

Олимпиада 1992 года в Альбервилле должна была стать звездным часом спортсмена. Однако все обернулось провалом — 12-е место. Сергей был подавлен и на эмоциях чуть ли не думал вовсе закончить со спортом.

На той же Олимпиаде в женских соревнованиях второй стала Елизавета Кожевникова, на тот момент подруга Шуплецова, с которой он познакомился в 1989-м на сборах в Алма-Ате. Она и помогла ему преодолеть непростой период и видела, как менялся сам Сергей. В будущем Елизавета станет известным спортивным психологом.

Шуплецов кардинально изменил свое отношение к могулу. По ее словам, он постоянно тренировался, а после тренировок мог до полуночи смотреть видеозаписи с выступлениями основных соперников. Он разобрал технику каждого до мельчайших деталей, пробовал копировать, но в итоге выработал свою собственную технику.

Уже через год после неудачи на Олимпиаде, на чемпионате мира в австрийском Альтенмаркте, россиянин превзошел свое достижение, став двукратным победителем в комбинации.

А 8 января 1994 года Шуплецов впервые в карьере выиграл этап Кубка мира в могуле, победив в канадском Блэккомбе.

На Олимпиаду в Лиллехаммер в 1994-м приехал совсем другой спортсмен. Нацеленный на победу. И главное, знавший, что ради этого нужно. Золото должны были разыграть он и француз Эдгар Гроспирон. Как раз последний и выиграл предыдущую Олимпиаду. Однако в Норвегии случилась сенсация. Победу одержал канадец Жан-Люк Брассар, а Шуплецов остался на втором месте.

Король могула

После Олимпиады Шуплецов еще восемь раз поднялся на подиум на этапах Кубка мира в могуле и комбинации и завоевал Кубок мира сезона-1993/94 в общем зачете. Несмотря на успехи в этой дисциплине, в следующем сезоне он принял решение сконцентрировать все силы только на могуле.

На протяжении всего сезона-94/95 россиянин становился победителем или призером этапов, ни разу не опускался ниже второго места — 11 побед и семь вторых мест. Как результат, Шуплецов с отрывом стал обладателем Хрустального глобуса.

В 1995-м чемпионат мира проходил в Ла-Клюза, а Шуплецов считался главным фаворитом. На родине Гроспирона не забыли, как россиянин обогнал их любимца на последней Олимпиаде. Французские болельщики дошли до того, что даже бросали на трассу куриные тушки, чтобы хоть как-то сбить настрой соперника. Возможно, такое давление принесло свои результаты: Сергей довольствовался бронзой. Опередили его лишь извечные соперники — Гроспирон и Брассар.

Зато во Франции Сергей добился куда более важной победы. Там он нашел свою новую любовь: Ингрид Гой, которая была членом французской сборной по фристайлу. Влюбленные быстро сыграли свадьбу и остались жить в Ла-Клюза.

Ингрид Гой и Сергей Шуплецов.

«По окончании сезона я женился на очень красивой девушке. Она недавно меня просила не рассказывать о ней в интервью, потому я особо много и не говорю. Я очень люблю свою жену. Я очень люблю водить машину. Очень, очень, очень... Раньше я занимался картингом, это было моим хобби... Когда купили мотоцикл, я был очень рад. В хорошую погоду мы с него не слезаем. У нас есть мечта — поехать на море и отдохнуть. Мы хотим посмотреть на Францию, купить подарки для родителей. Это здорово. Я этого очень хочу», — рассказывал в одном из больших интервью сам Шуплецов.

Кто тогда мог представить, какая трагедия случится всего два месяца спустя... И что это интервью станет для него последним.

Сергей Шуплецов.

Роковая скорость

Вечером 14 июля 1995 года, перед тем как сесть на свой любимый гоночный мотоцикл, Сергей позвонил на Урал: «Мама, ты — как? У меня — все в порядке!» И — рванул с места.

Скорость. Как же он ей наслаждался! Видимо, так было предначертано судьбой, что она и стала причиной его смерти.

Шуплецов столкнулся со встречной грузовой машиной на скорости 180 километров в час. Шансов выжить у спортсмена не было.

Французская полиция даже выдвигала версию о заказном убийстве. Местные СМИ писали, что грузовик, в который врезался российский спортсмен, выехал перед ним на дорогу с выключенными фарами, а затем скрылся с места ДТП. Найти водителя и машину так и не удалось.

Мемориал в память о Сергее Шуплецове.

Однако расследование дальше не пошло. Уголовного дела не возбудили.

Сергея Шуплецова по просьбе жены похоронили в Ла-Клюза. На похороны короля могула приехали все его бывшие соперники. Эдгар Госпирон был настолько шокирован смертью Шуплецова, что в день прощания принял решение больше не выходить на трассу, так как не видел смысла в соревнованиях без участия Сергея.

Талантливому спортсмену Сергею Шуплецову было всего 25 лет.