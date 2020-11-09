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Юниорский ЧМ по фристайлу и сноуборду пройдет в Красноярске

18:45

Юниорский чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в Красноярске состоится с 15 по 28 марта следующего года, сообщает пресс-служба Федерации фристайла России.

Красноярск был утвержден местом проведения первенства мира 25 мая 2020 года. Состязания пройдут на кластере «Сопка», построенном к зимней Универсиаде 2019 года.

Чемпионат мира по фристайлу среди юниоров проходил в России однажды — в 2006 году на курорте «Красное озеро» в Ленинградской области.

Дополнительная информация:

https://ffr-ski.ru/novosti/

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