Юниорский ЧМ по фристайлу и сноуборду пройдет в Красноярске

Юниорский чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в Красноярске состоится с 15 по 28 марта следующего года, сообщает пресс-служба Федерации фристайла России.

Красноярск был утвержден местом проведения первенства мира 25 мая 2020 года. Состязания пройдут на кластере «Сопка», построенном к зимней Универсиаде 2019 года.

Чемпионат мира по фристайлу среди юниоров проходил в России однажды — в 2006 году на курорте «Красное озеро» в Ленинградской области.