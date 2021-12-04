В Госдуме отреагировали на проблемы российских фристайлистов из-за турнира в США

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал недопуск российских фристайлистов в США и Канаду на этапы Кубка мира.

«Недопуск российских спортсменов на отборочные соревнования к Олимпиаде — полнейшее безобразие, с которым нужно разбираться. Недавно такая же ситуация произошла в санном спорте, и наши руководители добились переноса этапа кубка мира в Россию. Очевидно, что здесь международная федерация фристайла недоработала, поэтому необходимо подключиться главам Федерации фристайла России и Федерации лыжных гонок России, так как федерация фристайла входит в ассоциацию лыжных видов спорта и представляет наши интересы в FIS. Верю, что они дадут жесткий ответ международной федерации и не дадут в обиду наших спортсменов.

Никаких объективных причин не может быть, если наши спортсмены не допускаются к отборочному этапу Кубка мира. Международная федерация фристайла должна отстаивать интересы всех спортсменов, не только американцев или канадцев. Думаю, что вопрос здесь заключается не только в визах или нужных вакцинах, но и в других неспортивных вещах», — приводит слова Свищева РБК.

Ранее стало известно, что российские фристайлисты не могут въехать в США и Канаду для участия в Кубке мира, так как не привиты вакцинами, одобренными американским управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов или ВОЗ.