В ФФР заявили, что окажут необходимую поддержу семье скончавшегося фристайлиста Кротова

Президент федерации фристайла России Алексей Курашов в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил о готовности оказать необходимую поддержку семье фристайлиста Павла Кротова, скончавшегося в возрасте 30 лет.

«Окажет ли Федерация фристайла помощь семье или какую-либо еще поддержку? Конечно, мы сделаем все необходимое со стороны федерации», — сказал Курашов «СЭ».

В воскресенье, 26 марта, стало известно о том, что Кротов скончался в возрасте 30 лет. Он принимал участие в Олимпийских играх в 2014 и 2018 годах, а также является бронзовым призером и чемпионом мира 2021 года в командном первенстве.