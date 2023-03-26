В ФФР заявили, что причины смерти 30-летнего Павла Кротова еще не известны

Президент федерации фристайла России Алексей Курашов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о смерти чемпион мира 2021 года по лыжной акробатике Павла Кротова, который скончался в возрасте 30 лет.

«Причины смерти еще не известны. Нет официального заключения. Это потеря для российского и мирового фристайла. Он восстанавливался после травмы. Не принимал участие на Олимпийских играх в Китае, но он являлся на ряду с основными коллегами по команде лидером. Еще планировал выступать и работать. Конечно, для нас это потеря. Мне позвонили из Ярославля и сообщили, что такая трагедия произошла. Конечно, мы все шокированы смертью Паши», — сказал Курашов «СЭ».

Кротов являлся членом сборной России по фристайлу. Он принимал участие в Олимпийских играх в 2014 и 2018 годах.

Он является бронзовым призером и чемпионом мира 2021 года в командном первенстве.