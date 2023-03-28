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В Федерации фристайла России считают неприемлемыми условия МОК по допуску российских спортсменов на турниры

Алина Савинова
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Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов высказался на тему рекомендаций МОК в отношении допуска российских спортсменов к международным турнирам.

«Понятно, что это политизированное решение, и оно достаточно спорное. Мы любим свою страну. Не все спортсмены у нас имеют отношение к силовым ведомствам, но есть и такие. Поэтому мы поддерживаем сегодня решение нашего президента, Росгвардию, Министерство обороны, поэтому, кажется, все понятно. Я не знаю, какое решение будет принято. Зимняя Олимпиада в 2026 году, через три года, поэтому для меня и для зимних видов спорта преждевременно что-то говорить, но выдвинутые требования, конечно, неприемлемы. Отказаться от поддержки своей страны? У нас спортсмены патриотично настроены», — цитирует Курашова Metaratings.ru.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-federacii-fristaila-rossii-nazvali-nepriemlemymi-usloviya-mok-po-dopusku-rossiyan-na-turniry-239028/
МОК
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