Украинский олимпийский чемпион негативно высказался о России

Украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко, который ранее выступил за дружбу между Москвой и Киевом, резко изменил свою позицию, сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на сюжет «Военного телевидения Украины».

На прошлой неделе во Абраменко заявил, что не считает Россию «агрессором». Спортсмен подчеркнул, что видит ситуацию «неоднозначной». При этом он упомянул в разговоре «третью и четвертую стороны», которые, по его мнению, заинтересованы в том, чтобы рассорить две страны.

Теперь же Абраменко негативно высказался о России и ее внешней политике.

В 2018 году спортсмен, завоевавший на Олимпийских играх золотую медаль в лыжной акробатике, обнял на пьедестале своего российского соперника, бронзового призера Илью Бурова. Тогда снимок вызвал бурные обсуждения в соцсетях.

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