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Тренер Понгильский — о смерти фристайлиста Кротова: «Он лег спать и не проснулся»

Руслан Минаев
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Тренер сборной России по фристайлу Александр Понгильский рассказал подробности смерти Павла Кротова. Чемпион мира 2021 года скончался 25 марта в возрасте 30 лет.

«Мне вчера позвонил мой воспитанник, они с Павлом дружили с детства. Рассказал, что в пятницу он лег спать, но уже не проснулся. Причины пока неизвестны, в понедельник будет вскрытие, после которого все станет яснее. С родственниками я пока не общался. Павел как раз восстанавливался после операции на колене, хотел в скором времени приступать к тренировкам и возвращаться к выступлениям», — цитирует Понгильского РИА «Новости Спорт».

Кротов являлся членом сборной России по фристайлу. Он принимал участие в Олимпийских играх в 2014 и 2018 годах.

Он является бронзовым призером и чемпионом мира 2021 года в командном первенстве.

Источник: РИА
фристайл
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