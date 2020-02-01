Томпсон и Друри выиграли состязания по ски-кроссу в Межеве

Канадка Мариэль Томпсон выиграла этап Кубка мира в Межеве в ски-кроссе. Россиянки Екатерина Мальцева и Анастасия Чирцова заняли 18-е и 19-е место.

Соотечественник Томпсон Кевин Друри победил в состязании мужчин, лучший из россиян Игорь Омелин стал 34-м.

Межев (Франция)

Кубок мира

Ски-кросс

Женщины

1. Мариэль Томпсон (Канада)

2. Сандра Неслунд (Швеция)

3. Александра Эдебо (Швеция)

4. Мариэль Берже-Сабатель (Франция)

5. Фанни Смит (Швейцария)

6. Даниэла Майер (Германия)...

18. Екатерина Мальцева (Россия)

19. Анастасия Чирцова (Россия)

Мужчины

1. Кевин Друри (Канада)

2. Бастьен Мидоль (Франция)

3. Тим Гронек (Германия)

4. Флориан Вилмсманн (Германия)

5. Рио Сугай (Япония)

6. Йоос Берри (Швейцария)...

34. Игорь Омелин (Россия)...

41. Сергей Ридзик (Россия)