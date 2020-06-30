Тесты на коронавирус всех членов сборной России по фристайлу дали отрицательный результат

Все тесты на корононавирус, сданные членами сборной России по фристайлу, дали отрицательный результат. Все спортсмены успешно прошли углубленное медицинское обследование, сообщает официальный сайт Федерации фристайла России.

С 1 июля представители национальной команды отправятся на тренировочные сборы. Сборные по акробатике, хафпайпу, биг-эйру и слоупстайлу начнут заниматься в Ярославле, участники соревнований по ски-кроссу — в Москве. На день позже могулисты приступят к тренировкам в Чусовом (Пермский край).