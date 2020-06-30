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Тесты на коронавирус всех членов сборной России по фристайлу дали отрицательный результат

30 июня 2020, 18:26
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Все тесты на корононавирус, сданные членами сборной России по фристайлу, дали отрицательный результат. Все спортсмены успешно прошли углубленное медицинское обследование, сообщает официальный сайт Федерации фристайла России.

С 1 июля представители национальной команды отправятся на тренировочные сборы. Сборные по акробатике, хафпайпу, биг-эйру и слоупстайлу начнут заниматься в Ярославле, участники соревнований по ски-кроссу — в Москве. На день позже могулисты приступят к тренировкам в Чусовом (Пермский край).

Дополнительная информация:

http://www.ffr-ski.ru/news/97/22194/

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